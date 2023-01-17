Что бухгалтеру осталось сделать в январе 2023

Распечатайте и отмечайте, что сделано.

Важная отчетность в январе 2023

Не позднее 20 января

Итак, в этот срок надо уложиться, чтобы сдать:

форму ДСВ-3 за 4 квартал 2022 года;

бумажную 4-ФСС за 2022 год;

электронный журнал учета счетов-фактур за 4 квартал 2022 года;

единую упрощенную налоговую декларацию за 2022 год и 4 квартал 2022 года (если не было движений по счетам и кассе и объектов налогообложения);

сдать декларацию по косвенным налогам за декабрь 2022 года.

Не позднее 25 января

До этого времени надо:

сдать электронную 4-ФСС за 2022 год

сдать декларацию по НДС за 4 квартал 2022 года

сдать уведомление по ЕНП об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов.

О том, как сдавать такое уведомление, мы написали тут: читайте подробный разбор.

Не позднее 30 января

А до этого момента надо сдать расчет по страховым взносам за 2022 год.

Все про форму РСВ можно освежить в памяти с помощью нашей экспертной статьи.

Уплата налогов в январе

Здесь со сроками проще. Не позднее 30 января надо:

уплатить 1/3 от суммы НДС за 4 квартал 2022 года

уплатить полную сумму НДС за 4 квартал 2022 года

уплатить страховые взносы за сотрудников за декабрь 2022 года (перенос с 28 числа)

НДФЛ со всех выплат, которые были с 1 по 22 января 2023

уплатить налог на прибыль за январь.

Делитесь, коллеги, много еще осталось пунктов в вашем списке?