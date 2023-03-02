Идея ЕНП хороша, но сама система сырая, недоработанная, неясно, зачем было спешить. Интервью «Клерка» с налоговым адвокатом Аркадием Брызгалиным

Аркадий Брызгалин – генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», известный налоговый адвокат, автор некоторых статей на «Клерке».

– Аркадий Викторович, как бы Вы оценили итоги 2022 года в налоговой отрасли? Что изменилось, что ушло, что принципиально новое?

– Вообще, налоговая политика частично отражает общую ситуацию, в которой находится наша страна сейчас.

Я бы разделил все примечательные налоговые события года на 2 части: первая – это налоговые события, сопряженные с 24 февраля и обусловленные санкционным и политическим давлением на Россию, вторая часть – это, если можно так сказать, текущие налоговые события, которые произошли в 2022 году.

Но знаете, самое интересное, что главное налоговое событие 2022 года – не то, которое случилось, а то, которое не произошло. Лично для меня это отказ властей от масштабного и всеобщего повышения налогов (ни прогрессии по НДФЛ, ни новых налогов, не повышения ставок действующих налогов и т. д.).

Впрочем, без «усиления» совсем уж не обошлось. Власти достаточно серьезно повысили налоговое бремя для 4 отраслей экономики: нефть, газ, уголь, удобрения. Именно плательщики этих отраслей назначены на 2023 г. главными кормильцами бюджетной системы.

Здесь скажу вот что: в истории практически всегда противостояние государства «недружественным странам» (в какой бы степени это не выражалось) обязательно влекло за собой повышение налоговой нагрузки. И то, что в 2022 году этого не случилось, по моему мнению, свидетельствует о стабильности и прочности всей системы публичных финансов в России. Что будет в 2023 году и далее, конечно, покажет будущее.

Отмечу оперативное введение мер налоговой поддержки некоторых сегментов российского бизнеса в условиях обрушившихся на страну международных санкций. Это 67-ФЗ, IT-«офшор», особые полномочия правительства по налоговому регулированию, возврат прежнего порядка возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям и так далее.

Появились новые институты налогообложения, которых мы ранее не знали. Это я про особые меры налоговой поддержки в рамках выплат и операций в связи с объявлением частичной мобилизации. И особые меры налогового регулирования на новых территориях, присоединенных в октябре к России.

Ну, а если говорить о простых, текущих налоговых новациях это, конечно, единый налоговый платеж (счет), переход на «ручное управление налогами», создание единого Фонда пенсионного и социального страхования, новый порядок определения дохода для физических лиц в целях взимания НДФЛ для налоговых агентов, а также бум постановки на учет «самозанятых».

В конце скажу еще про установление акциза на сахоросодержащие напитки с середины 2023 года. Уж больно неоднозначно в мире воспринимается этот налог. Но это скорее из разряда «удивительного», чем обычного.

– А как обстоят дела, на Ваш взгляд, с началом 2023 года? Пресловутый Единый налоговый счет и платеж – какие у них очевидные преимущества и недостатки?

– Сама идея «единого налогового платежа (счета)» уже давно обсуждалась в экспертной среде. Правда, в контексте «единого налогового обязательства», а не какого-то «счета». Причём было это ещё лет 12-15 назад, но тогда дело ограничилось разговорами.

И отмечу, в самой идее, как бы её сейчас ни называли, нет ничего зазорного или изначального порочного, напротив, тут можно и согласиться с тем, что идея ЕНП – это очень удобно.

Другое дело, что мне совершенно непонятна спешка в связи с проведением этой, извините за пафос, «налоговой реформы системы уплаты налогов». Посадить всю страну на сырой, неапробированный продукт. Зачем? Вполне можно было бы и отодвинуть сроки, например до 2024 года. Начать с отдельных регионов, наконец с добровольного перехода, чтобы не создавать ненужного ажиотажа.

А так сейчас мы имеем ситуацию, когда благая идея ЕНП скомпрометирована массовым сбоем в личных кабинетах, вылезшими невесть откуда недоимками и т. д.

ФНС, правда, несколько запоздало попыталась разрядить обстановку своим письмом от 26 января, но для освобождения от возможных взысканий и пени, как мне кажется, письма ФНС явно недостаточно, не подходит здесь эпистолярный жанр. Могло бы правительство вмешаться и принять постановление о временном моратории на применение принудительных мер. Тем более, что такие особые полномочия у правительства на 2023 год есть.

Кроме того, как известно, «дьявол кроется в деталях». А детали таковы, что по ряду параметров налогоплательщикам легче не стало. Это тот случай, когда лекарство стало хуже болезни. Попытка ликвидировать одну «бумажную бюрократию» породила новую бюрократию в виде «сверок», «уведомлений» и так далее.

И еще момент. Мы пока в должной мере и не оценили все «прелести» ЕНП, ибо существенно поменялись наиважнейшие налоговые институты, привычные уже налогоплательщикам и иму известные. Поэтому в будущем я прогнозирую возникновение новых налоговых конфликтов и, соответственно, налоговых споров. Например, по вопросам возврата переплаченных налогов, определения очередности «зачёта» налогов, применения мер ответственности и т. д.

Очень надеюсь, что, как говорится, «всё наладится, всё утрясется», но пока вопросы, на которые нет ответа, только множатся.

– Бухгалтеры и предприниматели очень обеспокоены тем, как работает система ЕНП. Неужели с этим нельзя было ничего сделать по итогам эксперимента прошлого года?

– Еще раз подчеркну, я совершенно не понимаю ту спешку, с которой вводился ЕНП, особенно когда техническая сторона вопроса проработана только на поверхностном уровне. Перевести миллионы налогоплательщиков на неотработанную, непроверенную на всех уровнях систему – это разве допустимо?

О чём говорить, если к 1 января даже нормативная база не была должным образом подготовлена. Поправки по донастройке ЕНП в НК РФ вносились 28 декабря 2022 года (Федеральный закон № 565-ФЗ), а нормативный акт о порядке заполнения платежного поручения на уплату ЕНП был утвержден и вовсе 30 декабря (Приказ Минфина от 30.12.2022 № 199н).

Минюст тоже сильно не торопился и зарегистрировал этот приказ только 31 января, а новый порядок вступил в силу 11 февраля. То есть уже по истечению первого срока на уплату налога – 28 января.

Каждый бизнесмен знает, что для внедрения в организации любого размера новых программных продуктов требуются месяцы наладки и исправлений, доделки и переделки. А тут всех разом, оптом...

И еще момент. Институт ЕНП был введен практически при полном отсутствии теоретической базы и без подключения экспертного сообщества. Нам говорили, что ЕНП – это чисто «технический вопрос», но уже в 2022 году многие стали отмечать и выявлять не технические, а именно юридические нестыковки и недоработки.

Кстати, неслучайно некоторые общественные движения выступили с обращением о введении моратория на применении ЕНП, о чём, кстати, писал уважаемый «Клерк».

Почитать об этом можно здесь: ЕНП доводит предпринимателей до ручки. Бизнес пишет Минфину письма и просит отменить ЕНП лично Силуанова

Даже чисто терминологически, посмотрите: что у нас ввели, единый «платеж» или единый «счёт», что здесь первично, кто ответит? А откуда это словечко в НК – «сальдо», у нас что, других слов не нашлось, зачем понадобилось заимствование сугубо учётной, или разговорной терминологии?

Дальше, выясняется, что счет-то наш совсем и не «единый», ведь некоторые обязательные платежи (например, та же госпошлина), уплачиваются в другом порядке. Да и не «счет» это вовсе, в привычном смысле слова, ведь ЕНС – это не банковский счет, это, скорее, «электронный кошелек», который может пополняться, это своеобразный «виртуальный» платежный механизм.

Поймите правильно, я не критиканствую. Достаточно сказать, что по проблемам ЕНП более чем критически в настоящее время высказываются и сенаторы из Совета Федерации, и главы некоторых регионов.

И если это такой распрекрасный механизм, зачем потребовалось создание специальных консультационных центров ФНС совместно с ОНФ?

Поэтому очевидно, что проблема есть, и проблема носит системный характер.

– Как себя чувствуют сейчас ваши клиенты в связи с внедрением ЕНП?

– У всех по разному, у некоторых вообще проблем не возникло, у кого-то возникающие «сбои» быстро исправлялись.

Но проблемы у наших клиентов, наверное, как и у всех, вот краткий перечень:

данные ЕНС в личном кабинете не соответствуют действительности;

невозможность проведения сверки расчетов, т.к. личный кабинет «висит»;

затруднения с получением справки об отсутствии задолженности для заключения договоров и получения/продления лицензий и др.

А то, что ЕНП – действительно «самая большая проблема начала 2023 года», так достаточно посмотреть форумы бухгалтеров и почитать их комментарии.

– А как крупный бизнес в целом?

– Понимаете, крупный бизнес, как у меня сложилось впечатление, как-то не очень пострадал. Во-первых, у него есть ресурсы для подготовки к новшествам, причём не обязательно имеется в виду ЕНП по любым новшествам. Это его преимущество, в отличии от бизнеса малого или даже среднего, думаю, что это очевидно.

А кроме того, к крупнейшим налогоплательщикам все равно существует особое отношение, которое проявляется к ним и со стороны налоговой, да и банков.

А вот у МСП таких возможностей нет, и этот сегмент налогообложения и оказался в этой ситуации фактически «крайним», самым основным пострадавшим.

– Несколько советов от Вас бухгалтерам и предпринимателям, если в работе с ЕНП что-то не ладится.

– Советов, собственно, два.

Во-первых, тщательно фиксируйте все возникающие проблемы: дата, описание ситуации, принятые меры и так далее. Если есть необходимость сделать скриншот, обязательно делайте. Всё это может пригодится в ситуации, когда налоговая, даже вопреки заверениям ФНС, вдруг начнет или взыскивать недоимку или, что более всего вероятно, начнёт начислять пени.

Во-вторых, не держите возникающие проблемы, что называется «в себе», пишите в свою налоговую, звоните, требуйте к себе внимания. И это тоже необходимо фиксировать, чтобы в случае необходимости у вас на руках были доказательства или вашей непричастности к возникшей проблеме, или доказательства вашей добросовестности в попытке эту проблему решить.

– Давайте немного попрогнозируем. Каким, на Ваш взгляд, будет 2023 год с точки зрения налогового контроля?

– Как известно, налоги можно повышать двумя основными способами, через внесение изменений в налоговой законодательство, а также через усиление налогового контроля.

Основные поправки в НК РФ уже внесены, налоги, где можно было уже повышены. Если не считать идею установления разового налогового платежа с крупного бизнеса, которая обсуждается с 8 февраля, то любое повышение налогов возможно или в части прогрессии по НДФЛ, или в части повышения ставок уже существующих налогов, например, НДС, налога на прибыль, да тех же акцизов. Можно, конечно, ввести и новые налоги, но надо понимать, все эти меры политически не совсем популярны.

А вот усилить налоговый контроль – это вполне реально. Тем более, в условиях бюджетного дефицита (данные за 2022 г. – дефицит федерального бюджета 3.3 трлн. руб., дефицит бюджета за январь 2023 г. – 1.7 трлн.руб.).

С учетом этих обстоятельств я не вижу никаких оснований у властей для какого-то ослабления налогового контроля. Поэтому тенденция повышения сумм недоимок, взыскиваемых в бюджет в рамках налоговых проверок и предпроверочного анализа будет в 2023 году сохранена.

Более того, я прогнозирую скорое начало налогового контроля за самозанятыми. С 2019 года эту категорию налогоплательщиков не трогали, объявив фактически «мораторий на контроль», с целью более комфортного и спокойного выхода из теневого сектора экономики.

Но на начало 2023 года в России насчитывалось 6.652 млн плательщиков НПД (данные ФНС). Выручка самозанятых на конец 2022 года – 125,766 млрд рублей. Цифры потрясающие! Ведь это целая армия налогоплательщиков, формирующая не только самостоятельный сегмент российской налоговой системы, но и всё более значимый сектор отечественной экономики. Поэтому нисколько не удивлюсь, что негласный «мораторий» на налоговый контроль самозанятых будет снят, тем более, что многие и эксперты и сами налоговики говорят о массовых злоупотреблений со стороны самозанятых, которые используют отсутствие контроля в целях даже не уклонения, а именно банальной неуплаты налога.

– Стоит ли ожидать в 2023 году ужесточений или каких-то кардинальных изменений налоговой политики?

– То обстоятельство, что в 2022 г. основные параметры действующей налоговой системы не были пересмотрены (за некоторых исключением), сродни чуду, ведь наша страна оказалась в тяжелейших экономико-политических, и, соответственно финансово-бюджетных условиях.

Могу предположить, что, к сожалению, далее держать финансовое статус-кво нам будет всё труднее. И, кстати, новости про единоразовый сбор с крупного бизнеса, обсуждение о взимании которого началось с начала февраля по инициативе правительства, относительно точный сигнал к тому, что «государству нужны деньги».

Надо понимать, что налоги – это ведь не самоцель для государства, налоги это только средство, посредством которого наполняется деньгами государева казна. Поэтому налоговая политика целиком и полностью зависит от бюджетной политики, то есть политики расходов. И если расходная политика активна, то неминуемы корректировки и в налоговой политике. Здесь никаких исключений просто нет.

Поэтому я не сомневаюсь, ужесточение налоговой политики будет, для меня главный вопрос в этой связи «когда» и «на сколько».

Конечно, государство будет вводить какие-то налоговые льготы, или для отдельных секторов экономики, или для отдельных категорий налогоплательщиков, но общий вектор налоговой политики, начавшийся, кстати, не сегодня, будет направлен на общее повышение налоговой нагрузки, причем на все сектора и отрасли экономики.

И к этому надо готовиться, и к этому надо приспосабливаться.