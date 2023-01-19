С аванса теперь надо удерживать НДФЛ

Изменились правила исчисления НДФЛ, сроки его уплаты, порядок отражения в отчетности.
Расчет аванса
Некоторые бухгалтеры полагают, что с этого года ввели новое правило по расчету авансов строго пропорционально отработанному времени.
Но никакие поправки в ТК РФ в связи с ЕНП не вносили. А это правило было и раньше. На практике работодатели не всегда придерживаются его.
Так что с точки зрения налогового законодательства способ расчета аванса (в процентах, фиксированной суммой или по факту) не влияет на исчисление НДФЛ. Какая сумма аванса будет начислена, с такой и будет удержан НДФЛ.
То есть, можно не менять в программе способ расчета аванса, и не делать допсоглашения к трудовым договорам.
Неправильный (с точки зрения Роструда) порядок расчета НДФЛ – это трудовое нарушение, но не налоговое.
Исчисление, удержание и уплата
Уведомление и отчетность
Сроки выплаты аванса
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