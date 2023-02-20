Как оформить перевод при изменении штатного расписания

Разбираемся, как произвести перевод работника в связи с изменением штатного расписания, что нужно учесть при оформлении документов.
Как оформить в штатном расписании изменения о переводе
В письме Роструда от 22.03.2012 №
Документ меняют в следующих случаях:
Переименование компании.
Переименование должностей работников.
Смена окладов.
Сокращение численности или штата персонала.
В соответствии с письмом Роструда от 22.03.2012 №
Поправки в ЛНА вносятся двумя способами:
приказом о внесении поправок в действующее ШР;
приказом об утверждении нового ШР.
Важно учесть, что всех сотрудников, на которых будет оформлен перевод в связи с изменением штатного расписания, необходимо уведомить.
Порядок перевода работника при изменении штатного расписания
Уведомлять в письменном виде персонал необходимо в следующих случаях:
изменения заработной платы;
переименования структурного подразделения организации, если оно было указано в трудовом договоре и в трудовой книжке;
сокращения штата или структурного подразделения в целом;
смены названия занимаемой должности.
Порядок перевода сотрудника при изменении штатного расписания выглядит так:
Шаг 1. В соответствии со ст. 74 ТК работодатель уведомляет персонал в письменной форме не позднее чем за два месяца о предстоящих переменах.
Шаг 2. Если трудящегося не устраивает деятельность в новых условиях, то компания обязана в письменной форме предложить ему другую имеющуюся работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации человека, так и вакантную нижестоящую или нижеоплачиваемую работу), которую он сможет выполнить с учетом состояния здоровья.
Шаг 3. При отсутствии такой работы или отказе от нее сотрудника трудовой договор (ТД) с ним прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 статьи 77 ТК.
Шаг 4. При согласии человека на предложенные работодателем условия, к ТД заключается доп. соглашение о переводе на другую должность, и издается приказ о переводе сотрудника. Работник ознакамливается с документами под роспись.
С самим штатным расписанием в соответствии с письмом Роструда от 15.05.2014 № ПГ/4653-6-1 компания знакомить персонал под роспись не обязана, так как ШР не является ЛНА, непосредственно связанным с трудовой деятельностью работника.
Что важно учесть при переводе
Если причина перевода – изменение штатного расписания, то работодателю важно соблюдать порядок процедуры.
При его нарушении компании грозит административная ответственность по ст. 5.27 КоАП.
Штрафы в соответствии с указанной статьей составляют:
на должностных лиц – от 1000 до 5000 руб.;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 1000 до 5000 руб.;
на юрлиц – от 30 000 до 50 000 руб.
Чаще всего работодатели нарушают ч. 2 ст. 74 ТК, забывая ознакомить сотрудников под роспись с предстоящими изменениями и причинами, их вызвавшими.