Куда бухгалтеру идти, чтобы узнать про ЕНП

Единый налоговый платеж и единый налоговый счет стали настоящей страшилкой для многих бухгалтеров. Куда идти, когда ничего непонятно? Когда все меняется каждый день? Ловите подборку, чтобы сделать вашу жизнь проще, а психику – более защищенной.

Телеграм-каналы

Конечно же, официальных ведомств. Потому что если смотреть / читать неофициальные, можно нахвататься столько противоречивой информации, что голова кругом пойдет. Итак, вот список:

С последним аккуратнее: там каждый день довольно много публикаций, и вопросов финансов и налогов они касаются далеко не всегда. Лучше подписаться, но отключить оповещения.

Телеграм-чаты

Мы бы тут посоветовали всего два – чат ФНС России и Чат бухгалтеров.

Первый – потому что здесь действительно отвечают на вопросы сами налоговики и это быстрый способ узнать ответ. Только будьте аккуратнее с разглашением своей финансовой информации.

А второй – потому что там получите поддержку коллег. И сможете узнать о похожих на свою ситуациях.

Новости «Клерка»

Тут и так все понятно: «Клерк» пишет для бухгалтеров и с заботой о них, а потому все самые важные новости мы узнаем первыми. Вот самое свежее про ЕНП:

А можно просто пройти онлайн-курс и уверенно отчитаться уже за февраль

Эксперты «Клерка» подготовили как раз такой курс!

Прямо сейчас его можно забрать по смешной цене – всего 991 рубль!

Вы узнаете и разберете на практике:

что такое ЕНП и ЕНС;

как заполнить платежку на уплату ЕНП;

как заполнить уведомление по ЕНП;

как платить налог самозанятым и ИП;

что делать с фиксированными взносами ИП.

Уроки сделали лаконичными – к каждому прикрепили PDF-файл и конспект. Всегда сможете открыть тему и повторить то, что забыли.