ФНС начислила страховые взносы по результатам камералки. Какие проводки делать в бухучете

Вопрос

В отношении организации была проведена камеральная проверка за 2021 год. Вынесено решение о привлечении к ответственности, доначислены страховые взносы, НДФЛ, штраф и пени.

Полномочия руководителя были переданы управляющему ИП. ИФНС переквалифицировала в трудовые отношения и доначислила страховые взносы, НДФЛ.

1. Какими проводками начислить налоги и взносы в бухгалтерском и в налоговом учете по решению ИФНС, учитывая, что задолженность за предыдущий период (2021 год)?

2. За 2020 год ИФНС предлагает организации сдать уточненные расчеты по 6-НДФЛ, по страховым взносам. Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете? На каком счете учитывать, если исправления внесены самостоятельно?

Мнение эксперта

На вопрос ответила Марина Школина, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ.

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу.

Уплата НДФЛ, начисленного по итогам налоговой проверки за 2021 год, налоговым агентом производится за счет собственных средств. Доначисленный налог не удерживается с доходов работника, не подлежит отражению в расчете по форме 6-НДФЛ, а также не принимается в расходы по налогу на прибыль.

В бухгалтерском учете начисление отражается записью:

Дебет 91 «Прочие расходы» – Кредит 68 «Расчеты по НДФЛ».

При самостоятельном доначислении за 2020 год налоговый агент удерживает НДФЛ с работника при выплате ему текущих доходов (Дебет 70 Кредит 68 «Расчеты по НДФЛ»). Также следует внести исправления в расчет по форме 6-НДФЛ за 2020 год и представить справку по форме 2-НДФЛ за 2020 год по данному работнику. Сумма налога за 2020, удержанного при выплате доходов в текущем периоде, отражается в расчете по форме 6-НДФЛ за текущий период.

Доначисление страховых взносов по результатам камеральной налоговой проверки отражается записью:

Дебет 91 «Прочие расходы» – Кредит 69 (по отдельным субсчетам видов страховых взносов).

Самостоятельно произведенное начисление – записью:

Дебет 91 «Прочие расходы» (84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»- при существенной ошибке) – Кредит 69 (по отдельным субсчетам видов страховых взносов).

Доначисленные страховые взносы (как самостоятельно, так и по решению налогового органа) могут быть признаны в расходах для целей налогообложения прибыли.

Следует также внести исправления в Расчеты по страховым взносам за периоды 2020 и, по согласованию с налоговой, за 2021.

Обоснование вывода

НДФЛ за 2021 год

До 2020 года уплата НДФЛ за счет средств налоговых агентов не допускалась (письмо Минфина от 24.10.2019 № 03-04-06/81632).

В настоящее время согласно п. 9 ст. 226 НК (в редакции Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ) уплата налога на доходы физических лиц за счет средств налоговых агентов не допускается, за исключением случаев доначисления (взыскания) налога по итогам налоговой проверки в соответствии с НК при неправомерном неудержании (неполном удержании) налога налоговым агентом.

В соответствии с п. 3 ст. 3 закона № 325-ФЗ указанные изменения вступили в силу с 1 января 2020 года. Таким образом, положения п. 9 ст. 226 НК подлежат применению, начиная с проверяемого периода 2020 год (письмо ФНС от 23.04.2021 № БС-4-11/5630@).

То есть в данном случае налоговый орган вправе производить взыскание НДФЛ за 2021 год за счет собственных средств налогового агента.

При этом исходя из п. 5 ст. 208 НК уплаченные таким образом суммы НДФЛ не признаются доходами физического лица (письмо Минфина от 27.03.2020 № 03-04-05/24533).

По мнению ФНС, основания для дальнейшего удержания налоговым агентом сумм НДФЛ с доходов работника, с которым трудовые отношения не прекращены, отсутствуют. Суммы НДФЛ, уплаченные налоговым агентом за налогоплательщика за счет собственных средств, также не подлежат отражению в расчете по форме 6-НДФЛ (письма ФНС от 10.01.2020 № БС-4-11/85@, от 23.04.2021 № БС-4-11/5630@).

По мнению Минфина, изложенному в письме от 29.01.2020 № 03-11-09/5344, расходы в виде сумм налога на доходы физических лиц, доначисленных и взысканных за счет собственных средств налогового агента по итогам налоговой проверки, для налогового агента являются экономически необоснованными. Соответственно, учесть в расходах сумму уплаченного налоговым агентом НДФЛ, доначисленного по результатам проверки, для целей налога на прибыль нельзя.

Исходя из п. 74 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утверждено приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н) решение налогового органа по результатам проверки является основанием для отражения в бухгалтерском учете доначисленных налогов.

Суммы доначисленных налогов признаются прочими расходами (п. 12 ПБУ 10/99 «Расходы организации») и в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов, утвержденной приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н, отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».

НДФЛ за 2020 год

Налоговый агент при обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производит за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения) (пп. 1, 4 ст. 54 НК).

В данной ситуации в 2020 году физлицу был выплачен доход, но налог не был удержан. Доход также не был отражен в расчете по форме 6-НДФЛ и в справке по форме 2-НДФЛ за 2020 год.

Согласно письму ФНС от 24.04.2019 № БС-3-11/4119@, если организация – налоговый агент имела возможность удержать НДФЛ при выплате работнику дохода в течение года, но не сделала этого, то после выявления данного факта она обязана удержать НДФЛ при выплате текущих доходов в денежной форме и перечислить соответствующую сумму налога в бюджет.

Таким образом, ввиду того, что сотрудник продолжает работать в организации и организация приняла решение самостоятельно внести исправления, следует удержать налог за 2020 год из текущих доходов данного сотрудника.

Необходимо также представить в налоговый орган уточненные расчеты по форме 6-НДФЛ и справку по форме 2-НДФЛ за 2020 год (п. 6 ст. 81 НК).

Корректировка сведений производится с использованием форм, по которым подавались первоначальные сведения за соответствующие периоды (пп. 5, 6 ст. 81 НК).

В уточненном расчете 6-НДФЛ за 2020 следует изменить строки 020, 040 Раздела 1 с учетом произведенного перерасчета (п.п. 3.1, 3.3 Порядка, утвержденного приказом ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@). Раздел 2 не корректируется. Так как удержание НДФЛ будет произведено в текущем периоде, то строка 080 не заполняется.

Суммы удержанного налога отразите в расчете по форме 6-НДФЛ в текущем периоде (то есть периоде, в котором фактически произведено удержание налога), включив сумму удержания в Раздел 1 (в строки 020, 021 и 022) и в строку 160 разд. 2 (п.п. 3.1, 3.2, 4.3 Порядка заполнения и представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, утвержденного приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@, письма ФНС от 12.04.2021 № БС-4-11/4935@, от 11.02.2022 № БС-3-11/1230@).

После удержания НДФЛ за 2020 год в текущем периоде отразите данные о начисленном, удержанном и перечисленном налоге в справке по форме 2-НДФЛ за 2020 год.

При удержании НДФЛ из заработной платы работника в текущем периоде произведите запись:

Дебет 70 – Кредит 68 «Расчеты по НДФЛ».

Страховые взносы

При обнаружении плательщиком в поданном им в налоговый орган расчете по страховым взносам факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы взноса, подлежащей уплате, плательщик обязан внести необходимые изменения в расчет и представить в налоговый орган уточненный расчет по страховым взносам (п. 1, п. 7 ст. 81 НК, письмо ФНС от 05.03.2018 № ГД-4-11/4193@).

Сведения из расчетов о начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование передаются ПФР для их дальнейшего персонифицированного отражения на индивидуальных лицевых счетах, открытых каждому застрахованному лицу в органах ПФР (п. 1 ст. 10 закона № 167-ФЗ, подп. 13 п. 2 ст. 6 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, Порядок взаимодействия территориальных отделений ПФР с ФНС по субъектам РФ от 21.09.2016 № ММВ-23-1/20/4И).

Налоговые органы настаивают на представлении уточненного расчета по страховым взносам при любом изменении в сведениях о начисленных суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащих отражению на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в прошлом расчетном периоде (письма Минфина от 18.01.2022 № 03-15-05/2136, ФНС от 10.11.2021 № БС-4-11/15760).

Уточненный расчет представляется в налоговый орган по форме, действовавшей в период, за который вносятся соответствующие изменения (п.п. 5, 7 ст. 81 НК). Смотрите хронологическую справку о периодах действия форм РСВ.

В уточненный расчет включаются те его разделы и приложения к ним, которые ранее были представлены плательщиком в налоговый орган (за исключением раздела 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах»), с учетом внесенных в них изменений, а также иные разделы расчета и приложения к ним, в случае внесения в них изменений (дополнений) (п. 1.2 Порядка заполнения формы расчета по страховым взносам, утвержденного приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@).

Раздел 3 включается в уточненный расчет только в отношении тех физических лиц, в отношении которых производятся изменения (дополнения), в данном случае, по одному физическому лицу. Смотрите также Энциклопедию решений. Уточненный расчет по страховым взносам.

Таким образом, организации необходимо представить уточненные расчеты по страховым взносам за соответствующие периоды 2020 и 2021 года. До представления уточненных расчетов организации следует уплатить сумму взносов и пени (пп. 4, 7 ст. 75 НК).

Представление уточненного расчета за 2021 рекомендуем согласовать с налоговым органом, а затем сверить отражения в карточке расчетов с бюджетом сумм доначисленных взносов по уточненному расчету за 2021 год, с тем чтобы не произошло задвоение доначисления взносов по уточненному РСВ и по акту (решению) камеральной проверки.

Доначисленные суммы страховых взносов (по результатам проверки и самостоятельно) могут быть признаны для целей налогообложения прибыли организации. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы налогоплательщика, в частности, в виде суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК).

Не запрещено признавать в расходах по налогу на прибыль суммы страховых взносов, доначисленные по актам проверок (письмо Минфина от 15.03.2013 № 03-03-06/1/7994).

Самостоятельное доначисление налогов и страховых взносов в бухгалтерском учете осуществляется, как правило, в соответствии с положениями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Порядок исправления ошибки зависит от существенности ошибки, которая определяется организацией самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности (п. 3 ПБУ 22/2010).

В случае если исправляется несущественная ошибка прошлого периода, то доначисление страховых взносов отражается в периоде ее выявления (п. 14 ПБУ 22/2010) следующей записью:

Дебет 91 «Прочие расходы» – Кредит 69 (по отдельным субсчетам видов страховых взносов) – доначислены страховые взносы, относящиеся к выплатам за прошлые периоды.

Если ошибка является существенной, то вместо счета 91 используется счет 84 Нераспределенная прибыль (п. 9 ПБУ 22/2010).

Пени и штрафы согласно п. 76 Положения отражаются записями по Дебету счета 99 «Прибыли и убытки». Вместо счета 99 можно использовать счет 91 «Прочие расходы».

При расчете налогооблагаемой прибыли такие пени и штрафы в состав расходов не включаются (п. 2 ст. 270 НК).

К сведению

Механизм зачета налога, уплаченного ИП при применении УСН с полученного вознаграждения, не предусмотрен для налогового агента при удержании им НДФЛ.

Например, обратиться в налоговый орган за разъяснениями возможно на сайте ФНС.