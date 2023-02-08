Фиксированные взносы ИП

👎 ФНС отказывает ИП в зачете фиксированных взносов по заявлению

Недавно Минфин предложил предпринимателям способ уменьшения налогов на фиксированные взносы с помощью заявления на зачет. ИП уплатила взнос, подала заявление на зачет, уведомление на уменьшение патента на эти взносы. Но в ответ – отказ.

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👎 ФНС отказывает ИП в зачете фиксированных взносов по заявлению
Иллюстрация: freepik/freepik

Причина – отрицательное сальдо на ЕНС.

При этом еще в конце прошлого года у ИП уже была переплата (на всякий случай) и в этом году взносы были предварительно уплачены.

То есть денег на ЕНС для уменьшения патента на взносы было более чем достаточно. Но в зачете ЕНП в счет фиксированных взносов отказали.

Такой историей поделилась наша подписчица в «Красном уголке бухгалтера».

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Механизм зачета фиксированных взносов по заявлению мы описывали в этой статье. Как заполнить это заявление – смотрите здесь.

Важный момент в этом механизме – поддержание положительного сальдо на ЕНС в размере уплаченных взносов. Если оно отрицательное, взносы посчитают неуплаченными и уменьшать налог нельзя.

Если появятся долги по другим налогам, то зарезервированные взносы спишут на эти долги и уменьшение станет неправомерным.

Обсуждая проблему, с которой столкнулась ИП на патенте, наши подписчики предположили даже такой замкнутый порочный круг:

  • Заплатили взносы – сальдо положительное.
  • Подаем заявление на зачет – сумма взносов переходит в раздел «Зарезервировано».
  • Сальдо становится недостаточным.
  • В итоге отказ по уменьшению.

Но в данном случае отказ был уже на стадии зачета по заявлению. ФНС не обнаружила деньги, которые можно поместить в резерв. Ни прежней переплаты, ни свежей уплаты на ЕНС почему-то не оказалось.

Коллеги озвучили основную предполагаемую проблему: неразбериха с сальдо ЕНС – должен быть плюс, но по неизвестным причинам – минус.

Коллеги советуют ИП писать жалобу в УФНС.

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