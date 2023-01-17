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Ведение бизнеса

Что произойдет с налогами, если участник выходит из ООО

Чиновники напомнили, что если первоначальный вклад участника общества меньше, чем он получил средств при выходе из этого общества, то участнику надо заплатить налоги.

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Что произойдет с налогами, если участник выходит из ООО

Как посчитать действительную стоимость доли

Участник общества вправе из него выйти (ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Его доля переходит к обществу (п. 6.1 ст. 23 Закона № 14-ФЗ).

Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли в уставном капитале. Долю определяют на основании данных бухгалтерской отчетности общества. Отчетность надо взять за последний отчетный период, который предшествует дню подачи заявления о выходе.

Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли (п. 2 ст. 14 Закона № 14-ФЗ).

Как посчитать размер чистых активов общества

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