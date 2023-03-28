Как работать с гособоронзаказом

Требования законодательства

Удачный опыт участия в госзакупках окрыляет руководителей компаний. Не смотря на сложные процедуры и строгости законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ для бизнеса главное: соблюсти эти процедуры и уложиться в сроки.

При грамотном планировании и хорошем управлении выполнить требования заказчиков реально.

Приобретенные навыки взаимодействия с заказчиками руководитель компании готов реализовать при работе с ГОЗ. Но эту работу приходится начинать с чистого листа.

ГОЗ регламентирован законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ, который является по отношению к № 44-ФЗ и № 223-ФЗ специальным нормативным правовым актом.

Закон № 275-ФЗ вводит условия для ГОЗ, в том числе описывает особенности:

планирования закупок;

определения начальной максимальной цены контракта и цен контрактов, которые заключаются с единым поставщиком в составе ГОЗ;

описания объектов закупок;

определения цены госконтракта на товары (работы, услуги);

установления дополнительных требований к экспертам и организациям, которые привлекают для экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта;

обеспечения исполнения контракта.

Действия участников ГОЗ также регламентированы постановлениями Правительства, Министерства обороны, Федерального казначейства и других федеральных ведомств.

Положения этих документов надо внимательно изучить и следить за изменениями.

Так, например, 6 февраля 2023 года Минюст зарегистрировал (№ 72262) приказ Роскосмоса от 21.12.2022 № 505, которым утверждена форма заключения о цене на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу, госзаказчиком которой является Роскосмос.

В таком заключении госзаказчик указывает результаты проведенного анализа материалов единственного поставщика, представленных в обоснование цены единицы продукции.

Компаниям, впервые участвующим в ГОЗ, непросто сразу перестроиться и понять особенности участия в закупках и исполнения контрактов по ГОЗ.

Реальность ГОЗ

В отличии от № 44-ФЗ и № 223-ФЗ участие в ГОЗ накладывает на бизнес особые обязанности.

Прежде всего надо быть готовым в течение 5 дней предоставить по запросу госорганов:

любые документы в рамках контракта;

информацию о каждом привлеченном исполнителе: название, адрес, номера телефонов руководителя, ИНН, КПП и иную информацию.

Если компания является подрядчиком, то привлекая субподрядчиков, еще до заключенияконтракта обязательно:

предупредить, что работаете с ними в рамках ГОЗ;

сообщить им о необходимости заключить договор о банковском сопровождении или открыть спецсчет в казначействе.

Во время исполнения контракта компании необходимо:

соблюдать гостайну и более строго относиться к субподрядчикам, у которых нет лицензии ФСБ;

набраться терпения и давать отвечать на 100500 вопросов контролирующих органов.

Бухгалтерия обязана будет организовать ведение раздельного учета финансового результата.

Например, компании нужно в рамках ГОЗ купить 5 кг саморезов, которые продаются ящиках по 20 кг. Отнести на расходы по ГОЗ компания сможет только 5 кг. саморезов, даже если остальные 15 кг. больше не потребуются.

Причем создание главбухом дополнительной аналитики к счетам бухучета недостаточно. Компании нужно будет разработать и утвердить целый «пакет» локальных нормативных актов, которые раскрывают:

ведение раздельного учета ГОЗ в бухгалтерской программе;

особенности раздельного учета в учетной политике;

состав и требования к оформлению первичных документов и документооборота;

составление плановой и отчетной калькуляции затрат, расходной декларации;

обоснование (нормирования) затрат;

распределение накладных и коммерческих расходов;

нормативы прибыли (рентабельности);

составление отчета об исполнении государственного контракта;

разработку и обоснование основных экономических нормативов ГОЗ;

границы зон ответственности должностных лиц и работников и т. д.

Все это необходимо, чтобы на компанию и должностных лиц (в том числе главного бухгалтера) не наложили административные штрафы за правонарушения, предусмотренные статьей 15.37 КоАП.

Важным инструментом контроля выполнения обязательств участником в рамках ГОЗ является идентификатор контракта, который придется указыватьво всех документах, связанных с его исполнением (в договорах с субподрядчиками, в счетах-фактурах и других бухгалтерских документах).

Если подрядчик не укажет идентификатор в платежных документах, то он не сможет получить деньги от заказчика.

Идентификатор – это специальный код, который заказчик присваивает госконтракту с головным исполнителем (приказ Минобороны, Федерального казначейства от 11.08.2015 № 475/13н), ставится через дробь перед номером госконтракта. С этим номером документ входит в реестр контрактов.

Разряды идентификатора означают, в частности:

способ, которым определяют исполнителя;

год, в котором заключен госконтракт;

год, в котором госконтракт заканчивает действовать;

порядковый номер госконтракта;

код государственного заказчика.

Для участия в закупках по ГОЗ, также, как и в госзакупках, подрядчик в ряде случае должен предоставитьобеспечение заявки. Для этого ему нужно будет перечислить деньги на спецсчет.

А в случае победы он должен открыть другой спецсчет, уже в казначействе, куда заказчик перечислит аванс. Контроль со стороны заказчика и казначейства будет жесткий.

Закупки в рамках ГОЗ часто бываютзакрытыми. Документацию по ним не найти в ЕИС, а приглашенному в закупку участнику ее предоставляют по запросу.

Закупочную документацию заказчик может разместить на специальной площадке ЭТП АСТ ГОЗ. Если компания планирует участвовать в торгах ГОЗ, то лучше пройти регистрацию на этой площадке заранее.

Для участия в ряде закупок компании потребуется лицензия ФСБ на работу с гостайной. Получение такой лицензии – отдельная история, сделать это непросто.

Товар должен на 100% соответствовать требованиям заказчика.

На этапе приемки часто ведут фото и видеозапись, используют измерительные приборы. Некоторые потенциальные поставщики отказываются от участия в закупках по ГОЗ, так как боятся, что не пройдут приемку.

Пример

Арбитражный суд Республики Татарстан в решении от 27.01.2022 по делу № А65-24615/2021 рассматривал иск АО к УФАС об отмене административного штрафа в размере 350 000 руб., предусмотренном ст. 14.49 КоАП.

Согласно материалам дела заказчик приостановил приемку продукции АО, после обнаружения дефектов и отрицательного результата ее испытаний. При этом суд не принял доводы АО о своевременном устранении дефектов продукции и положительных результатов повторных испытаний. С учетом этих и других обстоятельств суд оставил исковые требования АО без удовлетворения.

Кроме того, исполнители не должны предлагать иностранный товар заказчику. В закупках в рамках ГОЗ действует национальный режим.

Постановление Правительства от 14.01.2017 № 9 устанавливает запрет на допуск товаров из иностранных государств для участия в ГОЗ. Исключение допускается только для товаров, произведенных на территории ЕЭС.

Пример

Согласно материалам дела № А21-3806/2022 ЗАО заключило контракт с заказчиком на поставку автоматических выключателем и гарантировало, что они будут российского производства. Однако в ходе проведения входного контроля должностными лицами заказчика было выявлено, что часть автоматических выключателей произведена на территории Украины. Чтобы скрыть этот факт, ЗАО закрасило черной краской название и данные производителя в верхнем углу автоматических выключателей.

С учетом этих и других обстоятельств решением Арбитражного суда Калининградской области от 02.08.2022 на ЗАО был наложен штраф в размере 700 000 руб. за правонарушения, предусмотренные ст. 14.49 КоАП.

Не зависимо от предмета закупки, расчеты в рамках ГОЗ имеют свои особенности:

каждая сторона ГОЗ должна открыть отдельный спецсчет в уполномоченном банке и все взаиморасчеты проводить через него;

деньги, поступающие от госзаказчика являются целевыми и должны быть направлены на конкретные затраты конкретного заказа, даже если это ветошь для уборки помещений;

за использование целевых средств не по назначению привлекут к административной или уголовной ответственности;

после того как контракт будет исполнен, спецсчет в уполномоченном банке будет закрыт.

Цены на продукцию, поставляемую по ГОЗ, регулирует государство.

Под госрегулированием подразумевается:

определение прогнозной цены на продукцию, поставка которой планируется по ГОЗ на очередной год и плановый период (то есть прогнозная цена на продукцию, а также подготовка предложений по определению вида цены на продукцию, поставка которой планируется единственным поставщиком);

определение начальной (максимальной) цены государственного контракта при размещении ГОЗ путем использования конкурентных способов определения поставщиков (цены госконтракта в случае размещения ГОЗ у единственного поставщика, а также цены на продукцию, поставляемую в рамках кооперации головного исполнителя госконтракта по ГОЗ);

государственная регистрация цены на продукцию, поставляемую единственным поставщиком;

определение вида цены на продукцию, поставка которой предусматривается единственным поставщиком;

уточнение размера цены и вида цены на продукцию, а также размера цены госконтракта, заключенного с единственным поставщиком.

Так порядок государственного регулирования, а также полномочия федеральных органов исполнительной власти, Госкорпорации «Росатом» и Госкорпорации «Роскосмос» установлены постановление Правительства от 02.12.2017 № 1465.

Наиболее существенный аргумент в пользу участия компании в ГОЗ – это практические полноеотсутствие конкурентов.

Низкая конкуренция в сравнении с другими закупками обусловлена тем, что у многих поставщиков нет возможности или желания изучать все нюансы, проходить сложные регистрации и т. д. Другие опасаются излишнего внимания государственных органов к своей организации.

Если глава компании готов к работе с госорганами и его не пугают дополнительные трудовые и временные затраты, то он смело может поручить специалистам поиск заказов и регистрацию компании на соответствующих площадках.

Площадки ГОЗ

Заказы ГОЗ можно найти на ЭТП АСТ ГОЗ (закрытые закупки) и на «обычных» площадках для открытых закупок в рамках № 44-ФЗ и 223-ФЗ.

АСТ ГОЗ (Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа) – единственная электронная торговая площадка (ЭТП), отобранная Правительством для проведения закупокдля ГОЗ и торгов закрытого типа в рамках № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Обмен конфиденциальной информацией и документами на АСТ ГОЗ проходит по защищенным каналам связи.

Работать на площадке могут юридические и физические лица, ИП и самозанятые. Однако принимать участие в некоторых закупках для государственного оборонного заказа могут только юрлица.

АСТ ГОЗ – закрытая площадка.

Это значит, что без регистрации и ее подтверждения (аккредитации) нельзя увидеть опубликованные на ЭТП закупки, подать заявку на участие и выиграть контракт.

Получить доступ на площадке АСТ ГОЗ немного сложнее, чем зарегистрироваться на любой другой площадке.

Основное отличие заключается в покупке и установке специального программного обеспечения. На практике весь процесс занимает от 6 до 25 рабочих дней и укладывается в 5 этапов:

Получить ЭП для АСТ ГОЗ Зарегистрироваться на АСТ ГОЗ Получить и установить ПО ViPNet Подключиться к защищенной сети Пройти аккредитацию на АСТ ГОЗ

На сайте АСТ ГОЗ можно найти подробные инструкции для каждого этапа.

Открытые закупки проходят в формате обычной закупки, которая размещается в ЕИС с уточнением, что данная процедура проводится в рамках ГОЗ.

Перечень операторов электронных площадок, предусмотренный ч. 3 ст. 24.1 № 44-ФЗ и ч. 11 ст. 3.4 № 223-ФЗ утвержден распоряжением Правительства от 12.07.2018 № 1447-р.

Трудовые отношения с сотрудниками, выполняющих ГОЗ

Правительство постановлением от 01.08.2022 г. № 1365 утвердило особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях ОПК и на производственных объектах, участвующих в госконтрактах по ГОЗ.

В развитие этого постановления приказом Минпромторга и Минтруда от 02.09.2022 № 3750/508 для работодателей утверждены Методические рекомендации по порядку применения данного постановления.

Так, работодателю разрешено, в частности, привлекать сотрудников без их согласия:

к сверхурочной работе,

к работе в праздничные и выходные дни.

Приэтом сверхурочная работа не должна превышать 4 часов в день, а число дней еженедельного отдыха в текущем месяце должно быть не менее числа полных недель этого месяца.

Исключение сделано для работников с медицинскими противопоказаниями и с малолетними детьми, а также для сотрудников, которых нельзя привлекать к соответствующим работам без письменного согласия согласно ТК.

Работодателям рекомендовано издать локальный нормативный акт, раскрывающий:

перечень работников, на которых распространяется особое регулирование трудовых отношений;

дату начала и период действия документа;

прочие условия, в том числе порядок доведения графика сменности до сведения работников, порядок уведомления об отзыве из отпуска, гарантии и компенсации работникам.

Кроме того, работодатель должен усилить мероприятия по защите от травматизма и организации отдыха работников.

Если компания не относится к ОПК, то менять режим работы сотрудников ей не нужно. Однако, целесообразно проанализировать условия контракта в части соблюдения сроков и объема поставок заказчику.

Если для соблюдения условий контракта необходимо организовать дополнительные смены и привлечь работников к сверхурочным работам, то положения Методических рекомендаций по реализации положений постановления № 1365 можно взять за основу.

Уголовная ответственность по ГОЗ

Работников компаний за преступления в сфере ГОЗ могут привлечь к уголовной ответственности.

В соответствии с ч. 1 ст. 201.1 УК сотрудника, который использует свои полномочия вопреки законным интересам работодателя и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это повлекло существенный вред интересам общества или государства при выполнении ГОЗ, могут наказать:

штрафом от 1 млн руб до 3 млн руб . или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет;

лишением свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом в размере от 500 000 руб. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если те же самые действия совершены организованной группой или повлекли тяжкие последствия, то эти лица наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет (ч. 2 ст. 201.1 УК).

В соответствии с ч. 1 ст. 285.4 УК, если должностное лицо использует служебные полномочия вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение интересов общества или государства при выполнении ГОЗ, оно может быть наказано:

штрафом в размере от 1 млн руб. до 3 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период 1-3 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет;

лишением свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом в размере от 500 000 руб. до 1 млн руб.или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период 3-4 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Те же самые действия, которые были совершены организованной группой или повлекли тяжкие последствия, наказание для должностных лиц – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет (ч. 2 ст. 285.4 УК).

Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена ст. 201.3 УК и ст. 285.6 УК за отказ или уклонение от заключения госконтракта.