С аванса теперь надо удерживать НДФЛ

Изменились правила исчисления НДФЛ, сроки его уплаты, порядок отражения в отчетности.

Расчет аванса

Некоторые бухгалтеры полагают, что с этого года ввели новое правило по расчету авансов строго пропорционально отработанному времени.

Но никакие поправки в ТК РФ в связи с ЕНП не вносили. А это правило было и раньше. На практике работодатели не всегда придерживаются его.

Так что с точки зрения налогового законодательства способ расчета аванса (в процентах, фиксированной суммой или по факту) не влияет на исчисление НДФЛ. Какая сумма аванса будет начислена, с такой и будет удержан НДФЛ.

То есть, можно не менять в программе способ расчета аванса, и не делать допсоглашения к трудовым договорам.

Неправильный (с точки зрения Роструда) порядок расчета НДФЛ – это трудовое нарушение, но не налоговое.