Как выплачивается квартальная премия

Как рассчитывается и начисляется дополнительное денежное поощрение, расскажем в статье.

Что это такое

Четкого определения, что такое квартальная зарплата (премирование дополнительно к заработной плате), законодательство не содержит.

Статья 129 ТК включает это понятие в состав более общего понятия «заработная плата» с оговоркой, что это поощрительная доплата.

Денежные поощрения – это право, а не обязанность работодателя. Компания вправе принять или нет решение об установлении дополнительного материального поощрения работникам.

Термин «квартальная» указывает на периодичность выплаты – за сколько месяцев квартальная премия: один раз в квартал, то есть за 3 месяца.

Организации самостоятельно определяют порядок расчета, периодичность и основания для поощрения.

Если премии зафиксированы во внутренних документах организации, то работодатель уже не вправе их необоснованно не выплачивать.

Исключение составляют работодатели, деятельность которых урегулирована федеральными нормативными актами.

Как пример – денежные выплаты госслужащим устанавливаются законом № 79-ФЗ от 27.07.2004 и изданными в его исполнение приказами отдельных ведомств. По закону ежеквартальные выплаты премиальных госслужащим не предусмотрены.

Каковы основания для премирования

Каждая организация самостоятельно устанавливает для себя, от чего зависит квартальная премия, и определяет основания, по которым премирует работников, на локальном уровне.

Встречаются такие причины:

выполнение плановых показателей;

реализация особо сложных задач и поручений;

интенсивный труд.

Основания дополнительного материального стимулирования перечисляются:

в положении о премировании;

коллективном договоре;

трудовых договорах работников.

Работодатель вправе во внутренних документах о дополнительных поощрениях не предусматривать специфических оснований для премирования, а фиксировать только причины для ежеквартального начисления дополнительных сумм и устанавливать к этому перечень оснований отмены поощрения – случаев, когда материальное стимулирование снимается и сотрудник лишается выплаты.

Схема, когда выплачивается квартальная премия, такая:

Как рассчитать квартальную премию

Компании самостоятельно определяют, кто получает квартальные премии и как рассчитать такое премирование.

Во внутреннем положении работодатель вправе привязать расчет к фиксированной сумме или к зарплате работника.

Расчет из суммы заработка

При таком способе исчисления материального стимулирования для расчета учитываются:

заработная плата сотрудника;

фактически отработанное в расчетном квартале время;

процент премирования исходя из дохода сотрудника.

Вот как начисляется квартальная премия из суммы заработка:

П = ЗП × 3 × ПП / КДК × КОтД,

где:

П – размер премирования;

ЗП – месячная зарплата работника;

3 – количество месяцев в квартале;

ПП – премиальный процент, установленный в положении;

КДК – количество рабочих дней в расчетном квартале;

КОтД – количество фактически отработанных дней в расчетном квартале.

От оклада

Приведем пример, как считается квартальная премия от оклада: сотрудник имеет зарплату 50 000 рублей, и у его работодателя установлено ежеквартальное дополнительное материальное поощрение в размере 10% от заработка за расчетный период.

Если сотрудник полностью отработает первый квартал в котором, для примера, 57 рабочих дней, то сумма, которую ему дополнительно перечислят, составит:

П = 50 000 × 3 × 0,1 / 57 × 57 = 15 000 рублей.

Расчет из фиксированной суммы

В некоторых случаях работодатели устанавливают фиксированный размер квартальной премии, не зависящий от зарплаты сотрудника.

Размер фактической выплаты уменьшается, если работник не полностью отработал все дни расчетного периода.

Для расчета используют такую формулу:

П = ФРП / КДК × КОтД,

где:

П – размер денежного поощрения;

ФРП – фиксированный размер выплаты, установленный положением;

КДК – количество рабочих дней в расчетном квартале;

КОтД – фактически отработанные дни.

Рассмотрим пример, как рассчитать квартальную премию за фактически отработанное время: для сотрудника с зарплатой 50 000 рублей установлено фиксированное квартальное дополнительное поощрение в 100 000 рублей.

Допустим, в первом квартале 57 рабочих дней. Если сотрудник отработает их все, то премию он получит целиком. Если в феврале сотрудник на работе отсутствовал (причина – отпуск) и пропустил 15 рабочих дней, то сумма, которую он получит, составит:

П = 100 000 / 57× 42 = 73 684 рубля 21 копейка.

Нюансы премирования

Включается ли выплата в расчет отпускных

В соответствии со ст. 114 ТК отпускные рассчитываются из среднего заработка, который по нормам ст. 139 ТК включает все виды доходов, полученных от работодателя, поэтому – да, квартальное премирование учитывается.

Лишили премии – что делать

Если выплату не начислили, то необходимо внимательно изучить положение о премировании и проверить приказ о депремировании.

Если основания, на которые ссылается работодатель, указаны в положении и имели место, лишение выплаты обоснованно.

Если работник после изучения документов продолжает считать депремирование незаконным, то следует обратитьсяв трудовую инспекциюили суд для разрешения спора.

Выплатят ли после увольнения сотрудника

Да, если это предусмотрено внутренним положением компании или трудовым договором сотрудника.

Выплачивать ли умершему сотруднику

После смерти сотрудника его родные вправе получить заработанный, но не полученный им доход, в том числе дополнительное материальное вознаграждение, если это предусмотрено положением.

Платить ли НДФЛ

Все выплаты от работодателя облагаются НДФЛ наравне с зарплатой.

Начисляется ли районный коэффициент

Если работодатель расположен в регионе, где установлен районный коэффициент, то индекс учитывается при расчете премирования.

Положен ли бонус на испытательном сроке

Сотрудницу ДОУ интересует, положена ли квартальная премия, если пришла работать в детский сад в марте и ей установили испытательный срок.

В соответствии со ст. 70 ТК на работника на испытательном сроке распространяются все локальные нормативные акты работодателя, в том числе положение о дополнительном материальном стимулировании.

Это правило действует для всех работников, независимо от организационно-правовой структуры и формы собственности.

Выплатят ли за период отпуска

Если положение предусматривает дополнительное материальное поощрение пропорционально фактически отработанному времени, то за период отпуска дополнительная выплата не начисляется.

Издание положения о премировании

Положение о премировании – это внутренний документ компании, в котором указываются:

виды выплат, принятых в организации;

основания их выплаты – показатели, необходимые для их назначения;

размер и порядок расчета суммы выплат.

Положение утверждается приказом руководителя организации, сотрудники знакомятся с ним под подпись.