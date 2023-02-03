Как общаться с налоговиками в 2023 году и чего от них ждать

Почему налоговики заинтересовались самозанятыми

Работодатели переводят сотрудников с трудовых договоров на ГПХ и платят меньше налогов. А еще через самозанятых легко обналичивать средства компании.

ФНС 15 апреля 2022 года выпустило письмо №ЕА-4-15/4674@, в котором перечислила схемы с самозанятыми.

А в сентябре 2022 года ВС пояснил критерии трудовых отношений. Так что в следующем году будем ждать разбирательств.

ВС в 2022 году ввел понятие «законная структуризация бизнеса»

Это произошло после того, как компании удалось доказать, что она не имитировала хозяйственную деятельность и не уходила от налогов через контрагентов на спецрежимах. Дело А49-4003/2020.

Как удалось?

Компания начала обосновывать именно деловую цель, а не приводить контраргументы по отдельным сделкам.

Разрешили «дробить» бизнес, только чтобы выделить IT-компании

В связи с введенными мерам поддержки IT-отрасли, ФНС разрешила проводить реорганизацию юридических лиц для выделения IT-компаний (письмо ФНС от 17.03.2022 № СД-4-2/3289).

Но для этого нужно соответствовать требованиям и пройти аккредитацию. Теперь собственное ПО, зарегистрированное в Минцифры, больше не нужно.

ФНС написала письмо БВ-4-7/13774@ о возврате излишне уплаченной суммы налога

В нем сказано, что если участник «схемы» дробления бизнеса не занимался предпринимательством по УСН, а был организатором схемы минимизации налогов, то ему не вернут переплаты по упрощенке.

В этом году для малого бизнеса запустили эксперимент с АУСН, который продлится до конца 2027 года

В этом режиме не нужно самому рассчитывать налоги, подавать декларации, платить взносы.

Однако ставка выше, чем на УСН и подходит только бизнесу с оборотом менее 60 млн рублей.

Так что в новом году «упрощенка» не потеряет актуальность.

ФНС за год сделала уйму электронных сервисов

Например, можно узнать «Как меня видит налоговая», оценить привлекательность своих показателей.

Фактически, открыли доступк критериям налогового контроля, чтобы была возможность что-то скорректировать в своей деятельности.

Сервис организован по принципу социальной сети: если вы добавите компанию или ИП «в друзья», то получите доступ к его показателям.

Подружиться можно не только с контрагентами, но и с инспекторами

В 2022 году вышел манифест ФНС, который провозглашает человеческое отношение к налогоплательщикам.

Стало меньше видимой агрессии на процедурах побуждения, но механизм все тот же: могут закопать с улыбкой на лице.

В самой структуре ФНС началась реорганизация: налоговики переходят на двухуровневую систему управления

Малочисленные инспекции делают крупными, чтобы «оптимизировать систему территориальных налоговых органов».

А также создали центры компетенций, где конкретный офис делает что-то одно.

Например, выездные проверки, проводит побуждение и т.д. По идее это все должно создать единообразие в решениях.

Одна из самых популярных тем 2022 года – реестр потенциальных выгодоприобретателей (ФРПВ)

Это досье на компании, которых налоговики подозревают в махинациях, но пока доказать факты не могут.

В «папочке» собраны сведения о налоговых рисках, разрывах, отчетности. Узнать есть ли компания в реестре нельзя.

Досье отправляется сразу к налоговикам, которые будут его «отрабатывать» и не отстанут

Вот такие краткие перспективы мы обрисовали.

А что бы вы хотели видеть в сфере налогов в новом году?

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