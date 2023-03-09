Подарки не отдарки. Нужно ли платить НДФЛ за подарочный сертификат?

Консультанты бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения» рассказали, где и как «подстелить соломки» и не нарушить закон.

Когда платить не надо

Подарочный сертификат – это документ, удостоверяющий право его владельца приобрести у лица, выпустившего сертификат, товары, работы или услуги на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата.

Если подарочный сертификат вы получили от мамы или папы, дяди или тети, друзей, знакомых или коллег, в общем от любого обычного человека, то стоимость подарочного сертификата или карты не облагается НДФЛ.

И не важно, взяли вы продукцию или вернули деньги за подарочную карту.

В соответствии с п. 1 ст. 210 НК налогом на доходы физических лиц облагаются все доходы гражданина, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме. Перечень доходов, с которых налог не платится приведен в статье 217 НК.

Согласно п. 18.1 этой статьи, не облагаются НДФЛ доходы, получаемые от физлиц в порядке дарения, за исключением дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, цифровых финансовых активов, цифровых прав.

Таким образом, доходы в виде полученных от физических лиц в порядке дарения подарочных сертификатов (подарочных карт) освобождены от НДФЛ (письмо Минфина от 23.11.2022 № 03-04-05/114390).

Если сертификат выдала организация

Если сертификат выдан организацией, придется заплатить НДФЛ. При этом дата получения дохода – это тот день, когда владелец воспользовался сертификатом.

Этот доход уже облагается НДФЛ и с суммы подарка придется заплатить 13% (правда доходом будет считаться выгода, эквивалентная сумме 4000 рублей и выше, если номинал сертификата 3999 рублей, то от налога вы освобождаетесь).

Об этом прямо говорится в письме ФНС № БС-4-11/3989@ от 11.03.2016.

Если подарок свыше 4000 рублей выдали на работе

В этом случае работодатель должен удержать и перечислить в бюджет сумму НДФЛ.

Если же работодатель этого не сделал, то он обязан уведомить выгода получателя об этом не позднее 1 февраля следующего за отчетным года и письменно сообщить гражданину и налоговой сумму неуплаченного налога.

Если сертификат получен в рамках промоакции

Напоминаем, речь идет только о тех бонусах, что номиналом равны или выше 4000 рублей.

В этом случае компания, подарившая карту, может как сама оплатить НДФЛ, так и переложить налоговое бремя на счастливчика.

Сделать это также необходимо в письменной форме до 1 февраля следующего года.

Что делать дальше

Обладатель сертификата должен для начала задекларировать полученный доход, а затем и уплатить налог. Подать декларацию нужно до 30 апреля.

Проще и быстрее всего – заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте налоговой.

Важно! В графе «Код категории налогоплательщика» введите код 760 – это код для физических лиц.

Сумму, которую вы указали в декларации, заплатить необходимо не позднее 15 июля года, следующего за отчетным.

Сделать это также можно через электронный кабинет на сайте ФНС. К слову, оплатить можно не только свой налог, но и налоги за своих родных.

Кстати, что грозит за неуплату?

Доначисление налогов и пеней.

Если налоговая узнает о том, что человек не платил налоги, она может доначислить к уплате налоги за 3 года – 13% от доходов. И пени за просрочку – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день.

Согласно ст. 113 НК. А вот статья 75 НК предусматривает штраф от 20 до 40% от неуплаченной суммы.

Так что, если забудете заплатить 520 рублей с сертификата номиналом 4000 рублей, то рискуете получить штраф уже в 1600 рублей.