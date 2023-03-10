Как сейчас лучше увольняться пенсионеру, чтобы получить индексацию пенсии: что изменилось в 2023 году

С 1 января 2023 произошла реформа Пенсионного фонда: его реорганизовали путем слияния с Фондом социального страхования в Социальный фонд.

Это привело к изменению порядка отчетности работодателей перед новым фондом – а значит, не могло не сказаться на порядке восстановления индексации страховых пенсий после увольнения пенсионера (поскольку по закону Социальный фонд обязан принимать решение о восстановлении индексации пенсии исключительно на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, которые передают работодатели – ст. 26.1 закона № 400-ФЗ).

В связи с этим разберем, как сейчас лучше увольняться пенсионеру, чтобы его пенсию проиндексировали.

Как следует из ст. 11 закона № 27-ФЗ, работодатель обязан представлять сведения о каждом работающем у него лице (в т. ч. с которым у него заключен договор гражданско-правового характера – на выполнение работ или оказание услуг).

Причем сведения о заключении договора и его прекращении должны представляться в срок не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующего события.

Таким образом, сведения об устройстве пенсионера на работу, а также о его увольнении теперь поступают в Социальный фонд, максимум, на следующий рабочий день (тогда как раньше эти сведения поступали лишь через месяц после того, как пенсионер устроится на работу или уволится с нее).

Согласно ст. 26.1 закона № 400-ФЗ Социальный фонд выносит решение о перерасчете пенсии с учетом индексации не позднее следующего месяца после того, как получит от работодателя сведения об увольнении пенсионера.

Сама выплата производится в месяце, следующем за месяцем, в котором было вынесено решение о восстановлении индексации. Но доплата происходит в т. ч. за прошлое время – поскольку индексация восстанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем увольнения пенсионера.

Учитывая все эти правила, можно сформулировать ряд рекомендаций по поводу увольнения работающего пенсионера для индексации пенсии.

Во-первых, увольняться лучше последним днем месяца. Поскольку закон определяет день увольнения как последний рабочий день, пенсионер перестает быть работающим с начала следующего месяца.

Например, пенсионер решил уволиться в марте. Если он напишет заявление об увольнении 31 марта, это позволит ему получить зарплату за целый месяц, а также получать повышенную пенсию (с учетом индексации), начиная с 1 апреля.

Во-вторых, пенсию с учетом индексации ему фактически выплатят не раньше июня, т. к. в мае Социальный фонд проанализирует все полученные от работодателей сведения за апрель и вынесет решение о восстановлении индексации тем пенсионерам, которые в апреле числились неработающими.

В июне будет произведена выплата пенсии, пересчитанной с учетом индексации (с доплатой за прошлое время – начиная с 1 апреля, т. к. индексацию пенсионеру, уволившемуся в марте, восстановят с апреля).

Как видно, теперь со дня увольнения и до дня выплаты повышенной пенсии проходит не три месяца (как раньше), а только два.

В-третьих, если пенсионер напишет в заявлении, что просит уволить его с 1 апреля, это значит, что в апреле он еще будет числиться работающим. Поэтому Социальный фонд не вынесет в мае решение о восстановлении ему индексации: это произойдет только через месяц (в июне). Соответственно, и деньги он получит на месяц позже – в июле.

В-четвертых, если пенсионер подает работодателю заявление об увольнении по собственному желанию и указывает в нем, что увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан уволить его в день, указанный в заявлении без обязательной отработки в течение 14 дней. Это следует из статьи 80 ТК.

Но Роструд высказывает мнение, что такое увольнение (без отработки, в связи с выходом на пенсию) возможно лишь один раз. Если пенсионер впоследствии снова трудоустроится, а затем решит уволиться, работодатель вправе потребовать от него отработать положенный минимум в 14 дней (письмо Роструда от 01.06.2021 № ПГ/16760-6-1).

В-пятых, пенсионер может снова устроиться на работу, но лучше сделать это не раньше, чем пройдет один полный календарный месяц после месяца его увольнения (поскольку Социальный фонд проводит перерасчет пенсий в связи с увольнением автоматически, по сведениям, полученным от работодателей за предыдущий месяц).

Поэтому в случае увольнения 31 марта, пенсионеру можно устраиваться на работу не ранее 1 мая – тогда ему восстановят индексацию пенсии в связи с предыдущим увольнением.