Как малому бизнесу выбрать налоговый режим в 2023 году

Патентная система налогообложения

Неплохой выбор для ИП, у которого есть работники. Однако их средняя численность не должна превышать 15 человек (п. 5 ст. 346.43 НК).

Налог надо платить с вмененного дохода по ставке 6 процентов. Его размер установят власти региона.

Уплата налога – это покупка патента на конкретный вид деятельности (п. 2 ст. 346.43 НК). Поэтому налоговую декларацию подавать не нужно.

По доходам от этой деятельности не надо платить НДФЛ, НДС и налог на имущество, если только оно не облагается по кадастровой стоимости. А вот страховые взносы платить придется (подп. 2 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 432 НК).

Чтобы получить патент, нужно подать заявление в инспекцию, выбрать виды деятельности, и срок действия.

Срок действия – от одного до двенадцати месяцев. Поэтому и сроки уплаты налога будут разные (п. 2 ст. 346.51 НК).

Если срок патента меньше 6 месяцев, надо заплатить всю сумму налога до окончания этого срока.

Если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года:

в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней от начала действия патента;

в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента.

Если доходы от деятельности на патенте превысят с начала года 60 000 000 рублей, от ПСН придется отказаться (подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК).

Вести учет доходов надо кассовым методом (п. 1, 2 ст. 346.53 НК). Используйте Книгу учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения, (утв. приложением № 3 к приказу Минфина от 22.10.2012 № 135н).

Недостатки. Проблема в том, что сумма налога зависит не от реального дохода, а от вмененного. А его величину будут определять региональные власти по своему усмотрению.

Налог на профессиональный доход

Если у вас маленькое хозяйство, и нет наемных работников, лучший вариант – НПД (письмо Минфина от 15.10.2019 № 03-11-11/78911). НПД введён не НК, а Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. НПД заменяет НДФЛ. Не обязательно даже становиться ИП. Налоговой декларации нет.

Однако при этом доход за год не должен быть выше 2,4 млн руб. (подп. 8 п. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ). Его нужно считать с начала года кассовым методом.

Налоговый период – календарный месяц.

Налоговые ставки:

4 процента – для доходов, полученных от реализации физлицам;

6 процентов – для доходов, полученных от реализации ИП и компаниям.

Уплата налога – не позднее 28-го числа следующего месяца.

Переход на НПД, уход с НПД, общение с налоговой инспекцией, и даже уплату налога можно вести через программу «Мой налог». Программу нужно установить на электронный гаджет. С ее помощью, при желании, можно выбрать банк, который будет заниматься уплатой НПД и контактами с налоговиками.

Программа сформирует чек, который следует передать покупателю – в электронном или бумажном виде. Поэтому плательщики НПД не применяют ККМ. Они имеют право на налоговый вычет. Не более 10 000 руб. Причем это вычет не из налоговой базы, а прямо из налога.

Вычет можно использовать только один раз на все то время, когда будете применять НПД. Вычет следует рассчитывать нарастающим итогом. Если применяете налоговую ставку в размере 4 процента, то вычет равен одному проценту от налоговой базы.

Пенсионные взносы можно платить добровольно.

Недостатки. Серьезно ограничен круг тех видов деятельности, которыми можно заниматься (п. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ). И работать нужно исключительно самому, без работников.

Упрощенная система налогообложения

Эта система универсальна, поэтому наиболее популярна среди малого и среднего бизнеса.

УСН избавит от налога на прибыль и НДС. Налог на имущество придется платить только по кадастровым объектам. Остальные налоги и взносы рассчитываете и платите как все, включая подачу расчетов и деклараций.

Для исчисления единого налога будет выбор из двух налоговых баз: «доходы» и «доходы минус расходы» (ст. 346.20 НК).

В первом случае не учитываете никакие расходы, поэтому налоговая ставка – 6 процентов. Во втором случае расходы можно учесть. Правда, их перечень строго ограничен (п. 2 ст. 346.17 НК). Зато и налоговая ставка – 15 процентов.

Доходы и расходы считаются кассовым методом. Для этого понадобится Книга учета доходов и расходов на УСН (приложение № 1 к приказу Минфина от 22.10.2012 № 135н).

Но даже если по итогам года получится убыток, придется заплатить минимальный налог. Он считается как 1 процент от суммы доходов за год (п. 6 ст. 346.18 НК). Если сумма единого налога будет меньше минимального, то тоже придется заплатить минимальный налог.

В течение года нужно перечислять авансовые платежи – по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев. Срок – не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. Сам налог следует заплатить:

компаниям – не позднее 28 марта следующего года;

ИП – не позднее 28 апреля следующего года.

Недостатки. С УСН можно слететь принудительно. Вот три основные причины: доходы не должны превышать 200 млн. руб., умноженных на коэффициент-дефлятор (п. 4 ст. 346.13 НК);

остаточная стоимость основных средств не должна превысить 150 млн. руб.;

средняя численность работников в любом из отчетных периодов превысит лимит в 100 человек более чем на 30 человек.

Автоматизированная упрощенная налоговая система

Система для очень маленьких компаний и ИП, которые не хотят возиться с отчетностью.

В компании – не более 5 работников. Размер дохода – не более 60 млн руб. Размер основных средств – не более 150 млн руб.

Счет должен быть открыт в банке из перечня ФНС. При этом налог удерживает и перечисляет в бюджет уполномоченный банк. Налог надо платить ежемесячно. При этом можно уполномочить банк перечислять его автоматически.

Сочетать с другими налоговыми режимами нельзя. Есть также ограничения по договорам и операциям.

Взамен предлагают нулевой тариф по взносам и всего 2 040 руб. в год взносов на травматизм.

Ставки налога жестче, чем при обычной упрощенке. При системе «доходы» – 8 процентов. При системе «доходы минус расходы» – 20 процентов.

Минимальный налог в этой системе также остался. Но уже в размере 3 процента от доходов.

Ведут учет доходов, расходов надо в личном кабинете налогоплательщика.

Недостатки. Система доступна пока только в Москве и области, Калужской области и Татарстане. Действует в экспериментальном режиме на основании Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Единый сельскохозяйственный налог

ЕСХН избавит от налога на прибыль и налога на имущество, которое используете именно в сельскохозяйственной деятельности. Все остальные налоги и взносы нужно платить в общем порядке.

Налог нужно рассчитывать с разницы между доходами и расходами по ставке 6 процентов. Перечень расходов также ограничен (п. 2 ст. 346.5 НК).

Доходы и расходы нужно считать кассовым методом. Однако при этом организации обязаны вести бухгалтерский учет (п. 8 ст. 346.5 НК). ИП же могут использовать книгу учета (приложение 1 к приказу Минфина от 11.12.2006 № 169н).

За полугодие нужно заплатить аванс по единому налогу – не позднее 28 календарных дней со дня его окончания, а за год – сам налог, не позднее 28 марта следующего года.

Недостатки. Уже из названия понятно, что система доступна только в сельском хозяйстве (п. 2 ст. 346.1 НК).

Доля дохода от продажи сельхозпродукции собственного производства, (включая первичную переработку из сырья собственного производства), а также от услуг растениеводства и животноводства, должна быть не менее 70 процентов от общего дохода (подп. 1 п. 5 ст. 346.2 НК).

Кроме того, придется платить НДС. Чтобы получить освобождение, нужно соблюдать особые правила. Доход не должен превысить 60 млн руб. (п. 1 ст. 145 НК).