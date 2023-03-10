Можно ли премии к 23 февраля и 8 марта учесть в базе по налогу на прибыль

Минфин в письме от 24.01.2023 № 03-03-06/2/4937 еще раз напомнил, что статья 252 НК позволяет учитывать в налоговой базе по прибыли только экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы. То есть, они должны быть произведены с целью получения дохода.

На этом основании, согласно позиции Минфина, премии, выплаченные к профессиональным праздникам, знаменательным и юбилейным датам не могут быть учтены при расчете налоговой базы по прибыли.

Премии, выплаченные работникам к праздникам – это разовые премии, которые не связанные с выполнением трудовых обязанностей, не направлены на увеличение дохода и рост прибыли компании.

То есть, праздничные премии не могут быть экономически обоснованными затратами, стало быть, не соответствуют нормам статьи 252 НК и не принимаются в расходы налоговой базы по прибыли.

Для большей убедительности, в подтверждение своей позиции Минфин сослался на судебную практику, в частности, на постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.04.15 № Ф08-894/2015 и Арбитражного суда Московского округа от 12.07.16 № Ф05-9407/2016.