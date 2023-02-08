Занимательную статистику посчитали по итогам 2022 года: лидером по кэшбеку стал Тинькофф.
Цифра дня. Сколько миллиардов ушло в кэшбек
Клиенты банков вернули 150 млрд рублей за покупки.
Клиенты банков вернули 150 млрд рублей за покупки.
Занимательную статистику посчитали по итогам 2022 года: лидером по кэшбеку стал Тинькофф.
Клиенты банков вернули 150 млрд рублей за покупки.
Для проживания в Казахстане на длительный срок россиянам теперь обязательно иметь загранпаспорт, который будет действителен не менее 180 календарных дней с момента подачи заявления на постоянное проживание.
Статус самозанятого не влияет на назначение пособия на детей. Если родители – официальные самозанятые, в назначении выплаты им не откажут из-за статуса.
Правила по взносам меняются не по дням, а по часам. Так что наша прекрасная Елена Ярушкина решила записать для вас экстренный выпуск Бухстрима.
Можно платить взносы в виде ЕНП и уменьшать налог в следующем году или дополнительно подать заявление и уменьшить налог в этом году. А можно сразу платить взносы на их КБК и уменьшать налог без всяких заявлений.
Если у компании нет стопроцентной уверенности, что она сможет достроить незавершенный строительством объект, то его лучше и не покупать. В противном случае затраты придется списать за счет прибыли. По крайней мере, так считают чиновники.
Служащие смогут быстрее оформить безденежный билет для проезда в обмен на ВПД. Сейчас услуга доступна в кассах на 57 крупных вокзалах.
Короткая история о том, когда начинать сначала не так трудно.
АКИТ просит разрешения продавать онлайн все спиртные напитки, а возраст покупателя курьер сможет проверить через QR-код, который пользователи получат на Госуслугах.
Крупные предприятия могут заключать договоры с небольшими компаниями, которым также окажут федеральную и региональную поддержку.