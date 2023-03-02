Трудовые отношения

Как менять график работы в организации, чтобы не было штрафа

Режим рабочего времени в организации устанавливает руководство компании и утверждает в правилах трудового распорядка либо прописывает в трудовых договорах. Кроме того, изменить график работы без согласования с работником можно только при проведении в компании организационных и технологических изменений. В остальных случаях нужно договариваться.

Версия для печати
Как менять график работы в организации, чтобы не было штрафа
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Рассказываем, как изменить график работы и какие нормативно-правовые документы его регулируют.

Есть всего несколько отраслей, где режим рабочего времени устанавливается постановлением Правительства.

На «высоком» уровне регулируется режим работы и отдыха работников транспорта, связи и предприятий с особыми условиями труда.

Во всех остальных компаниях режим рабочего времени устанавливает руководитель, учитывая общие нормы по продолжительности рабочей недели (ст. 100 ТК).

Это может быть:

  • пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
  • шестидневная с одним выходным днем; 
  • рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику;
  • неполная рабочая неделя.

Все, что касается режима работы должно быть утверждено во внутренних правилах трудового распорядка компании либо описано в трудовых договорах с работниками.

Нужно прописать: продолжительность рабочей недели либо продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней и т.п.

Режим работы в трудовом договоре

Режим работы – это одно из важнейших условий трудового договора.

Если для всех работников введен одинаковый режим рабочего времени, в трудовых договорах можно сослаться на Правила внутреннего трудового распорядка компании или другие документы, где прописан режим работы.

С этими документами нужно ознакомить каждого работника под роспись. Если для конкретного работника устанавливается иной режим работы, это должно быть включено в трудовой договор (ч. 2 ст. 57 ТК).

Вне зависимости от того, как именно режим работы описан в трудовом договоре – подробно или ссылкой на Правила внутреннего трудового распорядка (другой документ) – это существенное условие трудового договора.

Оно может быть изменено работодателем в одностороннем порядке только в случае изменения организационных или технологических условий труда (ст. 74 ТК). В остальных случаях, такие изменения должны быть согласованы с работником.

Как изменить режим работы в компании

Режим рабочего времени можно изменить:

  • по соглашению с работником (ст. 72 ТК),

  • в одностороннем порядке при проведении организационных или технологических изменений (ст. 74 ТК).

В любом случае нужно уведомить работников об изменении режима работы не менее чем за два месяца до даты введения нового режима работы.

Если у работодателя есть основания для смены режима работы в следствие организационных или технологических изменений, работнику остается либо согласится, либо перейти на новую вакансию, которую ему должны предложить при ее наличии; либо уволится (быть уволенным).

Отказавшихся от работы в новых условиях и при отсутствии подходящих вакансий, можно уволить за отказ от продолжения работы с выплатой компенсации (ст. 74, п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК).

Если в компании не проводятся организационные или технологические преобразования изменить режим работы работника можно только с его письменного согласия.

То есть, изменить режим рабочего времени в одностороннем порядке нельзя! Придется либо договариваться с работником, либо искать те самые причины в виде технологических изменений.

Причем, даже если работник в процессе смены рабочего графика, уволится по собственному желанию, он все равно может обратится в суд, который его поддержит.

Например, в постановлении 9 кассационного суда общей юрисдикции от 01.12.2022 № 16-2966/2022 работодателя оштрафовали на 30 000 руб. за изменение графика без письменного согласия работника и нарушение процедуры.

Чтобы изменить график работы сотрудника нужны три документа: уведомление, приказ и дополнительное соглашение.

Как действовать, если режим работы установлен в Правилах трудового распорядка (ПВТР)

  1. Издать приказ об изменении режима рабочего времени и внесении изменений в ПВТР (за 2 месяца до события). В приказе нужно указать причины изменений.

  2. Подготовить и раздать работникам уведомления об изменении режима рабочего времени (за 2 месяца до события). В уведомлении нужно указать причины изменения режима рабочего времени, последствия несогласия, срок, в течение которого работник должен ответить, согласен он работать в новых условиях или нет.

  3. Письменно предложить другие вакансии работникам, которые не согласны менять режим работы. Нужно предлагать все подходящие вакансии, имеющиеся у компании в данной местности. Предлагать вакансии в других городах необязательно.

  4. Ознакомить работника с новой редакцией ПВТР под роспись. Для этого подойдет лист ознакомления с графой «Согласен/не согласен», где работник своей рукой должен написать «Согласен» и поставить подпись.

  5. Составить приказы о переводе на другие должности тех работников, которые отказались менять режим работы и выбрали другие вакансии.

Как действовать, если режим рабочего описан в трудовом договоре

Если работники согласны на изменение условия трудового договора, с каждым из них заключается дополнительное соглашение, в котором указывается новый режим работы.

Алгоритм действий такой:

  1. Издать приказ об изменении режима рабочего времени.

  2. Подготовить и раздать работникам уведомления об изменении режима рабочего времени (за 2 месяца до события). В уведомлении нужно указать причины изменения режима рабочего времени, срок, в течение которого работник должен ответить, согласен он работать в новых условиях или нет.

  3. Письменно предложить другие вакансии работникам, которые не согласны менять режим работы. Нужно предлагать все подходящие вакансии, имеющиеся у компании в данной местности. Предлагать вакансии в других городах не обязательно.

  4. Составить и подписать с работниками дополнительные соглашения к трудовым договорам.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Взносы на травматизм

Как считать взносы на травматизм в 2023 году

Размер страховых взносов на травматизм зависит от нескольких факторов: основного вида деятельности, наличия в штате работников с инвалидностью, необлагаемых выплат в пользу сотрудников, скидок и надбавок к тарифу.

Как считать взносы на травматизм в 2023 году
Операторы ЭДО

Уже можно обмениваться электронными перевозочными документами через специальных операторов

С 1 марта компании могут формировать, подписывать и обмениваться электронными перевозочными документами через специальных операторов, включенных в реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Бухгалтерский учет

По каким контрактам выручка в бухгалтерском учете может признаваться «по мере готовности»

Законодательство о бухгалтерском учете предусматривает два метода признания выручки: по завершении выполненного обязательства или по мере готовности.

По каким контрактам выручка в бухгалтерском учете может признаваться «по мере готовности»
Право

Как оформить доли по материнскому капиталу

При приобретении жилья с оплатой маткапиталом возникает обязанность выделения в праве собственности на приобретенную недвижимость долей всем: как совершеннолетним, так и несовершеннолетним членам семьи.

Как оформить доли по материнскому капиталу

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Трудовые отношения

Как менять график работы в организации, чтобы не было штрафа

Режим рабочего времени в организации устанавливает руководство компании и утверждает в правилах трудового распорядка либо прописывает в трудовых договорах. Кроме того, изменить график работы без согласования с работником можно только при проведении в компании организационных и технологических изменений. В остальных случаях нужно договариваться.

Как менять график работы в организации, чтобы не было штрафа
УСН

УСН за 2022 год: срок, порядок уплаты и образцы платежек

В какой срок организациям и ИП нужно заплатить налог по УСН за 2022 год? Как заполнить платежное поручение: «по-старому» или нужно перечислять «упрощенный» налог на единый налоговый счет (ЕНС)? Какие КБК следует указывать при уплате? Потребуется ли после уплаты подавать в ИФНС уведомление с расшифровкой?

УСН за 2022 год: срок, порядок уплаты и образцы платежек
Читать еще