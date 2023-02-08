Налог на прибыль, УСН и АУСН в 2023 году: к чему готовиться бухгалтерам

Вместе с аналитиками бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения» разбираемся, какие изменения произошли.

Если компания на упрощенной системе налогообложения

Налог по упрощенной системе налогообложения, как и другие налоговые платежи, с января необходимо платить через ЕНП. При этом бухгалтерам нужно обратить внимание на то, что сроки уплаты налога и сдачи отчетности по УСН также изменились (п. 41 ст. 2 263-ФЗ, п. 7 ст. 346.21, п. 1 ст. 346.23 НК).

Итак, если вы находитесь на упрощенной системе налогообложения, возьмите на заметку!

Годовой налог организаций необходимо уплатить до 28 марта включительно, а вот индивидуальным предпринимателям добавили месяц на подготовку и сместили крайний срок на 28 апреля включительно. Авансовый платеж необходимо внести 28 числа месяца после отчетного квартала.

А вот декларацию нужно отправить не позднее 25 марта (для ООО) и 25 апреля (для ИП) года следующего за отчётным.

Изменился и лимит дохода для сохранения права работать на упрощенке с учетом коэффициента-дефлятора 1,257. Лимит по УСН в 2023 году – 251,4 млн рублей, лимит для повышенных ставок – 188,55 млн рублей.

Если применен новый налоговый режим АУСН

С 1 января 2023 года организации и ИП могут перейти на новый спецрежим – автоматизированную упрощенную систему налогообложения (закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Однако в целом, ставки на новом режиме выше, чем на упрощенке.

Например, 8% – по объекту «доходы» и 20% – по объекту «доходы минус расходы». А минимальный налог на АУСН – 3%.

Важно! Основные ограничения по АУСН – доход до 60 млн рублей и численность работников до пяти человек.

Зато на АУСН нет страховых взносов, нужно только раз в год перечислять фиксированный платеж на травматизм. Согласно постановлению Правительства от 25.11.2022 № 2146 в 2023 году таким предприятиям нужно перевести 2 217 рублей за всю компанию. А предприниматели освобождены по уплате взносов за себя.

Отчетность сдавать тоже не нужно. А НДФЛ заплатит банк предприятия (для этого ежемесячно нужно передавать в финансовую организацию сведения о доходах сотрудников и их налоговых вычетах).

Изменение в правилах расчета налога на прибыль

Корректировка коснулась обеспечительного платежа. С этого года обеспечительный платеж не нужно учитывать в доходах и расходах для целей исчисления налога на прибыль.

Кроме того, в общую налогооблагаемую базу не нужно включать безвозмездное имущество, которое организация обязана принять согласно действующим нормам законодательства.

Новый инвестиционный вычет

Поправки в налоговое законодательство в части расширения случаев применения инвестиционного налогового вычета при расчете налога на прибыль предусмотрены законом от 4 ноября 2022 № 430-ФЗ. Он вступил в силу с 1 января 2023 года.

Теперь организации могут учесть при расчете налога на прибыль 100% суммы расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию.

Вычет применяется к налогу (авансовому платежу), исчисленному за налоговый (отчетный) период, в котором безвозмездно передано имущество, а также за последующие налоговые (отчетные) периоды.

Важно! Применить вычет можно будет по месту нахождения организации или по месту нахождения ее обособленных подразделений при условии, что организация (ее обособленные подразделения) и образовательная организация, которой безвозмездно передано имущество, находятся на территории того субъекта, который предоставил право на применение такого вычета.

При этом законодательством предусмотрено, что именно на региональном уровне предоставляется как право на этот вычет, так и предельные суммы расходов, и перечень основных образовательных программ, реализуемых образовательными организациями.

Налог на прибыль и курсовая разница

Согласно письму № СД-4-3/13426 ФНС России, важно учесть, что курсовую разницу с положительным эффектом при дооценке требований (обязательств), выраженных в иностранной валюте, нужно учитывать в доходах только на дату их прекращения, в т. ч. требований по договору банковского вклада. Исключение – авансовые платежи.

А вот если возникла отрицательная курсовая разница, она учитывается в прежнем порядке (п. 10 ст. 272 НК). В 2023 и 2024 годах отрицательную курсовую разницу нужно будет тоже учитывать в расходах на дату прекращения (исполнения) требований (обязательств), выраженных в иностранной валюте, в т. ч. требований по договору банковского вклада.

Важно! Дополнения в статьи 271 и 272 НК касаются только даты признания доходов и расходов в виде курсовых разниц. Поэтому проводить переоценку ежемесячно нужно продолжать. То есть требования (обязательства) пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату их прекращения (исполнения) или на последнее число текущего месяца в зависимости от того, что произошло раньше.

А вот новые положительные курсовые разницы признаются в составе внереализационных доходов в течение 2022-2024 годов только на дату прекращения (исполнения) соответствующего требования.

Это регламентируется временными правилами для учета курсовых разниц на период 2022 – 2024 годы (закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ).