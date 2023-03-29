Медосмотры

Дистанционные медосмотры: что изменится с 1 сентября 2023 года

В сентябре вступят в силу изменения в законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «О безопасности дорожного движения» от 29.12.2022. Что изменится для работодателей?

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Дистанционные медосмотры: что изменится с 1 сентября 2023 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В соответствии с новым законом у работодателей появится возможность проводить сотрудникам медицинские осмотры дистанционно без посещения медицинской организации и без присутствия врача.

Нововведение относится к:

  • предсменным, предрейсовым медосмотрам;

  • медосмотрам в течение рабочего дня (смены);

  • послесменным, послерейсовым медосмотрам.

Дистанционный медосмотр подразумевает использование медицинских изделий, которые автоматически передают информацию о сотруднике и состоянии его здоровья:

  • Идентификация водителя,

  • Измерение температуры, давления, пульса,

  • Измерение чистоты дыхания на наличие паров алкоголя,

  • Проверка адекватности поведения и речи и пр.

Но при этом у работников остается обязанность 2 раза в год проходить очные химико-токсикологические исследования на определение наличия (отсутствия) в организме наркотических и психотропных веществ.

Важно обратить внимание, что следующим категориям водителей проходить дистанционные медосмотры нельзя – на них действуют прежниеочные правила прохождения медосмотров:

  • водители междугородных пассажирских автобусов, осуществляющих маршруты более чем на 300 км,

  • водители, перевозящие организованные группы детей,

  • водители, перевозящие опасные грузы.

На практике, проведение дистанционных медосмотров давно практикуется многими логистическими и транспортными организациями и новый закон давно очень ожидаем в бизнес-сообществе, так как очевидны следующие преимущества дистанционного формата медосмотров:

  • Уменьшаются затраты на медицинский персонал,

  • Уменьшаются затраты на содержание медицинского пункта,

  • Сокращается время ожидания в очереди на медосмотр.

Также важным будет отметить, что на данный момент проходит обсуждения еще один законопроект, который устанавливает особенности проведения дистанционных медосмотров: требования к медицинским изделиям, персоналу, программному обеспечению, медицинским приборам, организациям и работодателям и т.д.

Планируется, что новый документ вступит в силу одновременно с законом № 629-ФЗ — с 1 сентября 2023 года.

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