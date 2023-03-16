Кадровые документы

Можно ли отправить приказ об увольнении по почте

Если расторжение трудового договора происходит без присутствия увольняемого, процедура имеет свои нюансы. Почтовая пересылка документов допускается, но проблема не в том, можно ли отправить приказ об увольнении по почте, а в том, что получить с бывшего работника отметку об ознакомлении это не поможет.

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Можно ли отправить приказ об увольнении по почте
Иллюстарция: Вера Ревина / Клерк.ру

Общий порядок увольнения работника

В ТК оснований для расторжения трудового договора (ТД) несколько:

  • во время испытательного срока (ст. 71);

  • по собственному желанию (ст. 80);

  • по инициативе работодателя (ст. 71, 81);

  • по соглашению сторон (ст. 78);

  • в связи с окончанием срока договора (ст. 79);

  • обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83);

  • при сокращении штата и т. д.

Независимо от причины, общий порядок оформления прекращения ТД тоже установлен законом – статьей 84.1 ТК. Первыми же пунктами там сказано следующее:

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В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку (ТК) или сведения о трудовой деятельности и произвести расчет.

Если отдать документы (все равно, по какой причине) невозможно, увольняемому необходимо направить уведомление о необходимости явиться за документами или дать согласие на направление их по почте.

Допускается отправка заказным письмом с уведомлением сведений о трудовой деятельности в виде заверенного бумажного документа сразу, не дожидаясь ответа.

Со дня отправки уведомления или сведений о ТД работодатель освобождается от ответственности за нарушение сроков выдачи документов.

Можно ли отправить приказ об увольнении по почте 

А главное, есть ли такая необходимость, если соблюсти норму «под подпись» все равно не получится? На этот счет в законе ничего конкретного нет. Сказано только, что если приказ довести до сведения увольняемого невозможно или он отказывается за него расписаться, в документе производится соответствующая отметка. Следовательно, достаточно записи на приказе.

Если по прошествии времени бывшему сотруднику понадобятся сведения о трудовой деятельности, по его заявлению их необходимо выдать в трехдневный срок.

Расторжение трудового договора «на расстоянии»: как это сделать правильно

Предположим, сотрудник прислал заявление об увольнении по почте, письмом или заверенной телеграммой. В том же письме есть заявление о том, куда направить трудовую книжку.

В этом случае порядок стандартный: приказ о расторжении договора → запись в ТК → расчет. Документы высылаются заказной почтой с описью вложения на указанный адрес. При этом отправлять сам приказ об увольнении работника по почте закон не обязывает.

Если в заявлении, поступившем от работника, о судьбе ТК ничего не сказано, высылать ее нельзя. Необходимо направить уведомление и дожидаться ответного заявления или самого бывшего работника, и отдать ему документы лично в руки.

Электронное кадровое делопроизводство – практика недавняя и пока не до конца устоявшаяся. Например, подать заявление об увольнении в организации, где используется ЭДО, а у работника есть электронная цифровая подпись (ЭЦП), возможно. С уведомлениями о расторжении ТД сложнее. Здесь судебная практика разная, одни суды принимают электронные письма в качестве доказательств, что сотрудник уведомлен, другие – нет.

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Можно ли отправить приказ об увольнении по почте

Если расторжение трудового договора происходит без присутствия увольняемого, процедура имеет свои нюансы. Почтовая пересылка документов допускается, но проблема не в том, можно ли отправить приказ об увольнении по почте, а в том, что получить с бывшего работника отметку об ознакомлении это не поможет.

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