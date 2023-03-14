⚡ Уголовное преследование бизнесменов по налоговым преступлениям прекратят. Если погасить недоимку полностью

Госдума сегодня приняла во втором и третьем чтении поправки в УК, способные смягчить давление на бизнес. Об этом сообщает «Раньше всех. Ну почти».

По новым правилам сократится срок давности по ряду экономических статей, а также у бизнесменов появится возможность избежать уголовного преследования за неуплату налогов.

Уголовное дело не возбудят или прекратят, если недоимку, пени и штраф бизнесмен полностью погасит добровольно.

По статьям 199 (уклонение от уплаты налогов), 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), 199.2 (сокрытие денежных средств или имущества организации или ИП) и 199.4 (уклонение от уплаты страховых взносов) УК РФ будут уменьшены максимальные сроки наказания на 1-2 года в виде лишения свободы. Это снизит срок давности привлечения к уголовной ответственности.