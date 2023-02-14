Как помочь сотрудникам и компании в простое

Существует несколько способов, которые помогут поддержать работников в период простоя и даже снизить нагрузку на организацию. Спросили о них Татьяну Нечаеву, старшего юриста hh.ru.

Простой в организации: основные положения

Простой — это временная остановка работы организации по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера.

Приостановка работы может произойти по разным причинам: по вине работника, работодателя или из-за внешних факторов.

В законодательстве не указаны конкретные обстоятельства, в силу которых может быть введён простой, а также не регламентированы его сроки.

Основания для введения простоя должны быть зафиксированы документально.

Обычно на практике встречаются такие причины:

поломка оборудования,

модернизация линии производства,

реорганизация всего предприятия,

отсутствие сырья для производства,

перебои с энергоснабжением организации,

отзыв лицензии на деятельность,

погодные условия и другие.

Чтобы оформить простой, нужно:

Издать приказ с указанием причин и продолжительности простоя (при известных сроках), порядка выплаты зарплаты и для кого из сотрудников вводится этот режим. В документе важно отметить, где должны находиться работники в это время — на рабочих местах или нет; Ознакомить сотрудников с приказом под роспись; Сообщить о простое в службу занятости в течение 3 дней после выхода приказа.

Время простоя должно быть оплачено в следующих размерах:

не менее ⅔ средней заработной платы работника, если в простое виноват работодатель;

не менее ⅔ тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, если простой не зависит ни от работодателя, ни от работника.

Если в простое виноват работник, то время простоя не оплачивается.

Как поддержать сотрудников и помочь бизнесу

Переведите работников на другие должности

Если часть предприятия продолжает работать, вы можете договориться с работником о переводе на другую должность, но для этого необходимо согласие сторон.

Важный момент — работодатель может не спрашивать согласия сотрудника, но при условии, что:

работника переводят не более чем на один месяц;

работа соответствует квалификации и состоянию здоровья специалиста.

Предложите бесплатно получить новую профессию

Бывает и так, что в организации есть свободные рабочие места, но сотрудники в простое не подходят на них, так как у них нет нужных навыков.

В таком случае порекомендуйте работникам пройти обучение новой профессии.

Сделать это можно бесплатно по государственной программе по переобучению для людей, попавших в затруднительную ситуацию на рабочем месте.

Перечень профессий достаточно широк: слесарь-сантехник, управляющий госзакупками, таргетолог, блогер, программист 1С и другие.

Отдельно правительство даёт скидки до 100% на обучение большинству ИТ-профессий для отдельных категорий граждан.

Устройте сотрудников на время к другому работодателю

В 2022 году компании имеют право временно перевести сотрудников к другому работодателю, не расторгая с ними трудовой договор.

Передайте информацию о простое в центр занятости, и служба будет сверять запросы на работников от других организаций и предлагать вакансии.

При согласии всех сторон — текущего и нового работодателей и сотрудника — с работником заключается срочный трудовой договор.

Срок трудового договора устанавливается при его заключении, но может быть продлён на любой период.

В законе не указано, как правильно оформить временный перевод, поэтому можно составить дополнительное соглашение и приказ по форме № Т-5.

Отчётность по переведённому работнику тоже имеет особенности:

в трудовую книжку вносится запись о временном переводе ;

в статформе П-4 в списочной и среднесписочной численности переведённый сотрудник учитывается у обоих работодателей ;

отчётность в ПФР по форме СЗВ-М сдают оба работодателя, но по форме СЗВ-ТД — только временный;

временная организация компенсирует первые 3 дня больничного сотрудника.

Правила оформления и учёта отпуска для переведённого работника на данный момент не установлены и чаще всего решаются по договорённости.

Так, временный перевод решает три проблемы — сокращает расходы организации, обеспечивает специалиста полноценной работой и закрывает рабочее место в другой компании.

Посоветуйте работникам устроиться по совместительству

Официальное трудоустройство не является препятствием для работы по совместительству. В качестве поддержки помогите сотрудникам найти подработку.

Для этого соберите предложения с частичной занятостью и сделайте рассылку по сотрудникам.

Глобально проблемы это не решит, но работники всё равно почувствуют заботу со стороны компании, что может повлиять на их лояльность к работодателю.