Что бухгалтеру осталось сделать в январе 2023

Распечатайте и отмечайте, что сделано.
Важная отчетность в январе 2023
Не позднее 20 января
Итак, в этот срок надо уложиться, чтобы сдать:
- форму ДСВ-3 за 4 квартал 2022 года;
- бумажную 4-ФСС за 2022 год;
- электронный журнал учета счетов-фактур за 4 квартал 2022 года;
- единую упрощенную налоговую декларацию за 2022 год и 4 квартал 2022 года (если не было движений по счетам и кассе и объектов налогообложения);
- сдать декларацию по косвенным налогам за декабрь 2022 года.
Не позднее 25 января
До этого времени надо:
- сдать электронную 4-ФСС за 2022 год
- сдать декларацию по НДС за 4 квартал 2022 года
- сдать уведомление по ЕНП об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов.
О том, как сдавать такое уведомление, мы написали тут: читайте подробный разбор.
Не позднее 30 января
А до этого момента надо сдать расчет по страховым взносам за 2022 год.
Все про форму РСВ можно освежить в памяти с помощью нашей экспертной статьи.
Уплата налогов в январе
Здесь со сроками проще. Не позднее 30 января надо:
- уплатить 1/3 от суммы НДС за 4 квартал 2022 года
- уплатить полную сумму НДС за 4 квартал 2022 года
- уплатить страховые взносы за сотрудников за декабрь 2022 года (перенос с 28 числа)
- НДФЛ со всех выплат, которые были с 1 по 22 января 2023
- уплатить налог на прибыль за январь.
Делитесь, коллеги, много еще осталось пунктов в вашем списке?