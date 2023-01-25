Самозанятые

Как самозанятому заявить о себе через платформу

Развитие любого бизнеса невозможно без рекламы. Для плательщиков НПД, особенно начинающих, важно найти потенциальных заказчиков. Есть несколько способов предложить самозанятым свои услуги: «сарафанное радио», реклама в интернете и цифровые платформы.

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Как самозанятому заявить о себе через платформу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Первый вариант не предполагает большого круга заказчиков. Реклама через интернет требует от самозанятых соблюдения некоторых нормативно-правовых актов. Проще всего заявить о себе и расширить круг заказчиков плательщик НПД может через специализированные ресурсы.

О преимуществах работы самозанятых через специализированные платформы рассказывают эксперты платформы Наниматель.

А можно самому?

«Сарафанное радио» – инструмент сильно локализованный. Для масштабирования бизнеса – малоподходящий, потому что не способен привлечь большое число заказчиков.

Реклама через интернет – более действенный способ привлечь к себе внимание, но имеет свои особенности. Кроме соблюдения положений Федерального закона «О рекламе» и других правовых актов и норм самозанятый должен иметь базовые знания в маркетинге, уметь общаться с аудиторией, знать нюансы размещения и форматы каждой площадки.

Например, пользователи YouTube отмечают, что часто меняющиеся алгоритмы площадки затрудняют работу. На площадке прирост органический, поэтому все время нужно следить за актуальностью предлагаемого видео контента, чтобы его можно было найти среди множества аналогичных материалов.

Все это требует времени. Есть риск остаться незамеченным целевой аудиторией, встреча с заказчиком может не состояться, и поиск затянется. Время, как известно, – деньги. То есть, то, ради чего самозанятый затеял свой бизнес.

Можно создать сайт на бесплатном конструкторе и продвигать свои услуги самостоятельно. Предложение нужно уметь оформить, а чтобы потенциальный клиент узнал о нем, необходимо продвигать и сайт. Все это требует знаний и финансовых затрат.

Платформа как основной канал поступления заказов

Цифровые платформы стали ответом на запрос бизнеса, который сразу проявил интерес к сотрудничеству с самозанятыми. Именно бизнес спровоцировал бурный рост армии плательщиков НПД.

По данным ФНС, через различные платформы работает уже каждый второй самозанятый, и без использования приложения «Мой налог» оформляется больше трети их доходов.

Цифровые платформы через технологичные решения оптимизируют сотрудничество самозанятых с бизнесом и становятся основным источником заказов на работы и услуги.

Простота вхождения в бизнес через платформу

Чтобы заявить о себе на цифровой бирже нужно сделать несколько шагов:

  1. получить в региональном отделении ФНС статус самозанятого;

  2. зарегистрироваться на выбранной платформе;

  3. предоставить документ, подтверждающий постановку на учет в качестве плательщика НПД;

  4. выбрать заказчика из каталога и подписать с ним договор о сотрудничестве.

Платформы с особым вниманием относятся к отбору и соискателей и нанимателей, поэтому обе стороны застрахованы от недобросовестного сотрудничества.

Задачи, которые решают платформы

Цифровые биржи помогают находить проверенных заказчиков и гарантированно получать оплату за выполненные работы. Сервисы проводят платежи, регистрируют доходы, оплачивают налоги, формируют чеки, следят за тем, чтобы самозанятый не превысил ежегодный лимит по доходу в 2,4 млн. рублей. Все происходит в автоматическом режиме.

Это основные опции, которые предлагают самозанятым все платформы. В большинстве случаев пользоваться сервисами плательщики НПД могут бесплатно. Если плата все-таки есть, то это совсем небольшая комиссия. В зависимости от платформы и запросов заказчиков набор опций может варьироваться.

Развивающийся рынок самозанятости дополняет уже сформировавшийся список опций.

Некоторые платформы предлагают страховку на случай болезни и дополнительное медицинское страхование, оплату декретных, помощь в отчислении добровольных взносов в пенсионный фонд и даже страхование гражданской ответственности в случае, например, порчи имущества в процессе работы самозанятого.

Среди сервисов существуют узкоспециализированные, а есть платформы, предлагающие самый широкий набор услуг: от уборщика помещений до налогового консультанта. Приложения для самозанятых помогут найти заказы копирайтерам, няням, реставраторам, специалистам по ремонту автомобилей и другим специалистам.

Базы платформ имеют заказчиков на все виды работ, разрешенные самозанятым. Люди, для которых самозанятость – только подработка, могут воспользоваться помощью платформ, предоставляющих именно такой формат работ.

Если в начале эксперимента многие компании работали с плательщиками НПД напрямую, то сейчас расчет больше на специализированные платформы. Это рациональный подход и идеальная площадка для обеих сторон. Самозанятые имеют большее число заказчиков и застрахованы от неприятных неожиданностей, а работодатели освобождены от целого ряда функций.

Платформы максимально упрощают оформление их отношений с исполнителями, сокращают ресурсы, которые на это требуются.

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