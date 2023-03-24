Как настроить расчет комиссии банка по эквайрингу в 1С

Операции эквайринга есть в большинстве организаций и ИП, и бухгалтеры продолжают разбираться в этих вопросах. Сегодня мы хотим рассказать о небольшом обновлении в программе 1С:Бухгалтерия предприятия, связанном с расчетом комиссии банка.

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Как настроить расчет комиссии банка по эквайрингу в 1С
Иллюстрация: shurkin-son/freepik

Раньше процент комиссии был либо фиксированным, либо зависел от суммы операций.

Теперь же банки дополнительно предлагают целую сетку градации комиссии в зависимости от выполнения тех или иных показателей. И разработчикам 1С ничего не оставалось как сделать это.

Что именно? Читайте в данном лайфхаке.

Сначала напомним, что для включения возможности работы с эквайрингом в 1С необходимо зайти в раздел «Главное» – «Функциональность» и на вкладке «Банк и касса» установить галочку «Платежные карты».

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Процент комиссии банка вы берете из своего договора с банком и вводите это значение в разделе «Справочники» – «Виды оплат», создав новый вид оплаты.

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После этого при разнесении банковских выписок программа начнет автоматически считать процент комиссии, исходя из внесенных данных в справочник.

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В данном поступлении на расчетный счет программа посчитала фиксированный процент комиссии 2,69%:

3596,75 * 2,69% = 96,75 руб.

Однако в последнее время банки сделали целую сетку градации своей комиссии в зависимости от достижения целого ряда показателей.И настройки эквайринга в 1С стали некорректны, пользователи долгое время вручную исправляли суммы комиссии в банковских выписках.

Поэтому, начиная с релиза 3.0.123, в 1С: Бухгалтерии предприятия разработчики добавили возможность заполнения суммы комиссии банка по эквайрингу суммой, указанной в назначении платежа при загрузке банковской выписки.

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То есть теперь программа сначала анализирует поле «Назначение платежа», если там упоминания комиссии «не находит», то «смотрит» процент в справочнике «Виды оплаты» и расчет делает оттуда.

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Как настроить расчет комиссии банка по эквайрингу в 1С

Операции эквайринга есть в большинстве организаций и ИП, и бухгалтеры продолжают разбираться в этих вопросах. Сегодня мы хотим рассказать о небольшом обновлении в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, связанном с расчетом комиссии банка.

Как настроить расчет комиссии банка по эквайрингу в 1С

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