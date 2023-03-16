Общий порядок увольнения работника

В ТК оснований для расторжения трудового договора (ТД) несколько:

Независимо от причины, общий порядок оформления прекращения ТД тоже установлен законом – статьей 84.1 ТК . Первыми же пунктами там сказано следующее:

В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку (ТК) или сведения о трудовой деятельности и произвести расчет.

Если отдать документы (все равно, по какой причине) невозможно, увольняемому необходимо направить уведомление о необходимости явиться за документами или дать согласие на направление их по почте.

Допускается отправка заказным письмом с уведомлением сведений о трудовой деятельности в виде заверенного бумажного документа сразу, не дожидаясь ответа.

Со дня отправки уведомления или сведений о ТД работодатель освобождается от ответственности за нарушение сроков выдачи документов.

Можно ли отправить приказ об увольнении по почте

А главное, есть ли такая необходимость, если соблюсти норму «под подпись» все равно не получится? На этот счет в законе ничего конкретного нет. Сказано только, что если приказ довести до сведения увольняемого невозможно или он отказывается за него расписаться, в документе производится соответствующая отметка. Следовательно,

Если по прошествии времени бывшему сотруднику понадобятся сведения о трудовой деятельности, по его заявлению их необходимо выдать в трехдневный срок.

Расторжение трудового договора «на расстоянии»: как это сделать правильно

Предположим, сотрудник прислал заявление об увольнении по почте, письмом или заверенной телеграммой. В том же письме есть заявление о том, куда направить трудовую книжку.

В этом случае порядок стандартный: приказ о расторжении договора → запись в ТК → расчет. Документы высылаются заказной почтой с описью вложения на указанный адрес. При этом отправлять сам приказ об увольнении работника по почте закон не обязывает.

Если в заявлении, поступившем от работника, о судьбе ТК ничего не сказано, высылать ее нельзя. Необходимо направить уведомление и дожидаться ответного заявления или самого бывшего работника, и отдать ему документы лично в руки.

Электронное кадровое делопроизводство – практика недавняя и пока не до конца устоявшаяся. Например, подать заявление об увольнении в организации, где используется ЭДО, а у работника есть электронная цифровая подпись (ЭЦП), возможно. С уведомлениями о расторжении ТД сложнее. Здесь судебная практика разная, одни суды принимают электронные письма в качестве доказательств, что сотрудник уведомлен, другие – нет.