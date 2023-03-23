Что нужно знать про гражданско-правовой договор в 2023 году

Гражданско-правовой договор. Понятие и особенности

Гражданско-правовой договор (ГПД, договор ГПХ) – соглашение, заключаемое в рамках гражданского права между несколькими лицами о выполнении работ или оказании услуг.

Этим договором оформляется выполнение разовой услуги или работы, когда нецелесообразно принимать сотрудника в штат. Наиболее популярными договорами ГПХ являются:

Договор подряда – для выполнения работ.

По этому договору подрядчик выполняет по поручению заказчика работу, а последний ее принимает и оплачивает. Чаще всего такой договор заключается на выполнение ремонтных и отделочных работ, пошив одежды, ремонт бытовой техники и т.д. На договор подряда распространяются нормы гл. 37 ГК.

Договор возмездного оказания услуг – для оказания услуг.

Предмет договора – оказание исполнителем услуг или совершение определенных действий по заданию заказчика.

Таким договором оформляются, как правило, юридические, консультационные, образовательные и информационные услуги.

Отношения, связанные с этим договором, регулируются положениями гл. 39 ГК.

Договор авторского заказа – на создание объекта интеллектуальной собственности.

Этот договор в большинстве случаев заключается на выполнение творческой работы: написание статьи, разработку программы, создание картины и т.д.

От первых двух договоров он отличается тем, что предметом его является творческая деятельность, а не определенные действия. Регулируется договор авторского заказа нормами ст. 1288 ГК.

Кроме указанных выше договоров, популярными также являются договоры перевозки и транспортной экспедиции, комиссии, хранения и агентские договоры.

С кем можно заключить договор ГПХ

Договор гражданско-правового характера может быть заключен между:

ИП и организацией либо между двумя организациями или ИП.

Отдельно на нюансах такого сотрудничества останавливаться не будем. Это обычный договор в практике любой компании.

Даже если договор заключается с ИП, на организацию или другого предпринимателя никаких обязательств по налогам и взносам он не накладывает.

ИП – сами платят за себя налоги и взносы.

Физическим лицом без специального статуса и ИП/организацией.

Сотрудничая с исполнителями без особого налогового статуса (например, самозанятости), заказчик возлагает на себя бремя налогового агента и страхователя.

С выплат, перечисленных таким лицам, нужно удержать и уплатить в бюджет НДФЛ, начислить страховые взносы и сдать в ИФНС соответствующую отчетность.

С 2023 года у заказчиков появилась дополнительная обязанность – начислять на вознаграждения исполнителей взносы на соцстрахование.

Указанные взносы не начисляются по договорам ГПХ, заключенным с обычными физлицами, предметом которых является передача имущества (купля-продажа, дарение, аренда, мена). Также не нужно платить взносы с любых ГПХ, заключенных с самозанятыми.

Подробнее об этом расскажем ниже.

Физическим лицом-самозанятым и организацией или ИП.

Самый оптимальный и удобный для заказчика вариант сотрудничества.

За таких исполнителей не нужно платить НДФЛ и страховые взносы, а также сдавать отчетность.

Такие исполнители не подлежат социальному страхованию и с выплат им не нужно удерживать взносы на соцстрахование и в дальнейшем оплачивать больничные листы

Все сотрудничество сводится к заключению договора, приемке работ или услуг и их оплате.

Физическими лицами.

Договор ГПХ между физлицами обязателен к заключению, если сумма сделки превышает 10 000 руб. Если она меньше, то можно обойтись устной формой.

Отдельно на взаимоотношениях между физлицами останавливаться не будем, так как договоры ГПХ между ними заключаются довольно редко.

Достаточно лишь сказать, что при выплате дохода одним физлицом другому, обязанности налогового агента у заказчика не возникают.

То лицо, что получило доход, обязано по нему отчитаться в ИФНС, подав декларацию 3-НДФЛ и уплатить с него налог. Страховые взносы перечислять в бюджет не нужно.

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Особенности заключения договора ГПХ

На порядок заключения договора ГПХ статус исполнителя практически не влияет. Но для определения обязанностей налогового агента и страхователя он имеет ключевое значение.

Рассмотрим вначале общий порядок заключения договора ГПХ с исполнителем и отдельно – налогообложение по ГПД.

Общий порядок и особенности заключения договора ГПХ

Договор ГПХ оформляется на разовую или проектную работу.

Им запрещено подменять трудовые отношения. Это грозит заказчику переквалификацией договора ГПХ в трудовой и соответствующими негативными последствиями: доначислением НДФЛ, страховых взносов, штрафов и пени.

Также исполнитель (после переквалификации – работник) может потребовать выплатить ему предусмотренные ТК пособия и выплаты.

Договор ГПХ можно заключить со своим штатным работником.

Но только если предмет договора ГПХ никак не пересекается с трудовыми обязанностями работника.

Это ограничение прямо вытекает из запрета заключения договора ГПХ фактически регулирующего трудовые отношения (письмо Минтруда от 13.08.2014 № 17-3/В-383).

Например, сотрудник – инженер-проектировщик, но компания хочет, чтобы он подготовил еще и смету для проекта. Проектирование – это прямые рабочие обязанности инженера, а вот на разработку сметы с ним можно заключить договор оказания услуг.

Документы для заключения договора ГПХ.

Для заключения договора ГПХ с исполнителем-физлицом потребуются данные паспорта, СНИЛС и ИНН.

Трудовую книжку и прочие документы, связанные с трудовой деятельностью, запрашивать у исполнителя не нужно. Оформлять приказ о приеме на работу и прочие ЛНА также не требуется.

Существенные условия договора ГПХ.

В договоре ГПХ обязательно нужно прописать условия о предмете соглашения, сроках выполнения, размере вознаграждения, порядке выполнения работ (оказания услуг), их объеме, правах и обязанностях сторон.

Отдельно стоит прописать обязанности в части расчетов, например, указать срок, в который исполнитель-самозанятый должен предоставить чекили прописать санкции на случай, если такой исполнитель утратит свой статус и не сообщит об этом своевременно заказчику.

Отсутствие социальных гарантий.

Исполнитель, с которым заключен договор ГПХ, не имеет права ни на какие социальные гарантии, предусмотренные ТК.

С 2023 года исполнители по ГПД признаются застрахованными по обязательному соцстрахованию на случай ВНиМ (временной нетрудоспособности и материнства) и с 2024 года смогут рассчитывать на выплаты по больничным листам и в связи с материнством.

Как уже было сказано выше, по договорам, предусматривающим передачу имущества, взносы начислять не нужно. Не нужно этого делать и по договорам ГПХ, заключенным с самозанятыми.

Письменная форма договора.

Договор ГПХ между физлицом и организацией (ИП) заключается в письменной форме в 2 экземплярах: по одному на каждую сторону. Скрепляется подписями заказчика и исполнителя и печатью (при ее наличии).

Приложением к договору может выступать техническое задание, спецификация, смета, акт выполненных работ (оказанных услуг) и любые другие документы.

Регистрация договора ГПХ в Росреестре.

В большинстве случаев регистрировать договор ГПХ не нужно.

Исключение предусмотрено для договоров, связанных с отчуждением недвижимости или ее арендой сроком более года.

Также потребуется регистрация договора по сделке с музейными экспонатами.

Регистрация договора в МВД.

При заключении договора с иностранцем потребуется уведомить территориальный орган ГУ по вопросам миграции МВД в течение 3 дней с даты заключения договора (п. 8 ст. 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).

Сам договор в МВД регистрировать не нужно.

Как облагаются выплаты по договору ГПХ

Обязанность уплаты НДФЛ и страховых взносов с выплат по договорам ГПХ напрямую зависит от статуса исполнителя.

Исполнитель-физлицо без статуса самозанятого

НДФЛ и взносы платить нужно. По отношению к обычному физическому лицу, без статуса ИП или самозанятого, заказчик выступает налоговым агентом и страхователем.

Кроме этого, сотрудник при соблюдении определенных условий имеет право на оплату больничного листа.

Исполнитель-самозанятый.

Если договор ГПХ заключен с исполнителем, применяющим НПД, то уплата НДФЛ и страховых взносов с выплат по такому соглашению, не требуется.

Налог самозанятый платит за себя самостоятельно, а страховые взносы он и вовсе уплачивать не обязан, хотя и может это делать.

Налогообложение с вознаграждения по ГПД, заключенному с физлицом

Как уже было сказано выше, с выплат по договорам ГПХ, заключенным с физлицами без особого статуса, заказчик обязан перечислить в бюджет:

НДФЛ по ставке 13% (15%) или 30%.

С выплат резидентам РФ до 5 000 000 руб. налог удерживается по ставке 13%, с выплат выше этого лимита – уже по ставке 15%. Если исполнитель является нерезидентом, то НДФЛ необходимо удержать по ставке 30%.

НДФЛ удерживается с каждой выплаты и перечисляется в бюджет не позднее следующего дня.

Если заказчик не смог удержать налог с выплаты физлицу, он обязан уведомить об этом налоговую и самого исполнителя.

Страховые взносы на ОПС, ОМС и ОСС (ВНиМ).

Помимо стандартных взносов на пенсионное и медицинское страхование, заказчик с 2023 года должен перечислять за своего исполнителя взносы на соцстрахование на случай ВНиМ.

С 2023 года выплаты по договорам ГПХ на выполнение работ и услуг облагаются взносам на соцстрахование на случай ВНиМ.

Размер ставки по всем взносам – единый: 30% на выплаты в пределах 1 917 000 руб. и 15,1% – свыше указанного лимита.

В связи с тем, что исполнители по ГПД с 2023 года являются застрахованными в системе ОСС на случай ВНиМ, они могут рассчитывать на оплату больничных. Но получить их в 2023 году они смогут только, если в 2022 году за них были уплачены взносы на ОСС в сумме не менее 4 833,72 руб. (стоимость страхового года в 2022 году).

Взносы в указанной величине в 2022 году не обязательно должны были быть уплачены по договорам ГПХ. Их мог перечислять и работодатель исполнителя по основному месту работу.

Если взносы в 2022 году не уплачивались, то первый раз получить оплату по больничному листу исполнитель по ГПД сможет только в 2024 году.

Отчетность по договорам ГПХ

За исполнителей-самозанятых отчетность сдавать не нужно. За исполнителей-физлиц без особого статуса нужно отчитаться:

В СФР.

В СФР (объединивший с 2023 года ПФР и ФСС) нужно сдать отчет ЕФС-1 при заключении и расторжении ГПД. Срок сдачи – день, следующий за днем заключения или расторжения договора.

В ИФНС.

В налоговую по договорам ГПХ с физлицами сдается расчет РСВ, 6-НДФЛ и персонифицированные сведения о физлицах.

РСВ сдается 4 раза в год: до 25 апреля – за 1 квартал, до 25 июля – за 2 квартал, до 25 октября – за 3 квартал и до 25 января – за год.

Расчет 6-НДФЛ также сдается поквартально: до 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 25 февраля – за прошедший отчетный год.

Персонифицированные сведения подаются в ИФНС ежемесячно – до 25 числа следующего месяца (если в прошлом месяце договор действовал хотя бы один день).