«Ночной бухгалтер». ФНС обещает не штрафовать бизнес из-за косяков ЕНП и не взыскивать долги

Да все будет норм
В письме ФНС за подписью Егорова черным по-белому обещание: взысканий долгов по налогам не будет вплоть до 1 марта, пока не пройдут индивидуальные сверки.
Пока же ошибочно насчитанных долгов налоговики насчитали...всего 454 случая. Интересная получается статистика.
Бухгалтеры интересуются:
«Очень интересно есть ли среди нас счастливцы, у которых сальдо сошлось? Ну хоть один? Отпишитесь, а?»
И не сдерживают эмоций:
«Обещали, что к 30 января всё поправят... Ага-ага...Верим. Всё становится только хуже, хотя куда уж ...»
Кстати, а сдали ли вы уведомление по ЕНП, коллеги, если решились на новую систему? Всем несдавшим ФНС рассылает напоминалки.
Опять история про фонды
Но если точнее, то всего про один фонд – СФР. С ним уже пошло немало проблем.
Во-первых, он не желает автоматически регистрировать ИП-работодателей: чиновники говорят, что технически эта система пока не работает.
Во-вторых, обратите внимание, многие не знают: скоро утвердят порядок присвоения СНИЛС и сдачи ЕФС-1. Проект порядка уже готов.
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Техническое
Пользуетесь Internet Explorer? Переходите на другие браузеры. Иначе СБИС работать не будет. В принципе, можно перейти практически на любой другой браузер.
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К вечернему кофе
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