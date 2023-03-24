Бухгалтерский учет

Нужны ли отдельные расчетные листки на аванс с 2023 года

С 2023 года НДФЛ удерживается при каждой выплате денег работнику, в том числе с выданного аванса по зарплате. В этой связи возникает вопрос, нужно ли теперь выдавать на аванс расчетный лист.

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Нужны ли отдельные расчетные листки на аванс с 2023 года
Иллюстрация: freepik/freepik

Нет, не нужно. Пересматривать периодичность выдачи расчетных листков из-за новых правил по НДФЛ не требуется.

Расчетный листок содержит детальную информацию обо всех видах выплат, входящих в состав заработной платы и начисляемых работнику за каждый отработанный месяц.

Поэтому достаточно выдавать его одни раз в месяц – с итоговой зарплатой.

Эти разъяснения Роструда (письмо от 17.09.2021 № ПГ/26944-6-1) и Минтруда (письмо от 24.05.2018 № 14-1/ООГ-4375) сохраняют актуальность и в 2023 году.

Из ч. 1 ст. 136 ТК следует, что расчетный листок должен содержать информацию:

  • о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;

  • размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

  • размерах и об основаниях произведенных удержаний;

  • общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Определить все это можно только по итогам месяца, а отдельный расчетный листок на аванс или отпускные не имеет смысла.

О том, что не нужен отдельный расчетный лист на отпускные, Роструд говорил в письме от 19.10.2021 № ПГ/30623-6-1.

Форму расчетного листка работодатель должен утвердить. Применение неутвержденной формы может привести к штрафу.

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