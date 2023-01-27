Дистанционно выданный кредит: что сказал Верховный суд

Коды пришли в смс на латинице. Да, начиналось сообщение со слов «никому не сообщайте». Но гражданка Е. машинально, как уточнила позже на суде, озвучила коды злоумышленникам.

Тут же на ее имя дистанционно был оформлен кредит более чем на 200 тыс. руб. После этого средства были выведены на неизвестный счет.

Хоум Кредит Финанс Банк считает свою клиентку виноватойв сложившейся ситуации. Поскольку сервис дистанционного банковского обслуживания использует защищенные каналы, а клиент получает несколько СМС-сообщений, в которых указывается цель совершаемой операции. Пусть и в латинском наборе.

Дело № 5-КГ22-121-К2 дошло до Верховного суда. Он отменил решения нижестоящих инстанций об отказе в иске гражданке Е. и отправил дело на новое рассмотрение.

Интересны два момента, на которые обращает внимание ВС РФ.

1. Одного действия – набора цифрового кода-подтверждения недостаточно, чтобы считать, что в полной мере соблюдены требования законодательства, и потребителю предоставлена вся надлежащая информация, доведены общие и согласованы все индивидуальные условия кредитного договора.

2. Банки являются профессиональными участниками правоотношений. И должны проявлять бОльшую осмотрительность и повышенные меры предосторожности в ситуациях, когда договор кредита заключается посредством удаленного доступа (т.е. без личного присутствия), и тут же поступает запрос о переводе денежных средств на сторонних лиц.

Такой позиции придерживается и Конституционный Суд (определение от 13 октября 2022 № 2669-0).

Возможно, Верховный суд сформирует таким образом новую судебную практику, поскольку это не единственное дело с аналогичными выводами за последнее время.

Что в итоге повлияет на подход банков к обеспечению надежности дистанционного оформления договоров.