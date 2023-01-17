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Что бухгалтеру осталось сделать в январе 2023

Чек-лист, чтобы вы проверили, все ли сдали и заплатили в первый месяц года.

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Что бухгалтеру осталось сделать в январе 2023
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Распечатайте и отмечайте, что сделано.

Важная отчетность в январе 2023

Не позднее 20 января

Итак, в этот срок надо уложиться, чтобы сдать:

  • форму ДСВ-3 за 4 квартал 2022 года;
  • бумажную 4-ФСС за 2022 год;
  • электронный журнал учета счетов-фактур за 4 квартал 2022 года;
  • единую упрощенную налоговую декларацию за 2022 год и 4 квартал 2022 года (если не было движений по счетам и кассе и объектов налогообложения);
  • сдать декларацию по косвенным налогам за декабрь 2022 года.

Не позднее 25 января

До этого времени надо:

  • сдать электронную 4-ФСС за 2022 год
  • сдать декларацию по НДС за 4 квартал 2022 года
  • сдать уведомление по ЕНП об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов.

О том, как сдавать такое уведомление, мы написали тут: читайте подробный разбор

Не позднее 30 января

А до этого момента надо сдать расчет по страховым взносам за 2022 год.

Все про форму РСВ можно освежить в памяти с помощью нашей экспертной статьи.

Уплата налогов в январе

Здесь со сроками проще. Не позднее 30 января надо: 

  • уплатить 1/3 от суммы НДС за 4 квартал 2022 года
  • уплатить полную сумму НДС за 4 квартал 2022 года
  • уплатить страховые взносы за сотрудников за декабрь 2022 года (перенос с 28 числа)
  • НДФЛ со всех выплат, которые были с 1 по 22 января 2023
  • уплатить налог на прибыль за январь.

Делитесь, коллеги, много еще осталось пунктов в вашем списке? 

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