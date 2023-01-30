Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ФНС обещает не штрафовать бизнес из-за косяков ЕНП и не взыскивать долги

Если у вас тоже творится черт знает что с сальдо на ЕНС и висят долги неизвестного происхождения, до 1 марта переживать не надо (или надо?). ФНС пообещала никого не штрафовать, пока не проведет индивидуальную сверку сальдо с каждым.

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«Ночной бухгалтер». ФНС обещает не штрафовать бизнес из-за косяков ЕНП и не взыскивать долги
иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Да все будет норм

В письме ФНС за подписью Егорова черным по-белому обещание: взысканий долгов по налогам не будет вплоть до 1 марта, пока не пройдут индивидуальные сверки.

Пока же ошибочно насчитанных долгов налоговики насчитали...всего 454 случая. Интересная получается статистика.

Бухгалтеры интересуются:

«Очень интересно есть ли среди нас счастливцы, у которых сальдо сошлось? Ну хоть один? Отпишитесь, а?»

И не сдерживают эмоций:

«Обещали, что к 30 января всё поправят... Ага-ага...Верим. Всё становится только хуже, хотя куда уж ...»

Кстати, а сдали ли вы уведомление по ЕНП, коллеги, если решились на новую систему? Всем несдавшим ФНС рассылает напоминалки.

Опять история про фонды

Но если точнее, то всего про один фонд – СФР. С ним уже пошло немало проблем.

Во-первых, он не желает автоматически регистрировать ИП-работодателей: чиновники говорят, что технически эта система пока не работает.

Во-вторых, обратите внимание, многие не знают: скоро утвердят порядок присвоения СНИЛС и сдачи ЕФС-1. Проект порядка уже готов.

Можно ли упростить процесс бюджетирования в компании без Excel?

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Техническое

Пользуетесь Internet Explorer? Переходите на другие браузеры. Иначе СБИС работать не будет. В принципе, можно перейти практически на любой другой браузер.

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