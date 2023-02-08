Как правильно считать обесценение: разъясняет Банк России

Ситуация: какие стороны медали есть у обесценения
С одной стороны, обесценение может сэкономить на налоге на имущество.
Остаточная стоимость объекта определяется исходя из первоначальной за минусом сумм амортизации и обесценения. Плюс стоимость капвложений на улучшение или восстановление (письмо ФНС от 30.07.2021 № БС-4-21/10776).
Однако финансисты поправили ФНС. Разрешили еще учитывать и результаты переоценки на отчетную дату (письмо Минфина от 24.08.2021 № 03-05-05-01/68086).
Формула расчета остаточной стоимости теперь выглядит так:
Остаточная стоимость = первоначальная стоимость имущества – накопленная амортизация – сумма обесценения ± результат переоценки на отчетную дату
С другой стороны, есть немало случаев, когда для компании важна величина ее активов. И их обесценение может серьезно затруднить деятельность. В частности, это касается банков.
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Выводы
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