ЕНП (единый налоговый платеж)

Куда бухгалтеру идти, чтобы узнать про ЕНП

Мы собрали в одном месте самые надежные источники информации.

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Куда бухгалтеру идти, чтобы узнать про ЕНП
Иллюстрация: pressfoto/freepik

Единый налоговый платеж и единый налоговый счет стали настоящей страшилкой для многих бухгалтеров. Куда идти, когда ничего непонятно? Когда все меняется каждый день? Ловите подборку, чтобы сделать вашу жизнь проще, а психику – более защищенной.

Телеграм-каналы

Конечно же, официальных ведомств. Потому что если смотреть / читать неофициальные, можно нахвататься столько противоречивой информации, что голова кругом пойдет. Итак, вот список:

С последним аккуратнее: там каждый день довольно много публикаций, и вопросов финансов и налогов они касаются далеко не всегда. Лучше подписаться, но отключить оповещения.

Телеграм-чаты

Мы бы тут посоветовали всего два – чат ФНС России и Чат бухгалтеров.

Первый – потому что здесь действительно отвечают на вопросы сами налоговики и это быстрый способ узнать ответ. Только будьте аккуратнее с разглашением своей финансовой информации.

А второй – потому что там получите поддержку коллег. И сможете узнать о похожих на свою ситуациях.

Новости «Клерка»

Тут и так все понятно: «Клерк» пишет для бухгалтеров и с заботой о них, а потому все самые важные новости мы узнаем первыми. Вот самое свежее про ЕНП:

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Эксперты «Клерка» подготовили как раз такой курс!

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Вы узнаете и разберете на практике:

  • что такое ЕНП и ЕНС;
  • как заполнить платежку на уплату ЕНП;
  • как заполнить уведомление по ЕНП;
  • как платить налог самозанятым и ИП;
  • что делать с фиксированными взносами ИП.

Уроки сделали лаконичными – к каждому прикрепили PDF-файл и конспект. Всегда сможете открыть тему и повторить то, что забыли.

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