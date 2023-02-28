Какие документы регистрируют в книге покупок

О том, какие документы включаются в книгу покупок, а какие счет-фактуры не регистрируются, рассказываем в статье.
Главный документ – счет-фактура
Главный документ, на основании которого заявляют вычеты НДС – это счет-фактура.
Он должен быть составлен по установленной форме и заполнен в соответствии с правилами, изложенными в постановлении Правительства от 26 декабря 2011 года № 1137.
Счет-фактура может быть как на бумажном носителе, так и в электронном виде.
Когда выставляют счета-фактуры:
при отгрузке товаров, работ, услуг;
при получении или перечислении авансов;
на уменьшение стоимости отгрузки у продавца и ее увеличение у покупателя (корректировочные);
при принятии НДС к вычету по строительно-монтажным работам для собственного потребления.
Если поставщик сменил наименование
Бывает, что поставщик сменил наименование, и это может быть даже в середине квартала. А вы в этом квартале уже получали от него счета-фактуры и регистрировали их в книге покупок.
Как регистрировать документы, которые поставщик будет выставлять после смены названия?
В этой ситуации помните, что в книге покупок наряду с наименованием продавца указывают его ИНН и КПП. И если у фирмы сменилось только название, то ее ИНН и КПП остаются прежними.
Поэтому в книге покупок у вас появится два различных наименования поставщика с одинаковыми ИНН и КПП. По этим признакам его и будет идентифицировать инспекция.
Можно запросить у продавца заверенные копии документов, подтверждающие смену наименования, и приложить их к книге покупок.
На декларации по НДС смена названия поставщика не отразится. Данные о покупках переносятся в раздел 8 декларации без указания наименования продавца. Там отражаются только ИНН и КПП.
Другие документы
Основанием для вычета НДС могут быть и другие документы, которые нужно зарегистрировать в книге покупок для заявления вычета:
бланки строгой отчетности по командировочным расходам;
таможенная декларация и платежные документы на оплату ввозного НДС при импорте;
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов при ввозе товаров из ЕАЭС;
документы, которыми оформляется передача имущества, нематериальных активов и имущественных прав в уставный капитал другой организации.
Что не регистрируют в книге покупок
Не включают в книгу покупок счета-фактуры, составленные:
при безвозмездной передаче товаров (работ, услуг);
на сумму предоплаты за товары, приобретаемые для не облагаемых НДС операций;
авансовые счета-фактуры, составленные или полученные после получения счетов-фактур на отгрузку.
Нельзя включать в книгу покупок счета-фактуры, которые не соответствуют требованиям статьи 169 НК или установленной форме.