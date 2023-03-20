«Ночной бухгалтер». ИП могут подать заявление на зачет взносов в личном кабинете, но там все еще нет нормального сальдо

Ты только руку протяни

... и нажми заветную кнопку, а заявление само будет сформировано, останется только подписать и отправить. Но так происходит лишь в идеальном мире. На практике наши пользователи возмущаются на уже привычную с 1 января проблему:

Кроме того, читателям «за державу обидно», ведь создатели сервиса не уделили должного внимания орфографии:

Хотя, наверное, черт с ней с орфографией – лишь бы заработало!

Работа на расстоянии

Отношения с работодалем на расстоянии удаленщики оценивают гораздо выше, чем их коллеги в офисе. Те, кто работает дистанционно, хотят получать почти на 30% больше, своих собратьев по работе.

Один из «Клерков» иронизирует:

я бы на стройке удалённо поработал, тысяч за 200

Кстати, справляться с удаленной командой гораздо проще, если построить с ней нормальный документооборот и предотвратить административные риски. Это возможно с сервисом 1С:Кабинет Сотрудника. К тому же вся работа ведется в привычной большинству бухгалтеров и кадровиков программе.

28 марта на бесплатном вебинаре как раз рассказываем о том, что такое кадровый электронный документооброт и как на него перейти. А еще покажем, как работает тот самый 1С:Кабинет, как получить демо-доступ и самим потестить работу с сервисом. Записываться тут >>

Как Скарлетт О’Хара

Уже давно бизнес негодует на лимиты по компенсациям за использование авто. И, правда, суммы по текущим цена смешные. Но Минфин, как настоящий мастер слова, в своем ответе на вопрос о пересмотре ответил, что «оценка необходимости пересмотра норм» заложена в проекте по налоговой политике на ближайщие три года.

Переводим: «мы еще не не знаем, стоит ли менять нормы и подумаем об этом завтра».

Запрет на iPhone

Администрация президента должна перейти на телефоны с Android, аналогичными системами или отечественной «Авророй». Все для безопасности и противодействия шпионажу.

Наши читатели не удержались:

А если не хочется отставать от самых передовых технологий и методов управление компанией – добро пожаловать 14 апреля и 21 апреля 2023 в Soluxe Hotel Moscowна конференцию о современных методах менеджмента – AgileDays.

Кому надо сходить: руководителям проектов и подразделений, менеджерам и владельцам продуктов, Scrum-мастерам и Agile-коучам, HR, предпринимателям и участникам Agile-команд. И всем, кому просто интересно побывать на таком масштабном мероприятии.

Что интересного будет: можно будет послушать и пообщаться с коучами (всего в конференции примут участие 1200 практиков СНГ), получить совет, подарок, проверить свои знания и даже найти работу!

Какой формат: очно и онлайн.

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