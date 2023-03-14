Инвестиции и бизнес: где найти и не прогадать

Вместе с аналитиками бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения» разбираемся, откуда лучше и безопаснее привлекать финансирование.

Инвестиции – это внешнее финансирование, которое поддерживает бизнес, пока тот не встанет на ноги и не начнет приносить устойчивую прибыль. Или пока у инвестора не закончится терпение – ведь многие проекты так и не реализуют свой потенциал.

Особенно это актуально, когда речь заходит об инновационных стартапах. По статистике, 75% таких проектов не выживает, а в 30-40% случаев инвестор полностью теряет вложенные средства. Это один из самых рисковых видов вложений.

Виды инвестирования

Чтобы поиск финансирования был эффективным, важно помнить, что каждый инвестор, как правило, специализируется на отдельных отраслях и стадиях развития компании. Поэтому необходимо сосредоточить усилия на тех инвесторах, в чью сферу интереса попадает ваш проект.

Кроме того, следует определиться, какой тип финансирования вам подходит:

долевое – то есть инвестиции в обмен на долю в компании. Это делает инвестора полноправным совладельцем бизнеса, дает ему возможность влиять на управление предприятием и получать дивиденды;

долговое или заемное, – это займы и кредиты, которые подлежат возврату в определенную дату с выплатой процентов.

Плюс долгового финансирования в том, что не нужно делиться прибылью и контролем над компанией. Однако, если бизнес только-только запускается, начинающий предприниматель вряд ли получит кредит от банка или частного инвестора – разве что под залог дорогостоящего имущества, машины или квартиры. Поэтому поделиться с инвестором долей в бизнесе – неплохой вариант. Идеально, если, помимо денег, инвестор принесет в проект также свои опыт и связи.

Существуют и гибридные формы финансирования, такие как конвертируемый заем. Он дает право кредитору по прошествии какого-то срока или при наступлении определенных событий получить заранее оговоренную долю в компании. Такая форма инвестиций распространена в Кремниевой долине, а в России пока только начинает приживаться.

Способы поиска инвесторов

Набор доступных источников финансирования зависит от стадии развития стартапа и его финансового состояния. Чем компания старше, крупнее по объему продаж и прибыли, тем больше вариантов ей доступно, а стоимость привлечения капитала будет ниже.

И наоборот – чем моложе компания, тем выше риски: инвесторы захотят получить более высокую доходность.

«Семья, друзья, дураки»

Близкий круг знакомых – первые люди, к которым можно обратиться, чтобы занять денег. Но важно понимать риск испортить с ними отношения в случае, если проект провалится, а вернуть долги быстро не получится.

Бизнес-ангелы. Бизнес-ангел – это частный инвестор, который финансирует проекты на ранней стадии. В обмен он получает долю в компании.

Как правило, его цель – заработать на перепродаже этой доли, когда компания вырастет. Например, он может продать свой пакет акций инвестфонду или стратегическому инвестору на более поздних стадиях развития компании.

Лучше всего обращаться к тем инвесторам, в чей круг интересов попадает ваш стартап, – понять это можно по их последним сделкам. После того как составите шорт-лист подходящих инвесторов, связаться с ними можно через персональные сайты и соцсети. Идеально, если есть общие знакомые, которые смогут вас представить и порекомендовать.

Бизнес-инкубаторы. Бизнес-инкубаторы еще называют акселераторами. Они предлагают программы экспресс-обучения для начинающих проектов. В рамках обучения эксперты помогают стартаперам изучить рынок, отточить концепцию продукта, бизнес-модель и даже найти первых клиентов.

Чтобы стать частью программы акселератора, необходимо подать заявку на его сайте и пройти собеседование. Обычно акселераторы проводят один-два набора в год, поэтому регулярно отслеживайте новости на сайтах и в соцсетях, чтобы не пропустить набор участников.

Гранты и конкурсы. Грант – это безвозмездное финансирование, которое стартап может получить от государственных или коммерческих фондов, таких как Фонд содействия инновациям или «Сколково». Чтобы получить грант, проект должен соответствовать требованиям фонда и пройти конкурс.

После выдачи гранта фонд будет отслеживать использование денег по назначению – стартап должен регулярно отчитываться о своих тратах. Грант можно потратить только на заранее согласованные и строго определенные расходы: аренду и ремонт помещения, закупку оборудования и материалов и т. п.

Клубы инвесторов. Клуб инвесторов – это сообщество частных инвесторов или бизнес-ангелов. Организаторы таких клубов ищут интересные стартапы и представляют их сообществу на тематических встречах.

Ни о какой покупке доли в компании здесь речи не идет, как и о крупных суммах. Зачастую краудфандинг – это лишь способ проверить свою идею на жизнеспособность на этапе запуска проекта. Если продукт ориентирован на рядовых потребителей, а его концепция нравится пользователям площадки – они голосуют рублем.

Венчурные фонды. Венчурный фонд – это компания, профессионально управляющая деньгами пула инвесторов. Такие фонды, как правило, ориентируются на международный рынок и вкладывают в стартапы с многократным потенциалом роста.

Если бизнес-ангелы финансируют проект на ранних стадиях его развития, то фонды обычно подключаются на более поздних этапах – когда компании требуется большой объем средств для увеличения присутствия на рынке.

Чтобы привлечь деньги венчурного фонда, нужно отправить презентацию проекта и сопроводительное письмо по контакту, указанному на сайте фонда. Другой вариант – найти управляющего или аналитика фонда в социальных сетях и написать ему напрямую. Скорее всего, это сработает эффективнее, но только в том случае, если ваше сообщение будет четким, кратким и максимально информативным.

Привлечение инвестиций на поздних стадиях

Более зрелым проектам нужен стратегический инвестор. Чаще всего стратегический инвестор сам находит интересные ему компании и выходит на основателей с предложением о переговорах. Для этого нужно быть на слуху – регулярно публиковаться в СМИ, посещать отраслевые мероприятия и расширять свою сеть контактов.

Можно обратиться за помощью к инвестиционным консультантам, которые знакомы с людьми, отвечающими за слияния и поглощения в крупных компаниях.

Если в стартапе уже «сидит» инвестфонд, он будет заинтересован в сделке со стратегическим инвестором, ведь это позволит ему зафиксировать прибыль по инвестициям. Поэтому он сам инициирует переговоры, когда придет время.

Второй вариант – банки. Банковское финансирование – это деньги в долг под конкретные проценты и с заранее определенным графиком погашения. В отличие от инвесторов, банки гораздо более консервативны и соглашаются финансировать только проекты, в платежеспособности которых они уверены. Именно поэтому банки зачастую отказываются кредитовать стартапы на ранних стадиях.

Стандартные требования любого банка:

«возраст» компании минимум шесть месяцев;

безубыточность;

стабильный денежный поток:

наличие имущества.

Кроме этого, банки почти всегда просят владельцев лично поручиться по кредиту их компании, а отказ воспринимают как неуверенность в будущем своего бизнеса.

Способы поиска инвесторов в интернете

Помимо прямых обращений за финансированием в инвестфонды, банки и клубы инвесторов, полезно быть «на виду» у потенциальных инвесторов с помощью различных PR-активностей. Публичность повышает шансы быть замеченными, причем не только инвесторами, но и возможными клиентами.