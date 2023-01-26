Цифра дня. Что готовит Роструд

Выездных плановых проверок Роструд запланировал не больше 1 тысячи, сообщают в пресс-службе.
И приводят статистику: это меньше в шесть раз по сравнению с 2021 годом. Не переживайте, мол, так сильно. Как вам, коллеги, стало легче?
Плановых проверок в 2023 году станет меньше, успокаивают бизнес.
Выездных плановых проверок Роструд запланировал не больше 1 тысячи, сообщают в пресс-службе.
И приводят статистику: это меньше в шесть раз по сравнению с 2021 годом. Не переживайте, мол, так сильно. Как вам, коллеги, стало легче?
Личный кабинет заемщика по ипотеке интегрировали с сервисом «Цифровой профиль гражданина». Поэтому теперь клиенты смогут получить решение банка быстро и с минимальным объемом предоставляемой информации и документов.
Чиновники установят правила назначения по отечественным нормам пособий по беременности и родам, а также по уходом за ребенком до полутора лет, которые раньше не предусматривались в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.
Увеличение продаж – главная цель любого бизнеса в сфере торговли. Приемы, методы и способы, позволяющие увеличить продажи, будут различаться для онлайн- и офлайн-торговли. Предлагаем обзор универсальных и уникальных инструментов, которые должен знать и применять каждый продавец.
Плановых проверок в 2023 году станет меньше, успокаивают бизнес.
По российскому законодательству потерявшим работу выплачивают пособие. Вот и жителям новых территорий будут выплачивать пособие по безработице уже в 2023 году.
Сегодня мы наткнулись на любопытный банковский рейтинг и решили спросить у вас, насколько он справедливый.
Платежки налоговая считает временной мерой, так что те, кто решил их заполнять, пусть страдают от этого сами. Примерно с таким посылом в ФНС ответили на вопрос о возможном сервисе-помощнике.
Количество каналов привлечения клиентов за прошлый год резко сократилось. Теперь можно пользоваться только отечественными каналами и платформами. Их популярность сильно возросла и стоимость привлечения клиентов тоже.
Если вы в течение 2022 года платили авансы по налогу на УСН, то в прошлом году они числились в переплате. А в этом году переплата ушла, потому что прошло начисление.
Для корректной сверки, вывода остатков, заполнения платежки по ЕНП и других операций, необходимо правильно настроить учетную программу.