«Ночной бухгалтер». По фиксированным взносам уведомления ЕНП сдавать не надо. Это бессмысленно, говорит Минфин

Что рассказал Минфин

На фиксированные взносы предприниматели на УСН уменьшают свой налог – и как сделать так, чтобы по новой системе ФНС все зачла, долгое время было непонятно. Этот вопрос должен был решиться до того как заработал ЕНП, но...никогда такого не было и вот опять.

Минфин опубликовал письмо, где объяснил, как увязать между собой фиксированные взносы и уведомления по ЕНП. Мы читали это письмо прямо в воскресенье и вот что узнали.

Механизм такой: сдавать уведомления по взносам не надо. Даже если ИП сдаст уведомление, это ничего не изменит. Его не примут в расчет. Та же ситуация и с платежками.

Вместо этого подавать в ФНС надо заявление на зачет взносов по статье 78 НК РФ. Важный момент: такое заявление вам нужно, если взносы вы заплатили досрочно. Тогда по заявлению их досрочно и зачтут. А можно заплатить точно в срок, и тогда зачет произойдет без всяких заявлений. Вот здесь наш эксперт Наталья Петрова все понятно объясняет.

Подводные камешки

Если решитесь подавать заявление на зачет, не забудьте, что для него нужна КЭП. Если ее у вас нет, сначала придется ее получить, а потом только подавать заявление. Так что выходит, в общем-то, что заявление может обойтись вам в небольшую, но кругленькую сумму.

Про то, что сумму в счет одного налога с ЕНС налоговая может засчитывать в счет долгов по другому налогу, вы и так знаете. Так вот: со взносами ситуация та же. То есть заявление на зачет не защищает уплаченные взносы от риска быть зачтенными в счет ваших долгов.

Крик бухгалтерской души «Единый налоговый песец», говорят наши читатели. Читатели Телеграм-канала Минфина добавляют: доколе? ЕНП всего три недели, а бухгалтеры уже лезут от него на стенку. В выходные Минфин решил развлечь народ безобидным ребусом, а в ответах получил много «ласковых» обо всем, что накипело.

Ура?

Громкая новость от кабмина: дескать, отсрочку по страховым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года продлили до 28 мая 2024 года. Как на самом деле: целый год совсем не платить нельзя. Надо частями, не весь взнос, а постепенно. Последний платеж – до 28.05.24. В общем, не отсрочка это все, а рассрочка.

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Хроники блогов

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Что почитать не про ЕНП

А вот что:

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