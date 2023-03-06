Изменили правила аккредитации IT-компаний

Что случилось

Вышло Постановление Правительства от 22.02.2023 № 296, которое вносит поправки в положение об аккредитации IT-компаний. Последнее утверждено Постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.

Виды деятельности

Расширили перечень кодов ОКВЭД для аккредитации.

В частности, добавили такие виду деятельности:

производство оборудования средств связи (код 26.30.16);

технический контроль, испытания и анализ (код 71.20.9);

научные исследования и разработка решений в области биотехнологии (код 72.11) или в сфере естественных и технических наук (код 72.19);

ремонт компьютеров и периферийного оборудования (код 95.11).

Смотрите в таблице, какие виды деятельности добавили, а какие исключили.

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности Было до 24.02.23 Стало с 24.02.23 26.20.4 + код из групп 62, 63 26.20.4 + код из класса 62 или группы 63.1 Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации – 26.30.16 + код из класса 62 или группы 63.1 Производство оборудования средств связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий 46.51.2 + код из групп 62, 63 46.51.2 + код из класса 62 или группы 63.1 Торговля оптовая программным обеспечением 47.91.2 + код из групп 62, 63 47.91.2 + код из класса 62 или группы 63.1 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет 58 + код из групп 62, 63 – Деятельность издательская – 58.11 + код из класса 62 или группы 63.1 Издание книг 58.13 + код из класса 62 или группы 63.1 Издание газет 58.14 + код из класса 62 или группы 63.1 Издание журналов и периодических изданий 58.19 + код из класса 62 или группы 63.1 Виды издательской деятельности прочие 58.21 + код из класса 62 или группы 63.1 Издание компьютерных игр 58.29 + код из класса 62 или группы 63.1 Издание прочих программных продуктов 58.2 + код из групп 62, 63 – Издание программного обеспечения 59.14 + код из групп 62, 63 59.14 + код из класса 62 или группы 63.1 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 60.10 + код из групп 62, 63 60.10 + код из класса 62 или группы 63.1 Деятельность в области радиовещания 60.20 + код из групп 62, 63 60.20 + код из класса 62 или группы 63.1 Деятельность в области телевизионного вещания – 62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 62.0 – Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 62.01 – Разработка компьютерного программного обеспечения 62.02 – Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 62.02.1 – Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем 62.02.4 – Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации 62.02.9 – Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая 62.03 – Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 62.03.1 – Деятельность по управлению компьютерными системами 62.03.11 – Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно 62.03.13 – Деятельность по сопровождению компьютерных систем 62.09 – Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 63.1 63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет 63.11 – Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 63.11.1 – Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 63.11.9 – Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая 63.12 – Деятельность web-порталов 63.91 + код из групп 62, 63 63.91 + код из класса 62 или группы 63.1 Деятельность информационных агентств – 71.20.9 + код из класса 62 или группы 63.1 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая – 72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии – 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 73.1 – Деятельность рекламная – 73.11 + код из класса 62 или группы 63.1 Деятельность рекламных агентств – 73.12 + код из класса 62 или группы 63.1 Представление в средствах массовой информации 73.20.1 + код из групп 62, 63 73.20.1 + код из класса 62 или группы 63.1 Исследование конъюнктуры рынка 74.90.9 74.90.9 + код из класса 62 или группы 63.1 Деятельность в области защиты информации 85.30 + код из групп 62, 63 85.30 + код из класса 62 или группы 63.1 Обучение профессиональное 85.41 + код из групп 62, 63 85.41 + код из класса 62 или группы 63.1 Образование дополнительное детей и взрослых 85.42 + код из групп 62, 63 85.42 + код из класса 62 или группы 63.1 Образование профессиональное дополнительное – 95.11 + код из класса 62 или группы 63.1 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Зарплата

Средняя зарплата в IT-компании должна быть не меньше средней по России или региону.

Раньше брали среднюю из РСВ за последний квартал, предшествующий дате подачи заявления.

Теперь в положении сказано, что надо брать среднюю зарплату из последнего РСВ, срок сдачи которого истек на дату подачи заявления.

Зарплату из этого РСВ будут сравнивать со средней по РФ или региону за квартал, предшествующий указанному периоду.

Как считают среднюю зарплату из РСВ, ранее разъяснила ФНС в письме от 28.11.2022 № ЗГ-3-11/13312@.

То, что сотрудники работают неполный день – не учитывается. Важно количество застрахованных лиц и их доход по трудовым договорам. Данные берут из раздела 3 РСВ.

Доходы

Профильные доходы IT-компании должны быть не менее 30% от всех доходов.

Напомним, перечень профильных доходов для аккредитации не такой как для налоговых льгот. Перечень доходов для аккредитации – в приказе Минцифры от 08.10.2022 № 766.

В новых правилах уточнили, что если организация подает документы в следующем году после регистрации и ее доход за текущий год превышает 1 млн рублей, а за предыдущий отсутствует, то долю 30% считают от доходов за текущий год.

Сайт

Уточнили требования к сайту IT-компании.

Ранее в правилах было сказано, что на сайте должна быть информация о видах деятельности IT-компании и включении программа, созданных и используемых компанией в реестр российского ПО.

Сейчас уточнили, что сайт должен быть на русском языке.

Кроме того, прописали, что уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные требования, предъявляемые к сайту организации.

Налоговая тайна

Теперь в порядке сказано, что раскрыть налоговую тайну надо:

за предыдущий год;

за текущий год;

еще как минимум за 2 года после подачи заявления.

То есть, раскрыть тайну надо за 4 года.

Норма про предыдущий год не применяется новыми компаниями, созданными в этом году.

Аккредитация без учета зарплаты

Ранее в порядке было сказано, что критерий по зарплате не проверяют для компаний, у которых есть ПО в реестре российских программ и доход компании более 1 млн рублей.

Сейчас уточнили, что доход в 1 млн рублей у такой компании должен быть за предыдущий и (или) текущий год.

Кому не дадут аккредитацию

Дополнили перечень организаций, которые получат отказ в госаккредитации, даже если соответствуют всем условиям.

Это такие организации:

бюро кредитных историй;

зависимое общество банка, выполняющее функции финансового агента;

оператор связи, оказывающий различные услуги телефонной связи.

Перечень документов

В перечне документов, необходимых для аккредитации уточнили, что сведения о несудимости на руководителя передает МВД по межведомственному взаимодействию. Раньше руководитель сам должен был брать эту справку.