Как помочь сотрудникам и компании в простое

Существует несколько способов, которые помогут поддержать работников в период простоя и даже снизить нагрузку на организацию. Спросили о них Татьяну Нечаеву, старшего юриста hh.ru.
Простой в организации: основные положения
Простой — это временная остановка работы организации по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера.
Приостановка работы может произойти по разным причинам: по вине работника, работодателя или из-за внешних факторов.
В законодательстве не указаны конкретные обстоятельства, в силу которых может быть введён простой, а также не регламентированы его сроки.
Основания для введения простоя должны быть зафиксированы документально.
Обычно на практике встречаются такие причины:
поломка оборудования,
модернизация линии производства,
реорганизация всего предприятия,
отсутствие сырья для производства,
перебои с энергоснабжением организации,
отзыв лицензии на деятельность,
погодные условия и другие.
Чтобы оформить простой, нужно:
Издать приказ с указанием причин и продолжительности простоя (при известных сроках), порядка выплаты зарплаты и для кого из сотрудников вводится этот режим. В документе важно отметить, где должны находиться работники в это время — на рабочих местах или нет;
Ознакомить сотрудников с приказом под роспись;
Сообщить о простое в службу занятости в течение 3 дней после выхода приказа.
Время простоя должно быть оплачено в следующих размерах:
не менее ⅔ средней заработной платы работника, если в простое виноват работодатель;
не менее ⅔ тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, если простой не зависит ни от работодателя, ни от работника.
Если в простое виноват работник, то время простоя не оплачивается.
Как поддержать сотрудников и помочь бизнесу
Переведите работников на другие должности
Если часть предприятия продолжает работать, вы можете договориться с работником о переводе на другую должность, но для этого необходимо согласие сторон.
Важный момент — работодатель может не спрашивать согласия сотрудника, но при условии, что:
работника переводят не более чем на один месяц;
работа соответствует квалификации и состоянию здоровья специалиста.
Предложите бесплатно получить новую профессию
Бывает и так, что в организации есть свободные рабочие места, но сотрудники в простое не подходят на них, так как у них нет нужных навыков.
В таком случае порекомендуйте работникам пройти обучение новой профессии.
Сделать это можно бесплатно по государственной программе по переобучению для людей, попавших в затруднительную ситуацию на рабочем месте.
Перечень профессий достаточно широк: слесарь-сантехник, управляющий госзакупками, таргетолог, блогер, программист 1С и другие.
Отдельно правительство даёт скидки до 100% на обучение большинству ИТ-профессий для отдельных категорий граждан.
Устройте сотрудников на время к другому работодателю
В 2022 году компании имеют право временно перевести сотрудников к другому работодателю, не расторгая с ними трудовой договор.
Передайте информацию о простое в центр занятости, и служба будет сверять запросы на работников от других организаций и предлагать вакансии.
При согласии всех сторон — текущего и нового работодателей и сотрудника — с работником заключается срочный трудовой договор.
Срок трудового договора устанавливается при его заключении, но может быть продлён на любой период.
В законе не указано, как правильно оформить временный перевод, поэтому можно составить дополнительное соглашение и приказ по форме № Т-5.
Отчётность по переведённому работнику тоже имеет особенности:
в трудовую книжку вносится запись о временном переводе;
в статформе П-4 в списочной и среднесписочной численности переведённый сотрудникучитывается у обоих работодателей;
отчётность в ПФР по форме СЗВ-М сдают оба работодателя, но по форме СЗВ-ТД — только временный;
временная организация компенсирует первые 3 дня больничного сотрудника.
Правила оформления и учёта отпуска для переведённого работника на данный момент не установлены и чаще всего решаются по договорённости.
Так, временный перевод решает три проблемы — сокращает расходы организации, обеспечивает специалиста полноценной работой и закрывает рабочее место в другой компании.
Посоветуйте работникам устроиться по совместительству
Официальное трудоустройство не является препятствием для работы по совместительству. В качестве поддержки помогите сотрудникам найти подработку.
Для этого соберите предложения с частичной занятостью и сделайте рассылку по сотрудникам.
Глобально проблемы это не решит, но работники всё равно почувствуют заботу со стороны компании, что может повлиять на их лояльность к работодателю.