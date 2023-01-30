Спецрежимы

Как малому бизнесу выбрать налоговый режим в 2023 году

Автоматически компании и ИП могут перейти только на общую систему. Если вам это не нравится, остаются четыре спецрежима. Если у вас компания, то выбирать вам придется между УСН и ЕСХН. А вот ИП могут себе позволить не только это, но и ПСН, или даже НПД. Расскажем об основных особенностях каждого режима.

Версия для печати
Как малому бизнесу выбрать налоговый режим в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Патентная система налогообложения

Неплохой выбор для ИП, у которого есть работники. Однако их средняя численность не должна превышать 15 человек (п. 5 ст. 346.43 НК).

Налог надо платить с вмененного дохода по ставке 6 процентов. Его размер установят власти региона.

Уплата налога – это покупка патента на конкретный вид деятельности (п. 2 ст. 346.43 НК). Поэтому налоговую декларацию подавать не нужно.

По доходам от этой деятельности не надо платить НДФЛ, НДС и налог на имущество, если только оно не облагается по кадастровой стоимости. А вот страховые взносы платить придется (подп. 2 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 432 НК).

Чтобы получить патент, нужно подать заявление в инспекцию, выбрать виды деятельности, и срок действия.

Срок действия – от одного до двенадцати месяцев. Поэтому и сроки уплаты налога будут разные (п. 2 ст. 346.51 НК).

Если срок патента меньше 6 месяцев, надо заплатить всю сумму налога до окончания этого срока.

Если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года:

  • в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней от начала действия патента;
  • в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента.

Если доходы от деятельности на патенте превысят с начала года 60 000 000 рублей, от ПСН придется отказаться (подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК).

Вести учет доходов надо кассовым методом (п. 1, 2 ст. 346.53 НК). Используйте Книгу учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения, (утв. приложением № 3 к приказу Минфина от 22.10.2012 № 135н).

Недостатки. Проблема в том, что сумма налога зависит не от реального дохода, а от вмененного. А его величину будут определять региональные власти по своему усмотрению.

Налог на профессиональный доход

Если у вас маленькое хозяйство, и нет наемных работников, лучший вариант – НПД (письмо Минфина от 15.10.2019 № 03-11-11/78911). НПД введён не НК, а Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. НПД заменяет НДФЛ. Не обязательно даже становиться ИП. Налоговой декларации нет.

Однако при этом доход за год не должен быть выше 2,4 млн руб. (подп. 8 п. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ). Его нужно считать с начала года кассовым методом.

Налоговый период – календарный месяц.

Налоговые ставки:

  • 4 процента – для доходов, полученных от реализации физлицам;
  • 6 процентов – для доходов, полученных от реализации ИП и компаниям.

Уплата налога – не позднее 28-го числа следующего месяца.

Переход на НПД, уход с НПД, общение с налоговой инспекцией, и даже уплату налога можно вести через программу «Мой налог». Программу нужно установить на электронный гаджет. С ее помощью, при желании, можно выбрать банк, который будет заниматься уплатой НПД и контактами с налоговиками.

Программа сформирует чек, который следует передать покупателю – в электронном или бумажном виде. Поэтому плательщики НПД не применяют ККМ. Они имеют право на налоговый вычет. Не более 10 000 руб. Причем это вычет не из налоговой базы, а прямо из налога.

Вычет можно использовать только один раз на все то время, когда будете применять НПД. Вычет следует рассчитывать нарастающим итогом. Если применяете налоговую ставку в размере 4 процента, то вычет равен одному проценту от налоговой базы.

Пенсионные взносы можно платить добровольно.

Недостатки. Серьезно ограничен круг тех видов деятельности, которыми можно заниматься (п. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ). И работать нужно исключительно самому, без работников.

Упрощенная система налогообложения

Эта система универсальна, поэтому наиболее популярна среди малого и среднего бизнеса.

УСН избавит от налога на прибыль и НДС. Налог на имущество придется платить только по кадастровым объектам. Остальные налоги и взносы рассчитываете и платите как все, включая подачу расчетов и деклараций.

Для исчисления единого налога будет выбор из двух налоговых баз: «доходы» и «доходы минус расходы» (ст. 346.20 НК).

В первом случае не учитываете никакие расходы, поэтому налоговая ставка – 6 процентов. Во втором случае расходы можно учесть. Правда, их перечень строго ограничен (п. 2 ст. 346.17 НК). Зато и налоговая ставка – 15 процентов.

Доходы и расходы считаются кассовым методом. Для этого понадобится Книга учета доходов и расходов на УСН (приложение № 1 к приказу Минфина от 22.10.2012 № 135н).

Но даже если по итогам года получится убыток, придется заплатить минимальный налог. Он считается как 1 процент от суммы доходов за год (п. 6 ст. 346.18 НК). Если сумма единого налога будет меньше минимального, то тоже придется заплатить минимальный налог.

В течение года нужно перечислять авансовые платежи – по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев. Срок – не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. Сам налог следует заплатить:

  • компаниям – не позднее 28 марта следующего года;
  • ИП – не позднее 28 апреля следующего года.

Недостатки. С УСН можно слететь принудительно. Вот три основные причины:

  • доходы не должны превышать 200 млн. руб., умноженных на коэффициент-дефлятор (п. 4 ст. 346.13 НК);
  • остаточная стоимость основных средств не должна превысить 150 млн. руб.;
  • средняя численность работников в любом из отчетных периодов превысит лимит в 100 человек более чем на 30 человек.

Автоматизированная упрощенная налоговая система

Система для очень маленьких компаний и ИП, которые не хотят возиться с отчетностью.

В компании – не более 5 работников. Размер дохода – не более 60 млн руб. Размер основных средств – не более 150 млн руб.

Счет должен быть открыт в банке из перечня ФНС. При этом налог удерживает и перечисляет в бюджет уполномоченный банк. Налог надо платить ежемесячно. При этом можно уполномочить банк перечислять его автоматически.

Сочетать с другими налоговыми режимами нельзя. Есть также ограничения по договорам и операциям.

Взамен предлагают нулевой тариф по взносам и всего 2 040 руб. в год взносов на травматизм.

Ставки налога жестче, чем при обычной упрощенке. При системе «доходы» – 8 процентов. При системе «доходы минус расходы» – 20 процентов.

Минимальный налог в этой системе также остался. Но уже в размере 3 процента от доходов.

Ведут учет доходов, расходов надо в личном кабинете налогоплательщика.

Недостатки. Система доступна пока только в Москве и области, Калужской области и Татарстане. Действует в экспериментальном режиме на основании Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Единый сельскохозяйственный налог

ЕСХН избавит от налога на прибыль и налога на имущество, которое используете именно в сельскохозяйственной деятельности. Все остальные налоги и взносы нужно платить в общем порядке.

Налог нужно рассчитывать с разницы между доходами и расходами по ставке 6 процентов. Перечень расходов также ограничен (п. 2 ст. 346.5 НК).

Доходы и расходы нужно считать кассовым методом. Однако при этом организации обязаны вести бухгалтерский учет (п. 8 ст. 346.5 НК). ИП же могут использовать книгу учета (приложение 1 к приказу Минфина от 11.12.2006 № 169н).

За полугодие нужно заплатить аванс по единому налогу – не позднее 28 календарных дней со дня его окончания, а за год – сам налог, не позднее 28 марта следующего года.

Недостатки. Уже из названия понятно, что система доступна только в сельском хозяйстве (п. 2 ст. 346.1 НК).

Доля дохода от продажи сельхозпродукции собственного производства, (включая первичную переработку из сырья собственного производства), а также от услуг растениеводства и животноводства, должна быть не менее 70 процентов от общего дохода (подп. 1 п. 5 ст. 346.2 НК).

Кроме того, придется платить НДС. Чтобы получить освобождение, нужно соблюдать особые правила. Доход не должен превысить 60 млн руб. (п. 1 ст. 145 НК).

Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

МВФ изменил прогноз по РФ экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%; в пещере неандертальцев обнаружили коллекцию черепов; в Okko вышел документальный сериал о Мавроди; умер Бобби Халл. Ему было 84 года

Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

Минфин рассказал, как правильно считать пени. Ясно еще далеко не все

Разъяснения Минфина никогда не отличались особой ясностью. Но сейчас от чиновников требуется объяснить налогоплательщикам, как правильно применять новую систему ЕНС. Объясняют они… Так себе. Например, как начислять пени в разных ситуациях.

Минфин рассказал, как правильно считать пени. Ясно еще далеко не все
Инвестиции

Инвестобзор от «Клерка»: важное по инвестициям за неделю. Новые инструменты, растущая экономика США и блокировка сделки по продаже Билайна

Норникель и X5 Retail Group (владелец сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток») отчитались об успехах, в США стало меньше заявок на пособия по безработице, Билайн не продадут нидерландской компании. Собрали интересные новости за прошедшую неделю.

Инвестобзор от «Клерка»: важное по инвестициям за неделю. Новые инструменты, растущая экономика США и блокировка сделки по продаже Билайна

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡⚡⚡ Для уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы годятся платежки: новое разъяснение ФНС

Недавно Минфин и ФНС наконец-то выдали бизнесменам механизм уменьшения налога на фиксированные взносы. Но прошла неделя и вышли новые вводные – вместо заявлений с ЭЦП нужны платежки-уведомления. То есть, появился способ №2.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
НДС

Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году

Организации и ИП могут возмещать НДС за 2022 и 2023 годы в заявительном (ускоренном) порядке без банковской гарантии в пределах рассчитываемого лимита. Заявление по форме по КНД 1151155 могут подать заявление в налоговый орган не позднее 5 дней со дня подачи налоговой декларации

Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году
Читать еще