Книга покупок

Какие документы регистрируют в книге покупок

На основании записей в книге покупок в бухгалтерском учете отражаются проводки по принятию НДС к вычету. А информация из нее прямо включается в декларацию. Бухгалтер заполняет книгу покупок по мере возникновения права на НДС-вычеты.

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Какие документы регистрируют в книге покупок
Иллюстрация: freepik/freepik

О том, какие документы включаются в книгу покупок, а какие счет-фактуры не регистрируются, рассказываем в статье.

Главный документ – счет-фактура

Главный документ, на основании которого заявляют вычеты НДС – это счет-фактура.

Он должен быть составлен по установленной форме и заполнен в соответствии с правилами, изложенными в постановлении Правительства от 26 декабря 2011 года № 1137.

Счет-фактура может быть как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

Когда выставляют счета-фактуры:

  • при отгрузке товаров, работ, услуг;

  • при получении или перечислении авансов;

  • на уменьшение стоимости отгрузки у продавца и ее увеличение у покупателя (корректировочные);

  • при принятии НДС к вычету по строительно-монтажным работам для собственного потребления.

Если поставщик сменил наименование

Бывает, что поставщик сменил наименование, и это может быть даже в середине квартала. А вы в этом квартале уже получали от него счета-фактуры и регистрировали их в книге покупок.

Как регистрировать документы, которые поставщик будет выставлять после смены названия?

В этой ситуации помните, что в книге покупок наряду с наименованием продавца указывают его ИНН и КПП. И если у фирмы сменилось только название, то ее ИНН и КПП остаются прежними.

Поэтому в книге покупок у вас появится два различных наименования поставщика с одинаковыми ИНН и КПП. По этим признакам его и будет идентифицировать инспекция.

Можно запросить у продавца заверенные копии документов, подтверждающие смену наименования, и приложить их к книге покупок.

На декларации по НДС смена названия поставщика не отразится. Данные о покупках переносятся в раздел 8 декларации без указания наименования продавца. Там отражаются только ИНН и КПП.

Другие документы

Основанием для вычета НДС могут быть и другие документы, которые нужно зарегистрировать в книге покупок для заявления вычета:

  • бланки строгой отчетности по командировочным расходам;

  • таможенная декларация и платежные документы на оплату ввозного НДС при импорте;

  • заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов при ввозе товаров из ЕАЭС;

  • документы, которыми оформляется передача имущества, нематериальных активов и имущественных прав в уставный капитал другой организации.

Что не регистрируют в книге покупок

Не включают в книгу покупок счета-фактуры, составленные:

  • при безвозмездной передаче товаров (работ, услуг);

  • на сумму предоплаты за товары, приобретаемые для не облагаемых НДС операций;

  • авансовые счета-фактуры, составленные или полученные после получения счетов-фактур на отгрузку.

Нельзя включать в книгу покупок счета-фактуры, которые не соответствуют требованиям статьи 169 НК или установленной форме.

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