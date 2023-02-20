Куда бухгалтеру идти, чтобы узнать про ЕНП

Единый налоговый платеж и единый налоговый счет стали настоящей страшилкой для многих бухгалтеров. Куда идти, когда ничего непонятно? Когда все меняется каждый день? Ловите подборку, чтобы сделать вашу жизнь проще, а психику – более защищенной.
Телеграм-каналы
Конечно же, официальных ведомств. Потому что если смотреть / читать неофициальные, можно нахвататься столько противоречивой информации, что голова кругом пойдет. Итак, вот список:
С последним аккуратнее: там каждый день довольно много публикаций, и вопросов финансов и налогов они касаются далеко не всегда. Лучше подписаться, но отключить оповещения.
Телеграм-чаты
Мы бы тут посоветовали всего два – чат ФНС России и Чат бухгалтеров.
Первый – потому что здесь действительно отвечают на вопросы сами налоговики и это быстрый способ узнать ответ. Только будьте аккуратнее с разглашением своей финансовой информации.
А второй – потому что там получите поддержку коллег. И сможете узнать о похожих на свою ситуациях.
Новости «Клерка»
Тут и так все понятно: «Клерк» пишет для бухгалтеров и с заботой о них, а потому все самые важные новости мы узнаем первыми. Вот самое свежее про ЕНП:
- Налоговики объяснили, почему все платежи идут именно в Тульскую область
- Все уплаченные налоги идут на ЕНС. Уточнения платежей не предусмотрено
- НДФЛ предложили убрать из ЕНП
- Какой срок уплаты указывать в заявлении на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов
А можно просто пройти онлайн-курс и уверенно отчитаться уже за февраль
Эксперты «Клерка» подготовили как раз такой курс!
Прямо сейчас его можно забрать по смешной цене – всего 991 рубль!
Вы узнаете и разберете на практике:
- что такое ЕНП и ЕНС;
- как заполнить платежку на уплату ЕНП;
- как заполнить уведомление по ЕНП;
- как платить налог самозанятым и ИП;
- что делать с фиксированными взносами ИП.
Уроки сделали лаконичными – к каждому прикрепили PDF-файл и конспект. Всегда сможете открыть тему и повторить то, что забыли.