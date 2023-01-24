Округляем зарплату в 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерии: что надо знать

Алгоритм действий един, что для 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0, что для 1С: ЗУП ред. 3.1. Различается лишь путь достижения конечного результата в зависимости от того облачная у вас программа или локальная.

Сначала рассмотрим пример в локальной конфигурации.

В правом верхнем углу нажмем кнопку «Сервис и настройки» и в пункте «Настройки» выберем «Параметры».

В открывшемся окне поставим галочку в поле «Режим технического специалиста».

Теперь вам открыт доступ к регистрам и справочникам программы.

Зайдем снова в «Сервис и настройки» и откроем «Функции для технического специалиста».

В открывшемся окне нас интересует пункт «Справочники».

Провалимся в него и выберем сначала справочник способов выплаты заработной платы.

В 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 картина будет следующей:

Видим, что в программе для аванса, договора подряда и зарплаты за месяц предусмотрены разные способы округления сумм. Причем именно у аванса на текущий момент стоит выбор «Округления до рубля в большую сторону», хотя раньше стояла позиция «Округления до копейки».

Вы можете поставить тот способ, который вам необходим.

В 1С: ЗУП ред. 3.1 способов выплаты гораздо больше, они даже не помещаются все на экран.

Вернемся еще к одному справочнику – к «Способам округления зарплаты».

Здесь можно настроить точность и конкретное правило округления.

В облачных программах «Режим технического специалиста» недоступен в целях безопасности. Но пользователь может воспользоваться объектами, используя штатный интерфейс, а при отсутствии нужного элемента получить доступ к нему, используя ссылки.

Рассмотрим, как это можно сделать.

Перейдите в облачную 1С и вызовите команду «Перейти по ссылке». Сделать это можно двумя способами:

в разделе «Сервис и настройки – одноименная кнопка-стрелка в правом верхнем углу программы;

комбинация клавиш «Shift+F11».

В открывшемся необходимо ввести следующую ссылку (прямо скопируйте и вставьте):

e1cib/list/Справочник.СпособыВыплатыЗарплаты

Далее кнопка «Перейти».

Программа откроет привычный нам уже справочник Способов выплаты зарплаты.

Ссылочку на второй справочник тоже оставим: e1cib/list/Справочник.СпособыОкругленияПриРасчетеЗарплаты