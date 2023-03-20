Удаленщики требуют зарплату на треть выше, чем их коллеги, работающие в офисе

Зарплатные ожидания удаленных работников на 29% выше, чем у тех, кто хотел бы работать в офисе. Такие результаты показало исследование Работа.ру и сервиса автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор.

Зарплатные ожидания банковских сотрудников составляют 177 705 рублей. Сумму в 165 429 рублей указали представители сферы продаж.

Кстати, наибольшие зарплатные ожидания у тех, кто предпочитает работать гибридно – почти 176 тысяч рублей.

Удаленно 163 665 рублей Очно 126 713 рублей Гибридно 175 728 рублей

У сторонников очного формата работы самые низкие зарплатные ожидания. При этом, в таком формате сотрудники банковской сферы также хотели бы получать один из самых высоких доходов – около 177 тыс. рублей. Специалисты из сферы строительства указали средний доход в 174 тыс. рублей, а профессионалы из логистической сферы обозначили сумму в 151 тыс. рублей.

Среди тех, кто бы хотел работать удаленно, самый высокий запрос на зарплату у представителей IT и телекома – они хотели бы получать в среднем 212 тысяч рублей.

Также высокий запрос у специалистов из области строительства и сферы производства и агропрома – они за удаленную хотели бы получать 205 тысяч и 199 тысяч рублей соответственно.

Также отличаются и зарплатные ожидания у тех, кто любит работать в гибридном режиме. IT-специалисты, предпочитающие такой режим работы, рассказали, что хотели бы получать 221 рублей. 207 тысяч рублей назвали представили строительной сферы. Специалисты из сферы медицины, которые также любят гибридный режим, хотели бы получать 207 тыс. рублей ежемесячно.