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Если у самозанятого переплата на ЕНС, как ее можно вернуть

Никто не запрещает перейти на ЕНС самозанятому. И при желании он может вернуть на свой счет переплату по ЕНС. Разберем, что надо делать в такой ситуации.

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Если у самозанятого переплата на ЕНС, как ее можно вернуть

Как перейти на ЕНС

Чтобы самозанятому перейти на ЕНС, достаточно пополнить свой ЕНС через личный кабинет на сайте ФНС. Деньги можно внести пятью разными способами:

  • через приложение «Мой налог»;
  • через мобильное приложение банка;
  • через портал Госуслуги;
  • в банке, через банкомат, через платежный терминал;
  • через оператора электронной площадки.

При этом НПД за самозанятого могут перечислить и третьи лица. При желании.

Как вернуть переплату

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