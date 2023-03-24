Нужны ли отдельные расчетные листки на аванс с 2023 года

Нет, не нужно. Пересматривать периодичность выдачи расчетных листков из-за новых правил по НДФЛ не требуется.
Расчетный листок содержит детальную информацию обо всех видах выплат, входящих в состав заработной платы и начисляемых работнику за каждый отработанный месяц.
Поэтому достаточно выдавать его одни раз в месяц – с итоговой зарплатой.
Эти разъяснения Роструда (письмо от 17.09.2021 № ПГ/26944-6-1) и Минтруда (письмо от 24.05.2018 № 14-1/ООГ-4375) сохраняют актуальность и в 2023 году.
Из ч. 1 ст. 136 ТК следует, что расчетный листок должен содержать информацию:
о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
размерах и об основаниях произведенных удержаний;
общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Определить все это можно только по итогам месяца, а отдельный расчетный листок на аванс или отпускные не имеет смысла.
О том, что не нужен отдельный расчетный лист на отпускные, Роструд говорил в письме от 19.10.2021 № ПГ/30623-6-1.
Форму расчетного листка работодатель должен утвердить. Применение неутвержденной формы может привести к штрафу.