💡 Следите, чтобы налоговики не взыскали долги и не оштрафовали за неуплату налогов. Сейчас им нельзя

Мера временная и продлится, пока налоговики не наладят систему для направления требований об уплате задолженности.

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Кроме того, еще три недели – до 1 марта – инспекции будут вести индивидуальные сверки с каждым налогоплательщиком, который не согласен с суммой, учтенной на едином счете.

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И до тех пор, пока ФНС не опубликует разъяснения, при каких условиях наступает ответственность, инспекции не будут никого штрафовать за непредставление уведомлений об исчисленных налогах и взносах.

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Это не последняя уступка ФНС. За неуплату или неполную уплату налогов и взносов также перестанут штрафовать. Исключение – случаи, когда инспекторы выявили неверный расчет налогов или взносов по результатам проверок. Это ограничение ввели до 1 мая 2023 года, а по некоторым видам налогов – до окончания декларационной кампании 2022 года.