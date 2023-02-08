Банки

Цифра дня. Сколько миллиардов ушло в кэшбек

Клиенты банков вернули 150 млрд рублей за покупки.

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Цифра дня. Сколько миллиардов ушло в кэшбек

Занимательную статистику посчитали по итогам 2022 года: лидером по кэшбеку стал Тинькофф.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Банки
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