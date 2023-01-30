Как малому бизнесу выбрать налоговый режим в 2023 году

Патентная система налогообложения
Неплохой выбор для ИП, у которого есть работники. Однако их средняя численность не должна превышать 15 человек (п. 5 ст. 346.43 НК).
Налог надо платить с вмененного дохода по ставке 6 процентов. Его размер установят власти региона.
Уплата налога – это покупка патента на конкретный вид деятельности (п. 2 ст. 346.43 НК). Поэтому налоговую декларацию подавать не нужно.
По доходам от этой деятельности не надо платить НДФЛ, НДС и налог на имущество, если только оно не облагается по кадастровой стоимости. А вот страховые взносы платить придется (подп. 2 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 432 НК).
Чтобы получить патент, нужно подать заявление в инспекцию, выбрать виды деятельности, и срок действия.
Срок действия – от одного до двенадцати месяцев. Поэтому и сроки уплаты налога будут разные (п. 2 ст. 346.51 НК).
Если срок патента меньше 6 месяцев, надо заплатить всю сумму налога до окончания этого срока.
Если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года:
- в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней от начала действия патента;
- в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента.
Если доходы от деятельности на патенте превысят с начала года 60 000 000 рублей, от ПСН придется отказаться (подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК).
Вести учет доходов надо кассовым методом (п. 1, 2 ст. 346.53 НК). Используйте Книгу учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения, (утв. приложением № 3 к приказу Минфина от 22.10.2012 № 135н).
Недостатки. Проблема в том, что сумма налога зависит не от реального дохода, а от вмененного. А его величину будут определять региональные власти по своему усмотрению.
Налог на профессиональный доход
Если у вас маленькое хозяйство, и нет наемных работников, лучший вариант – НПД (письмо Минфина от 15.10.2019 № 03-11-11/78911). НПД введён не НК, а Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. НПД заменяет НДФЛ. Не обязательно даже становиться ИП. Налоговой декларации нет.
Однако при этом доход за год не должен быть выше 2,4 млн руб. (подп. 8 п. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ). Его нужно считать с начала года кассовым методом.
Налоговый период – календарный месяц.
Налоговые ставки:
- 4 процента – для доходов, полученных от реализации физлицам;
- 6 процентов – для доходов, полученных от реализации ИП и компаниям.
Уплата налога – не позднее 28-го числа следующего месяца.
Переход на НПД, уход с НПД, общение с налоговой инспекцией, и даже уплату налога можно вести через программу «Мой налог». Программу нужно установить на электронный гаджет. С ее помощью, при желании, можно выбрать банк, который будет заниматься уплатой НПД и контактами с налоговиками.
Программа сформирует чек, который следует передать покупателю – в электронном или бумажном виде. Поэтому плательщики НПД не применяют ККМ. Они имеют право на налоговый вычет. Не более 10 000 руб. Причем это вычет не из налоговой базы, а прямо из налога.
Вычет можно использовать только один раз на все то время, когда будете применять НПД. Вычет следует рассчитывать нарастающим итогом. Если применяете налоговую ставку в размере 4 процента, то вычет равен одному проценту от налоговой базы.
Пенсионные взносы можно платить добровольно.
Недостатки. Серьезно ограничен круг тех видов деятельности, которыми можно заниматься (п. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ). И работать нужно исключительно самому, без работников.
Упрощенная система налогообложения
Эта система универсальна, поэтому наиболее популярна среди малого и среднего бизнеса.
УСН избавит от налога на прибыль и НДС. Налог на имущество придется платить только по кадастровым объектам. Остальные налоги и взносы рассчитываете и платите как все, включая подачу расчетов и деклараций.
Для исчисления единого налога будет выбор из двух налоговых баз: «доходы» и «доходы минус расходы» (ст. 346.20 НК).
В первом случае не учитываете никакие расходы, поэтому налоговая ставка – 6 процентов. Во втором случае расходы можно учесть. Правда, их перечень строго ограничен (п. 2 ст. 346.17 НК). Зато и налоговая ставка – 15 процентов.
Доходы и расходы считаются кассовым методом. Для этого понадобится Книга учета доходов и расходов на УСН (приложение № 1 к приказу Минфина от 22.10.2012 № 135н).
Но даже если по итогам года получится убыток, придется заплатить минимальный налог. Он считается как 1 процент от суммы доходов за год (п. 6 ст. 346.18 НК). Если сумма единого налога будет меньше минимального, то тоже придется заплатить минимальный налог.
В течение года нужно перечислять авансовые платежи – по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев. Срок – не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. Сам налог следует заплатить:
- компаниям – не позднее 28 марта следующего года;
- ИП – не позднее 28 апреля следующего года.
Недостатки. С УСН можно слететь принудительно. Вот три основные причины:
- доходы не должны превышать 200 млн. руб., умноженных на коэффициент-дефлятор (п. 4 ст. 346.13 НК);
- остаточная стоимость основных средств не должна превысить 150 млн. руб.;
- средняя численность работников в любом из отчетных периодов превысит лимит в 100 человек более чем на 30 человек.
Автоматизированная упрощенная налоговая система
Система для очень маленьких компаний и ИП, которые не хотят возиться с отчетностью.
В компании – не более 5 работников. Размер дохода – не более 60 млн руб. Размер основных средств – не более 150 млн руб.
Счет должен быть открыт в банке из перечня ФНС. При этом налог удерживает и перечисляет в бюджет уполномоченный банк. Налог надо платить ежемесячно. При этом можно уполномочить банк перечислять его автоматически.
Сочетать с другими налоговыми режимами нельзя. Есть также ограничения по договорам и операциям.
Взамен предлагают нулевой тариф по взносам и всего 2 040 руб. в год взносов на травматизм.
Ставки налога жестче, чем при обычной упрощенке. При системе «доходы» – 8 процентов. При системе «доходы минус расходы» – 20 процентов.
Минимальный налог в этой системе также остался. Но уже в размере 3 процента от доходов.
Ведут учет доходов, расходов надо в личном кабинете налогоплательщика.
Недостатки. Система доступна пока только в Москве и области, Калужской области и Татарстане. Действует в экспериментальном режиме на основании Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Единый сельскохозяйственный налог
ЕСХН избавит от налога на прибыль и налога на имущество, которое используете именно в сельскохозяйственной деятельности. Все остальные налоги и взносы нужно платить в общем порядке.
Налог нужно рассчитывать с разницы между доходами и расходами по ставке 6 процентов. Перечень расходов также ограничен (п. 2 ст. 346.5 НК).
Доходы и расходы нужно считать кассовым методом. Однако при этом организации обязаны вести бухгалтерский учет (п. 8 ст. 346.5 НК). ИП же могут использовать книгу учета (приложение 1 к приказу Минфина от 11.12.2006 № 169н).
За полугодие нужно заплатить аванс по единому налогу – не позднее 28 календарных дней со дня его окончания, а за год – сам налог, не позднее 28 марта следующего года.
Недостатки. Уже из названия понятно, что система доступна только в сельском хозяйстве (п. 2 ст. 346.1 НК).
Доля дохода от продажи сельхозпродукции собственного производства, (включая первичную переработку из сырья собственного производства), а также от услуг растениеводства и животноводства, должна быть не менее 70 процентов от общего дохода (подп. 1 п. 5 ст. 346.2 НК).
Кроме того, придется платить НДС. Чтобы получить освобождение, нужно соблюдать особые правила. Доход не должен превысить 60 млн руб. (п. 1 ст. 145 НК).