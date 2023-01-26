Иностранные работники

Как принять на работу иностранца в 2023 году

Чтобы принять на работу иностранного гражданина, работодателю придется соблюсти ряд условий. Иначе можно нарваться на очень существенные штрафы. Так что лишний раз рисковать не стоит.

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Как принять на работу иностранца в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Какие документы запросить у иностранца: общие требования

По общим правилам, при приеме на работу нужны три документа:

  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • трудовая книжка или СТД-Р.

Если человек устраивается на работу впервые, ему понадобятся только паспорт и СНИЛС. Если у человека нет СНИЛС, его нужно зарегистрировать в СФР (ст. 65 ТК).

Соответственно, когда берете на работу иностранца, запросите у него национальный паспорт и СНИЛС. Если СНИЛС нет, компании придется самой зарегистрировать иностранца в СФР.

Возможно, у иностранца есть трудовая книжка или СТД-Р. Их он тоже должен предъявить (ст. 65 ТК).

Какие еще есть нюансы

Есть иностранцы с удостоверением беженца или свидетельством о временном убежище. Эти документы заменяют для них паспорт (ст. 7, 12 Федерального закона от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»).

Для иностранцев с разрешением на временное проживание и видом на жительство, гражданам ЕАЭС и IT-специалистам больше ничего и не понадобится (ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, ст. 327.3 ТК).

От временно пребывающих в России граждан Украины, Узбекистана и Таджикистана надо потребовать патент. Если у гражданина Украины нет патента или разрешения на работу – запросите документ о дактилоскопии из МВД (указ Президента от 27.08.2022 № 585).

У иностранцев, которые прибыли на основании визы, запросите разрешение на работу. Высококвалифицированному специалисту еще понадобится полис ДМС.

Что нужно сообщить в МВД

Уведомление о трудовом договоре

Не позднее тех рабочих дней отправьте в МВД уведомление о заключении трудового договора (ст. 13 Закона № 115-ФЗ). Это можно сделать даже через Госуслуги.

За неподачу уведомления о заключении договора штраф для юридического лица от 400 тыс. до 1 млн руб. А для должностного – от 35 до 70 тыс. руб. (ст. 18.15 КоАП).

Уведомление о прибытии

Оно понадобится при постановке иностранца на миграционный учет – когда компания обеспечивает его жильем.

Уведомление надо направить в полицию не позднее семи рабочих дней со дня приезда иностранца по адресу его будущего пребывания (п. 3 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). Однако если речь идет о вахте, то уведомление должно быть представлено в МВД в течение одного рабочего дня, следующего за днем его прибытия в место пребывания.

К уведомлению о прибытии надо еще предоставить:

  • копии всех страниц документа, которые удостоверяют личность иностранца, или имеют отметки о пересечении государственной границы России или иного иностранного государства;
  • копию миграционной карты (если она должна быть по закону);
  • копию документа, которые подтвердит право компании использовать жилое или иное помещение, предоставляемое для фактического проживания иностранцу.

За неподачу уведомления о прибытии компанию оштрафуют на сумму от 400 до 500 тыс. руб. А должностных лиц – на сумму от 40 до 50 тыс. руб. (ст. 18.9 КоАП).

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