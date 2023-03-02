Как менять график работы в организации, чтобы не было штрафа

Рассказываем, как изменить график работы и какие нормативно-правовые документы его регулируют.

Есть всего несколько отраслей, где режим рабочего времени устанавливается постановлением Правительства.

На «высоком» уровне регулируется режим работы и отдыха работников транспорта, связи и предприятий с особыми условиями труда.

Во всех остальных компаниях режим рабочего времени устанавливает руководитель, учитывая общие нормы по продолжительности рабочей недели (ст. 100 ТК).

Это может быть:

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;

шестидневная с одним выходным днем;

рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику;

неполная рабочая неделя.

Все, что касается режима работы должно быть утверждено во внутренних правилах трудового распорядка компании либо описано в трудовых договорах с работниками.

Нужно прописать: продолжительность рабочей недели либо продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней и т.п.

Режим работы в трудовом договоре

Режим работы – это одно из важнейших условий трудового договора.

Если для всех работников введен одинаковый режим рабочего времени, в трудовых договорах можно сослаться на Правила внутреннего трудового распорядка компании или другие документы, где прописан режим работы.

С этими документами нужно ознакомить каждого работника под роспись. Если для конкретного работника устанавливается иной режим работы, это должно быть включено в трудовой договор (ч. 2 ст. 57 ТК).

Вне зависимости от того, как именно режим работы описан в трудовом договоре – подробно или ссылкой на Правила внутреннего трудового распорядка (другой документ) – это существенное условие трудового договора.

Оно может быть изменено работодателем в одностороннем порядке только в случае изменения организационных или технологических условий труда (ст. 74 ТК). В остальных случаях, такие изменения должны быть согласованы с работником.

Как изменить режим работы в компании

Режим рабочего времени можно изменить:

по соглашению с работником (ст. 72 ТК),

в одностороннем порядке при проведении организационных или технологических изменений (ст. 74 ТК).

В любом случае нужно уведомить работников об изменении режима работы не менее чем за два месяца до даты введения нового режима работы.

Если у работодателя есть основания для смены режима работы в следствие организационных или технологических изменений, работнику остается либо согласится, либо перейти на новую вакансию, которую ему должны предложить при ее наличии; либо уволится (быть уволенным).

Отказавшихся от работы в новых условиях и при отсутствии подходящих вакансий, можно уволить за отказ от продолжения работы с выплатой компенсации (ст. 74, п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК).

Если в компании не проводятся организационные или технологические преобразования изменить режим работы работника можно только с его письменного согласия.

То есть, изменить режим рабочего времени в одностороннем порядке нельзя! Придется либо договариваться с работником, либо искать те самые причины в виде технологических изменений.

Причем, даже если работник в процессе смены рабочего графика, уволится по собственному желанию, он все равно может обратится в суд, который его поддержит.

Например, в постановлении 9 кассационного суда общей юрисдикции от 01.12.2022 № 16-2966/2022 работодателя оштрафовали на 30 000 руб. за изменение графика без письменного согласия работника и нарушение процедуры.

Чтобы изменить график работы сотрудника нужны три документа: уведомление, приказ и дополнительное соглашение.

Как действовать, если режим работы установлен в Правилах трудового распорядка (ПВТР)

Издать приказ об изменении режима рабочего времени и внесении изменений в ПВТР (за 2 месяца до события). В приказе нужно указать причины изменений. Подготовить и раздать работникам уведомления об изменении режима рабочего времени (за 2 месяца до события). В уведомлении нужно указать причины изменения режима рабочего времени, последствия несогласия, срок, в течение которого работник должен ответить, согласен он работать в новых условиях или нет. Письменно предложить другие вакансии работникам, которые не согласны менять режим работы. Нужно предлагать все подходящие вакансии, имеющиеся у компании в данной местности. Предлагать вакансии в других городах необязательно. Ознакомить работника с новой редакцией ПВТР под роспись. Для этого подойдет лист ознакомления с графой «Согласен/не согласен», где работник своей рукой должен написать «Согласен» и поставить подпись. Составить приказы о переводе на другие должности тех работников, которые отказались менять режим работы и выбрали другие вакансии.

Как действовать, если режим рабочего описан в трудовом договоре

Если работники согласны на изменение условия трудового договора, с каждым из них заключается дополнительное соглашение, в котором указывается новый режим работы.

Алгоритм действий такой: