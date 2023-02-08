С какого момента платить северную надбавку сотруднику

Скажем, работник часто ездил в командировки в северные районы и принес справку о северном стаже. Как быть с надбавкой?

Стаж, дающий право на надбавку за работу на Крайнем Севере, определяет работодатель на основании документов от сотрудника (трудовая книжка, справки и др). Об этом сказано в п. 33 Инструкции, утвержденной еще приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2.

К тому же Инструкция не говорит об обязанности пересчитывать надбавки за прошлое время, если работник позднее принес документы о стаже работы на Севере.

И в целом законодательство не предусматривает такой возможности, поэтому формально перерасчет нужен с даты предоставления документов.

Но суды толкуют ситуацию по-разному на основе того, могла ли компания определить северный стаж на основании трудовой книжки. Пример – решение Петрозаводского горсуда республики Карелия от 21.02.2022 № 2-143/2022.

Если в книжке есть запись о вахтовом методе в районах Крайнего Севера, точно определить стаж нельзя, если нет справки с прошлых мест. Аналогичная ситуация и с командировками. Компания на могла знать точные данные, ведь дни поездки не указывают в трудовой книжке, а справка предоставлена только после приема на работу.

В то же время есть решения и о том, что выплатить надбавку надо с даты приема на работу, даже если справку принесли позднее. Пример – решение Амурского городского суда Хабаровского края от 21.12.2020 по делу № 2-1202/2020.

Более того, из разъяснений Верховного суда следует, что работа в командировке на Севере должна оплачиваться с применением надбавок, ведь человек трудится не в месте расположения компании и в особых климатических зонах. Хотя само направление в такие командировки не является основанием начисления северной надбавки, согласно ст. 316 ТК.

Причины две.

Во-первых, командировка не означает установление условия о разъездной работе. Разъездной является постоянная работа вне офиса компании: в таком случае поездки не будут считаться командировкой. При этом условие о разъездной работе надо указать в трудовом договоре.

Во-вторых, во время командировки у работника сохраняется средний заработок. А северная надбавка к нему не применяется, поскольку он не считается оплатой труда. Кроме того, выплаты по районному регулированию труда (в т. ч. районные коэффициенты и надбавки) учитываются на этапе расчета среднего заработка (п. 2 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922). Так что дополнительно увеличивать средний заработок не нужно. Кстати, с этим согласны и суды.

Тем не менее, остается риск судебного спора, ведь до предоставления справки о стаже компания не начисляла доплату. При этом компанию могут наказать за неполную выплату зарплаты, на основании ч. 6 ст. 5.27 КоАП, а также потребовать выплату процентов за задержку зарплаты на основании ст. 236 ТК.

Другими словами, если работник отправляется в командировку в район, где есть надбавки, и переходит на постоянную работу, надбавки начисляются после завершения командировки. А вот в стаж, дающий право на получение надбавок, засчитывается весь период в командировке.

Что же касается удаленной работы, если местность выполнения функции не указана в документах, рекомендуем запросить у сотрудников информацию о том, где они находятся и откуда работают. А в идеале дописать это условие отдельным соглашением. Иначе решение о выплате надбавок, если сотрудник их потребует, придется принимать с учетом возможных рисков.