Если у самозанятого переплата на ЕНС, как ее можно вернуть

Как перейти на ЕНС
Чтобы самозанятому перейти на ЕНС, достаточно пополнить свой ЕНС через личный кабинет на сайте ФНС. Деньги можно внести пятью разными способами:
- через приложение «Мой налог»;
- через мобильное приложение банка;
- через портал Госуслуги;
- в банке, через банкомат, через платежный терминал;
- через оператора электронной площадки.
При этом НПД за самозанятого могут перечислить и третьи лица. При желании.
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