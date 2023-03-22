Налоговую уголовку смягчили. Что все это значит?

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Что случилось

Принятия закона, смягчающего ответственность за налоговые преступления, ждали с февраля прошлого года.

Теперь он принят: уголовные преследования будут прекращать, если полностью возместить недоимку.

Более того, согласно закону, вступающему в силу с 28.03.2023, в случае уплаты недоимки, пени и штрафа следователь теперь не вправе возбудить уголовное дело по неуплате налогов.

Не так давно это приводило в недоумение и президента Путина.

Что еще поменяет новый закон

Одно из важнейших изменений – это то, что изменится тяжесть квалифицированных налоговых составов.

Теперь преступления, предусмотренные ст. 199, 199.1 и 199.2 УК РФ, будут отнесены к категории средней тяжести, что сократит сроки давности привлечения к уголовной ответственности с 10 лет до 6.

Комментарий эксперта:

– Стоит объяснить, почему же следователи продолжали возбуждать уголовные дела даже после того, как налоговая недоимка была уплачена. В этом вопросе длительное время Следственный комитет и Генеральная прокуратура придерживались различных точек зрения. Так, надзорное ведомство в отличии от следствия считало, что в подобных случаях необходимо отказывать в возбуждении уголовного дела по реабилитирующим основаниям, то есть в связи с отсутствием события или состава налогового преступления. В свою очередь, Следственный комитет обосновывал свою позицию тем, что принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по реабилитирующему основанию несмотря на выявление факта преступления препятствует надлежащему формированию статистики преступлений, а также исключает возможность учета возмещенного государству ущерба. Точку в данном вопросе поставил Конституционный Суд в своем Определении от 28.11.2019 № 3265-О, в котором признал возможным возбуждать уголовные дела в тех случаях, когда налогоплательщиком ущерб погашен.

Что именно сказал Конституционный Суд

Суд указал, что для правильной правовой оценки требуется определение самого события и состава налогового преступления, точного размера недоимки, а также факта их полной уплаты, то есть таких обстоятельств, которые устанавливаются в ходе предварительного расследования, а не на стадии возбуждения уголовного дела.

В этой связи в июне 2020 года Генпрокуратуре пришлось разослать на места соответствующее информационное письмо, позволяющее возбуждать уголовное дела в тех случаях, когда недоимка погашена.

Таким образом, с 28.03.2023 следственные подразделения СК больше не смогут учитывать в статистической отчетности ущерб, фактически возмещенный налогоплательщиками до направления налоговых материалов в следственные органы.