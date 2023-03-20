Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ИП могут подать заявление на зачет взносов в личном кабинете, но там все еще нет нормального сальдо

Вслед за апгрейдом сервиса для формирования платежек, ФНС дала предпринимателям возможность проводить зачет взносов прямо из личного кабинета. Сервис предлагает «Распорядиться сальдо ЕНС». Одна беда – сальдо у большинства налогоплательщиков так толком и не сформировалось. А еще наши читатели подметили ошибку.

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«Ночной бухгалтер». ИП могут подать заявление на зачет взносов в личном кабинете, но там все еще нет нормального сальдо
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Ты только руку протяни

... и нажми заветную кнопку, а заявление само будет сформировано, останется только подписать и отправить. Но так происходит лишь в идеальном мире. На практике наши пользователи возмущаются на уже привычную с 1 января проблему:

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Кроме того, читателям «за державу обидно», ведь создатели сервиса не уделили должного внимания орфографии:

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Хотя, наверное, черт с ней с орфографией – лишь бы заработало!

Работа на расстоянии

Отношения с работодалем на расстоянии удаленщики оценивают гораздо выше, чем их коллеги в офисе. Те, кто работает дистанционно, хотят получать почти на 30% больше, своих собратьев по работе.

Один из «Клерков» иронизирует:

я бы на стройке удалённо поработал, тысяч за 200

Кстати, справляться с удаленной командой гораздо проще, если построить с ней нормальный документооборот и предотвратить административные риски. Это возможно с сервисом 1С:Кабинет Сотрудника. К тому же вся работа ведется в привычной большинству бухгалтеров и кадровиков программе.

28 марта на бесплатном вебинаре как раз рассказываем о том, что такое кадровый электронный документооброт и как на него перейти. А еще покажем, как работает тот самый 1С:Кабинет, как получить демо-доступ и самим потестить работу с сервисом.

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Как Скарлетт О’Хара

Уже давно бизнес негодует на лимиты по компенсациям за использование авто. И, правда, суммы по текущим цена смешные. Но Минфин, как настоящий мастер слова, в своем ответе на вопрос о пересмотре ответил, что «оценка необходимости пересмотра норм» заложена в проекте по налоговой политике на ближайщие три года.

Переводим: «мы еще не не знаем, стоит ли менять нормы и подумаем об этом завтра».

Запрет на iPhone

Администрация президента должна перейти на телефоны с Android, аналогичными системами или отечественной «Авророй». Все для безопасности и противодействия шпионажу.

Наши читатели не удержались:

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А если не хочется отставать от самых передовых технологий и методов управление компанией – добро пожаловать 14 апреля и 21 апреля 2023 в Soluxe Hotel Moscowна конференцию о современных методах менеджмента – AgileDays.

Кому надо сходить: руководителям проектов и подразделений, менеджерам и владельцам продуктов, Scrum-мастерам и Agile-коучам, HR, предпринимателям и участникам Agile-команд. И всем, кому просто интересно побывать на таком масштабном мероприятии.

Что интересного будет: можно будет послушать и пообщаться с коучами (всего в конференции примут участие 1200 практиков СНГ), получить совет, подарок, проверить свои знания и даже найти работу!

Какой формат: очно и онлайн.

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ИП могут подать заявление на зачет взносов в личном кабинете, но там все еще нет нормального сальдо

Вслед за апгрейдом сервиса для формирования платежек, ФНС дала предпринимателям возможность проводить зачет взносов прямо из личного кабинета. Сервис предлагает «Распорядиться сальдо ЕНС». Одна беда – сальдо у большинства налогоплательщиков так толком и не сформировалось. А еще наши читатели подметили ошибку.

«Ночной бухгалтер». ИП могут подать заявление на зачет взносов в личном кабинете, но там все еще нет нормального сальдо

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