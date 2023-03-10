Индексация зарплаты в 2023 году: надо ли это делать и что надо знать работодателю еще

Среднемесячная заработная плата

При индексации (повышении) окладов соответственно повышается и средний заработок.

По общему правилу индексируются все выплаты за расчетный период, если их включают в расчет среднего заработка. При определении коэффициента учитываются должностной оклад и выплаты к зарплате, установленные в процентах от оклада.

Корректировка среднего заработка производится только в случае, если тарифные ставки, оклады (должностные оклады), денежное вознаграждение повышают всем сотрудникам фирмы, филиала, иного структурного подразделения.

При этом, если повышение произошло:

в расчетный период, на коэффициент индексации увеличиваются выплаты, учитываемые при определении среднего заработка и начисленные в расчетном периоде за предшествующий повышению период времени. Коэффициент индексации определяется путем деления оклада и иных корректируемых выплат, установленных в месяце последнего повышения, на оклады и иные корректируемые выплаты, установленные в каждом из месяцев расчетного периода;

после расчетного периода до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, повышается средний заработок, исчисленный за расчетный период. В данном случае необходимо проиндексировать не выплаты, относящиеся к расчетному периоду, а сумму среднего заработка, который исчислен за расчетный период.

При этом коэффициент индексации определяется путем деления тарифной ставки, оклада (должностного оклада), денежного вознаграждения, установленного лицу после окончания расчетного периода, на величину его тарифной ставки, оклада (должностного оклада), денежного вознаграждения в расчетном периоде (письмо Минтруда от 18.08.2015 № 14-1/В-623);

в период сохранения среднего заработка, часть среднего заработка увеличивается с даты повышения тарифной ставки, оклада (должностного оклада), денежного вознаграждения до окончания указанного периода. То есть необходимо индексировать сумму среднего дневного заработка, которая уже начислена сотруднику.

Коэффициент индексации применяется к окладам и другим выплатам, которые установлены в фиксированном размере от оклада – в процентах или кратно.

Не корректируются премии и другие доплаты, установленные:

в диапазоне значений, например, от 10 до 20% оклада ;

в абсолютных размерах , к примеру, 10 тыс. рублей;

не к окладам, например, 3% от суммы продаж.

Индексация зарплаты

Нередко для индексации компании используют коэффициент, определяемый Росстатом, исходя из индекса потребительских цен.

Как правило, ведомство определяет его величину на 1 февраля каждого года. Из этого работодатели приходят к выводу, что они обязаны индексировать заработки сотрудников 1 февраля. Однако, это не так.

Работодатели обязаны проиндексировать зарплату с 1 февраля 2023 года только в случае, если самостоятельно установили этот срок в соответствующих внутренних ЛНА.

Остальные коммерческие компании и ИП не обязаны индексировать зарплату с 1 февраля 2023 года, они могут установить любую дату, например 1 января, 1 апреля.

Индексация подчиняется ряду правил:

Ее проведение – обязанность работодателя. Суды отмечают, что право сотрудника на индексацию не зависит от усмотрения работодателя, то есть от того, исполнена ли им обязанность по включению соответствующих положений об индексации в свои ЛНА. Работодатель не вправе лишать персонал предусмотренной законом гарантии повышения уровня реального содержания заработка и уклоняться от установления порядка индексации (определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 31.05.2022 по делу № 88-12123/2022). Поскольку ни ТК, ни иные законодательные акты в сфере труда не устанавливают требований к механизму индексации, работодатели вправе избрать любые критерии для ее проведения и предусмотреть в своих ЛНА любой порядок осуществления – в том числе периодичность, порядок определения величины индексации, перечень выплат, подлежащих индексации в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платежеспособности. Индексация должна осуществляться в отношении всех лиц, работающих по трудовому договору. Она не может быть выборочной. Ее проведение только некоторым категориям сотрудников неправомерно. Инспекторы ГИТ признают это дискриминацией и нарушением, которое грозит штрафами. Индексация распространяется на всех сотрудников. Это означает, что размер заработной платы всех работников должен быть увеличен на один и тот же коэффициент, применяемый в компании. Индексацию нужно проводить в любом случае, даже при наличии у фирмы убытков. Ухудшение финансового положения компании не отменяет обязанности по индексации доходов сотрудников. ТК не предусматривает исключений из этого правила. В то же время представители Роструда допускают некоторые отступления. Они объясняют, что работодатель вправе отказаться от индексации зарплаты в том или ином периоде по причине неблагоприятного финансового положения компании при условии, что такой порядок индексации установлен коллективным договором, соглашением или ЛНА фирмы. Индексацию в порядке, установленном ЛНА, следует проводить, даже если в компании произошлоповышение должностных окладов. Никакие исключения из этого общего правила для сотрудников, которым повышали оклад, не установлены. Повышение окладов не отменяет индексацию.

Вместе с тем ВС разрешает проводить индексацию в форме повышения окладов. Такой способ возможен при соблюдении ряда условий.

Во-первых, заработная плата после повышения оклада должна увеличиться больше, чем выросли потребительские цены на товары и услуги. Во-вторых, такой способ индексации должен быть прямо предусмотрен в ЛНА компании или ее коллективном договоре.

А вот повышение МРОТ на обязанность проводить индексацию не влияет. Индексировать зарплату требуется вне зависимости от изменения МРОТ и в отношении всех сотрудников.

Порядок индексации

Порядок индексации заработков сотрудников работодателями, которые не получают бюджетного финансирования, устанавливается коллективным договором, соглашениями, ЛНА компании.

При этом обязательность проводить индексацию именно на величину официального уровня инфляции или величину уровня роста потребительских цен на товары и услуги законодательством не установлена.

Компания только вправе выбрать этот способ из числа возможных.

Поскольку индексация не единственный способ повышения уровня реального содержания зарплаты, вместо ее проведения компания может воспользоваться иными возможностями. Например, периодически повышать должностные оклады или выплачивать премии (п. 10 обзора судебной практики, утвержденного Президиумом ВС 15.11.2017).

Индексация в виде выплаты премий также имеет свои особенности. Суды не признают премии заменой индексации, поскольку они выплачиваются по волеизъявлению работодателя и являются переменной частью зарплаты (решение Свердловского областного суда от 19.04.2017 по делу № 72-481/2017). Поэтому премии должны выплачиваться ежемесячно в фиксированном размере. Выплата премии не должна быть связана с достижением сотрудником определенных показателей.

Один из способов индексации – увеличение не всего оклада, а только его части, например, не превышающей МРОТ.

Представители Роструда допускают, что работодатель вправе установить такой порядок корректировки доходов сотрудников, но при условии, что фактический размер получаемой лицом зарплаты после индексации увеличится.

Основные документы, по которым корректируют доходы сотрудников, – это ЛНА компании, например, положения об индексации или оплате труда. Порядок проведения индексации может урегулировать и коллективный договор.

В этих документах должен быть предусмотрен срок индексации, периодичность ее проведения, способ проведения, выбранный коэффициент индексации, перечень выплат, подлежащих индексации.

Как правило, условия об индексации прописаны работодателями в трудовых договорах с сотрудниками. В таком случае они должно содержать отсылку к порядку ее проведения по ЛНА или коллективному договору.

Алгоритм индексации включает в себя не только выбор способа ее проведения, но и документальное наполнение.

Проведение индексации сопровождается оформлением:

приказа о проведении индексации;

дополнительного соглашения к трудовому договору. Согласно абзацу 5 ч. 2 ст. 57 ТК условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) лица, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор условиями.

В соответствии со статьей 72 ТК изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению сторон трудового договора, которое заключается в письменной форме.

Поскольку в процессе индексации размер заработной платы работника изменяется, представители Роструда считают заключение дополнительного соглашения к трудовому договору обязательным;

приказа об изменении штатного расписания в связи с индексацией заработков.

Размер индексации в 2023 году

Проводить индексацию надо при росте потребительских цен на товары и услуги в соответствующей местности. Индекс потребительских цен на товары и услуги используется в качестве одного из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в России.

Этот индекс рассчитывается Росстатом. Как правило, работодатели применяют его в качестве основного показателя для увеличения доходов сотрудников.

В 2023 году процент индексации зарплаты – 1,119.

По данным Росстата, индекс потребительских цен составляет 111,94 процента (показатель декабря 2022 года к декабрю 2021 года). Таким образом, выплаты сотрудникам коммерческих фирм в 2023 году будут индексироваться на 11,9 процента.

Индексация зарплат бюджетникам

Бюджетникам индексируют зарплату централизованно, в строгом соответствии с законодательными актами госорганов.

При этом раньше федеральные власти вводили системы оплаты труда только для общегосударственных бюджетников, а в регионах этот вопрос решали местные власти.

Поэтому возникали значительные межтерриториальные различия в условиях оплаты труда, включая размеры окладов по одинаковым должностям не только в разных регионах, но и в пределах одного.

Реформирование системы оплаты труда бюджетников направлено на устранение этого пробела.

В 2023 году планируется увеличение доходов бюджетников. По данным Минфина, в 2023 году зарплаты бюджетников должны вырасти на 8%. Такой показатель заложен в федеральном бюджете на 2023–2025 годы.