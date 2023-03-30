Вид договора и вид поручаемой работы в ЕФС-1: что указать

Конкретный вид поручаемой работы: что это

Согласно ч. 2 ст. 57 ТК, в трудовой договор обязательно включение среди прочего условия о трудовой функции.

То есть работе по:

должности в соответствии со штатным расписанием;

профессии;

специальности – с указанием квалификации;

либо конкретный вид поручаемой работы.

В середине 2020 года Онлайнинспекция.РФ при Роструде пояснила, что понятие «конкретный вид поручаемой работы» введено для описания трудовой функции путем перечисления конкретных обязанностей или операций, которые должен выполнять работник.

Так, данный способ можно использовать для обозначения трудовой функции, предполагающей выполнение перечня действий (операций, манипуляций, пр.), охватываемых совокупностью должностей (профессий, специальностей), однако не в полном объеме или же в объеме, значительно превосходящем нормативно закрепленное содержание совокупности должностей (профессий, специальностей).

Также вид работы можно использовать, если работнику поручено выполнение только одной или нескольких функций/работы, присущих конкретной должности (профессии, специальности).

Путем указания конкретного вида поручаемой работы стороны могут определить трудовую функцию и в случае, если:

эту работу невозможно обозначить ни через одно из известных сторонам трудового договора наименование должности, специальности или профессии;

в связи с особыми условиями трудового договора данный подход затруднителен (например, если работника взяли для эксплуатации оборудования, впервые поставленного в РФ, обслуживание которого пока не регламентировано на нормативном уровне).

Пример

Сотрудник в ресторане обрабатывает определённые продукты и ингредиенты. Его трудовую функцию нельзя определить должностью повара, которая предполагает более широкий круг обязанностей.

Значит, трудовую функцию можно определить, указав конкретный вид поручаемой работы. Например – «обработка овощей, фруктов, субпродуктов».

Как заполнить в ЕФС-1

Форма бланка и порядок заполнения ЕФС-1 утверждены постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.

Конкретный вид поручаемой работы указывают при описании трудовой функции в графе 5 подраздела 1.1, где приводят сведения о трудовой деятельности и по договорам ГПХ на выполнение работ, оказание услуг.

Наименование конкретного вида поручаемой работы заполняют в соответствии со штатным расписанием работодателя. То есть никаких специальных кодов не предусмотрено.

В отношении договоров ГПХ конкретный вид поручаемой работы и остальное в указанной графе не заполняют.

Вид договора

Графа 10 «Вид договора» присутствует в таблице «Сведения об условиях занятости и заработной плате» подраздел 1.3, где приводят сведения о зарплате и условиях деятельности работников государственных и муниципальных учреждений.

В указанной графе указывают одно из следующих значений в соответствии с видом договора:

«1» – трудовой договор, работа является для сотрудника основной;

«2» – трудовой договор, работа по совместительству, внутреннее совместительство;

«3» – трудовой договор, работа по совместительству, внешнее совместительство.

Последний код касается случая приема на работу по совместительству из другой организации: то есть у работника основное место работы там.

В «Виде договора» необходимо вводить только цифры без иных символов. В том числе без пробелов или переносов.

Если в течение месяца вид заключенного с работником договора или его существенные условия труда, перечисленные в ст. 57 ТК изменились, сведения о начисленных выплатах заполняют по каждому варианту договора в разных строках таблицы.

При этом в графах 2 и 3 подраздела «Период работы в отчетном месяце» указывают соответствующий период работы в течение отчетного месяца.

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