Дополнительный отпуск и запрет на увольнение: трудовые льготы для матерей-одиночек

Как определяется статус матери-одиночки

В ТК нет точного определения, кого можно считать одинокой матерью.

Однако расшифровку этого понятия дает Пленум ВС. В его постановлении говорится, что к этой категории может быть отнесена женщина, которая воспитывает несовершеннолетних детей в случаях, когда отец:

умер

лишен родительских прав/ограничен в родительских правах

признан безвестно отсутствующим

недееспособен/ограниченно дееспособен

отбывает наказание в тюрьме

уклоняется от воспитания детей

Если отец и мать состоят в официальном браке, но мужчина не работает и не принимает финансового участия в воспитании детей, то женщина не считается одинокой.

В льготах откажут, если женщина родила ребенка в течение 300 дней после развода с супругом – это сделано для того, чтобы избежать фиктивных расторжений браков ради получения выгоды.

Как подтвердить статус матери-одиночки

Для получения трудовых льгот достаточно предъявить работодателю свидетельство о рождении ребенка, где в графе «отец» стоит прочерк.

В том случае, если папа умер или пропал без вести, потребуются документы, подтверждающие эти обстоятельства.

В первом случае это свидетельство о смерти, во втором – решение районного суда по месту жительства.

Если же отец ребенка жив и здоров, но при этом не платит алименты бывшей супруге, то также можно рассчитывать на получение трудовых льгот.

Формально взыскатель сам не обращается в правоохранительные органы, дело об административном правонарушении за неуплату алиментов возбуждает судебный пристав-исполнитель. Он же направляет материалы судье.

Для получения льгот, в т. ч. трудовых, придется доказать факт неполучения денег.

Подтверждением будут судебное решение, а также документы об уклонении от исполнения финансовых обязательств со стороны второго родителя: заказные письма, копии обращений в органы опеки и др.

Полагающиеся привилегии

По ТК одинокие матери могут рассчитывать на послабления в работе:

Дополнительные 14 дней отпуска в год

На эту льготу можно претендовать, если ребенку не исполнилось 14 лет. Дни отдыха будут без сохранения заработной платы.

Отпуск можно присоединить к обычному оплачиваемому либо использовать в отдельности от него (в т. ч. частями). При этом накопить такие отпуска не получится – перенос на следующий год запрещен ТК.

Запрет на увольнение

ТК в общих случаях запрещает работодателю увольнять мать, которая в одиночку воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет и/или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Однако есть исключения: ликвидация организации, прогулы работы без уважительных причин, предоставление поддельных документов при трудоустройстве и другие причины.

Сокращение рабочих часов

Женщина, которая воспитывает ребенка без мужа, имеет право трудиться не в полную силу. Допускается сокращение рабочих часов.

При стандартной смене, которая длится 8 часов в сутки, мать-одиночка может отработать 6 и даже 4 часа. Зарплата в таком случае будет урезана пропорционально сокращению рабочего времени.

Отказ от командировки

Работодатель не может отправить мать-одиночку в командировку без ее согласия в том случае, если ребенок младше 5 лет. То же правило касается работы в вечернюю и ночную смену.

Никаких санкций за отказ быть не должно, а работодатель должен ознакомить работника в письменной форме о своем праве отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

При этом женщина может сама изъявить желание работать сверхурочно – это ее право.

С 1 марта 2023 года родители детей-инвалидов получили право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 дня. Кроме того, им ежемесячно предоставляется до четырех оплачиваемых выходных дней в год.

Также работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет (но младшему не более 14), ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.