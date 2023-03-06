Бухгалтер съездил «в отпуск» в Дубай!

Отличную историю об отпуске бухгалтера рассказала Ирина в Красном уголке бухгалтера. С разрешения автора делимся и с вами ;)

Перед поездкой задавала здесь вопросы, спасибо всем откликнувшимся!



Я бухгалтер в ед.лице (аутсорсинг), веду несколько компаний. Но бухгалтер ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК и хочет отдыхать.

Выбрала для отдыха период, в который входили 4 выходных дня 23-26.02.2023. В остальные дни была ограничена...

Интернет в гостинице работал безупречно. 1С фреш – безупречно. VPN (так и не поняла что это) не устанавливала и не понадобился. Вход в банк-клиент без проблем (Альфа, Тинькофф, Сбер, Модуль, Точка...). Брала с собой Ру-токены клиентов, никаких вопросов в аэропортах не возникло.

Никто из клиентов не заметил, что я в Дубае.

Подключила «Забугорище» от МТС и всё время была на связи (у меня 390р/сутки). Но интернета 500мб в сутки маловато, поэтому не рисковала, рабочие дни провела в гостинице, периодически выходя к бассейну, чтобы позагорать.

И конечно же каждый вечер мой!

Любовалась Фонтанами у Дубай Молла, поднялась на Burj Khalifa, покаталась на кораблике вокруг Пальмы, посетила пляжи Дубая, съездила в Парк цветов. В Дубае всё великолепно!



Ездила одна. Иностранные языки не знаю. Кто знает английский – тем легче. Я общалась как могла)) В сложных вопросах – использовала онлайн-переводчик.

Когда находилась в РФ, скачала в 2ГИС ДУБАЙ, тоже работает безупречно, и без интернета. Легко ездила на метро по карте 2ГИС.

Все люди, абсолютно все, готовы помочь. Часто слышала вопрос «откуда я». Всегда отвечала «Я из России!»

Все с улыбкой доброжелательно все объясняли! Чувствовала себя в полной безопасности!

Карты VISA, МИР не работают. Я оформляла в Газпромбанке карту UNIONPAY. Пополнила рублями. В Дубае везде предъявляла карту к оплате, всё безупречно, везде принимали, и в Моллах и в маленьких магазинчиках. Курс конвертации 21-22 руб за 1 дирхам. Можно ехать с долларами, в банках меняли по курсу 3,65. Можно на кассе платить часть дирхамами, часть долларами (тогда курс 3,60).

Из вкусняшек – ежедневно покупала Манго Фреш! Он как Дубай – великолепен! И конечно морепродукты!Всем желаю хорошего отдыха!Если допустила ошибки в тексте, прошу понять и простить.