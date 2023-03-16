Можно ли отправить приказ об увольнении по почте 

Общий порядок увольнения работникаВ ТК оснований для расторжения трудового договора (ТД) несколько:
- во время испытательного срока (ст. 71);
- по собственному желанию (ст. 80);
- по инициативе работодателя (ст. 71, 81);
- по соглашению сторон (ст. 78);
- в связи с окончанием срока договора (ст. 79);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83);
- при сокращении штата и т. д.
В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку (ТК) или сведения о трудовой деятельности и произвести расчет.
Если отдать документы (все равно, по какой причине) невозможно, увольняемому необходимо направить уведомление о необходимости явиться за документами или дать согласие на направление их по почте.
Можно ли отправить приказ об увольнении по почтеА главное, есть ли такая необходимость, если соблюсти норму «под подпись» все равно не получится? На этот счет в законе ничего конкретного нет. Сказано только, что если приказ довести до сведения увольняемого невозможно или он отказывается за него расписаться, в документе производится соответствующая отметка. Следовательно, достаточно записи на приказе.
Расторжение трудового договора «на расстоянии»: как это сделать правильноПредположим, сотрудник прислал заявление об увольнении по почте, письмом или заверенной телеграммой. В том же письме есть заявление о том, куда направить трудовую книжку.
В этом случае порядок стандартный: приказ о расторжении договора → запись в ТК → расчет. Документы высылаются заказной почтой с описью вложения на указанный адрес. При этом отправлять сам приказ об увольнении работника по почте закон не обязывает.
Если в заявлении, поступившем от работника, о судьбе ТК ничего не сказано, высылать ее нельзя. Необходимо направить уведомление и дожидаться ответного заявления или самого бывшего работника, и отдать ему документы лично в руки.
Электронное кадровое делопроизводство – практика недавняя и пока не до конца устоявшаяся. Например, подать заявление об увольнении в организации, где используется ЭДО, а у работника есть электронная цифровая подпись (ЭЦП), возможно. С уведомлениями о расторжении ТД сложнее. Здесь судебная практика разная, одни суды принимают электронные письма в качестве доказательств, что сотрудник уведомлен, другие – нет.