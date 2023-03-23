Новые правила регистрации в СФР, код причины увольнения и выписки для сотрудника: топ главных новостей про новый отчет ЕФС-1

Выписки для сотрудника при увольнении
Казалось бы, увольнение – не самая сложная кадровая процедура, и управиться с ней грамотно не так уж тяжело. Но кое-что изменилось с приходом в нашу жизнь ЕФС-1.
Итак, первое: при увольнении работнику надо дать новые выписки из этого отчета.
В списке:
- выписка из подраздела 1.1 формы ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД);
- выписка из подраздела 1.2 формы ЕФС-1 (бывшая СЗВ-СТАЖ);
- выписка из подраздела 3 формы ЕФС-1 (бывшая форма ДСВ-3).
Кроме перечисленных, есть еще и выписки не из ЕФС-1:
- выписка из персонифицированных сведений (бывшая СЗВ-М);
- выписка из раздела 3 РСВ.
Все документы должны быть на руках у сотрудника в день его увольнения.
Коды увольнения в ЕФС-1
С выдачей документов все понятно, а вот как отразить увольнение правильно в самом отчете?
В ЕФС-1 надо указывать код причин увольнения сотрудника в случае расторжения трудового договора (договора ГПХ), а не формулировку со ссылкой на нужную статью ТК. Указывать надо в графе 7 подраздела 1.1 «Сведения о труд. (иной) деятельности».
Использовать для нужного кода надо классификатор, который утвержден в Постановлении ПФР № 245п от 31.10.2022.
Что важно знать ИП
ИП будут ставить на учет в СФР по данным формы ЕФС-1.
Говорит об этом приказ Минтруда от 07.12.2022 № 768н.
Если точнее, то данные СФР будет брать так:
- по ОПС – по данным из ЕГРИП;
- по ОСС (ВНиМ и НСиПЗ) – по данным ЕФС-1 о приеме первого сотрудника;
- по ОСС (ВНиМ) – по данным ЕФС-1 о заключении договора ГПХ;
- по ОСС (НСиПЗ) – по заявлению.
В итоге получается, что от сдачи ЕФС-1 зависит все больше важных данных.
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