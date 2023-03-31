Доплата до МРОТ: как правильно рассчитать и выплатить

Образец приказа о доплате до МРОТ

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Как рассчитать доплату до МРОТ

Доплата до МРОТ равняется разнице между минимальной заработной платой, установленной в субъекте РФ, и месячной зарплатой сотрудника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда.

Например, в Москве минимальная зарплата составляет 24 801 рубль (Московское трехстороннее соглашение на 2022-2024 годы от 30.12.2021 № 77-1352), в Московской области – 19 000 рублей (Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области от 29.12.2022 № 152).

Федеральный МРОТ (с 01.01.2023 – 16 242 рубля) используют, если:

в регионе не установлена минимальная заплата ;

компания в надлежащем порядке отказалась выполнять условия регионального соглашения.

Для сравнения с МРОТ в зарплату нужно включать только те компенсирующие и стимулирующие выплаты, которые являются ее составной частью и предусмотрены системой оплаты труда предприятия.

Например, доплату за разъездной характер работы (постановления КС № 40-П, 17-П, письмо Минтруда от 04.09.2018 № 14-1/ООГ-7353).

Не следует учитывать в зарплате:

районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в других местностях с особыми климатическими условиями (постановление КС от 07.12.2017 № 38-П);

доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные дни, за работу в ночное время, исключение – случай, когда работа в выходные и нерабочие праздничные дни, в ночное время осуществлялась в пределах рабочего времени (письмо Минтруда от 04.09.2018 № 14-1/ООГ-7353);

доплату за совмещение должностей;

премии к праздникам и юбилейным датам;

другие выплаты, которые не входят в состав минимальной зарплаты в соответствии с региональным соглашением. В Москве к ним, например, относят надбавки за вредную (опасную) работу (п. 3.3 Московского трехстороннего соглашения).

Сделать перерасчет и доплатить разницу нужно за весь период с момента повышения МРОТ (минимальной зарплаты в субъекте РФ), если компания делает это с опозданием.

Помимо этого, придется выплатить сотрудникам компенсацию за задержку выплаты зарплаты в соответствии со ст. 236 ТК.

Пример 1

Сотруднику в трудовом договоре установлен оклад 9 000 рублей и ежемесячная премия в размере 1 500 рублей. Таким образом, его заработная плата составляет 10 500 рублей.

Он работает на полной ставке. С 1 января 2023 года установлен новый федеральный МРОТ. В регионе минимальная зарплата не установлена.

Чтобы проверить, соответствует ли уровню МРОТ зарплата работника, воспользуемся формулой: 16 242 – 10 500 = 5 742.

Таким образом, зарплату работнику нужно увеличить на 5 742 рубля.

Пример 2

Сотрудник трудится в компании Московской области. Его оклад составляет 13 000 рублей.

Поскольку региональная минимальная зарплата в Московской области составляет 19 000 рублей, то сотруднику необходимо доплатить: 19 000 – 13 000 = 6 000 рублей.

Пример 3

Сотрудник работает в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Его оклад составляет 9 000 рублей. Районный коэффициент 1,2, региональная минимальная зарплата в субъекте РФ не установлена.

В этом случае до уровня МРОТ нужно довести оклад без учета районного коэффициента: 16 242 – 9 000 = 7 242 рубля.

Районный коэффициент нужно будет начислять уже на увеличенную до МРОТ сумму оклада.

За выплату заработной платы ниже МРОТ (если нет уголовно наказуемого деяния) предусмотрена ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП в виде предупреждения или штрафа в размере:

от 10 до 20 тыс. рублей – для должностных лиц;

от 1 до 5 тыс. рублей – для индивидуальных предпринимателей;

от 30 до 50 тыс. рублей – для юридических лиц.

В случае повторного нарушения, не содержащего уголовно наказуемого деяния, ответственность наступает по ч. 7 ст. 5.27 КоАП в виде штрафа в размере:

от 20 до 30 тыс. рублей или дисквалификации на срок от одного года до трех лет – для должностных лиц;

от 10 до 30 тыс. рублей – для индивидуальных предпринимателей;

от 50 до 100 тыс. рублей – для юридических лиц.

За выплату зарплаты ниже МРОТ из корыстной или иной личной заинтересованности согласно ч. 1 ст. 145.1 УК грозит, например, штраф до 120 тыс. рублей. Если частичная выплата зарплаты повлекла тяжкие последствия, то размер штрафа может составить от 200 до 500 тыс. рублей.

Частичная невыплата зарплаты означает выплату в размере менее половины положенной суммы (п. 1 примечаний к ст. 145.1 УК).

Лицо, впервые совершившее преступление по ч. 1 ст. 145.1 УК, освобождается от уголовной ответственности, если в течение 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела полностью погасило задолженность, а также уплатило проценты (компенсацию) и в его действиях нет иного состава преступления (п. 2 примечаний к ст. 145.1 УК).

Как начислить доплату до МРОТ

Для начисления доплаты в компании можно использовать расчетную таблицу. Например, следующего содержания.

Ф.И.О. Должность Оклад (руб.) Премия (руб.) Начислено всего (руб.) Доплата до МРОТ (руб.) Итого (руб.) Петров В.И. Директор 40 000,00 20 000,00 60 000, 00 0 60 000, 00 Захаров П.Т. Курьер 10 000, 00 0 10 000, 00 6 242, 00 16 242,00 Иванова С.П. Уборщица 10 000, 00 2 000, 00 12 000, 00 4 242, 00 16 242,00

Бухгалтер может заложить необходимые данные и формулы в таблицу Excel и вносить ежемесячно только переменную часть оплаты труда (премии).

Размер доплаты программа рассчитает сама. Для этого предусмотрен отдельный столбец «Доплата до МРОТ». Для начисления доплаты можно также использовать различные бухгалтерские программы.

Образец приказа о доплате до МРОТ

Приказ о доплате к зарплате до МРОТ составляют в произвольной письменной форме, так как нормативная форма для него не предусмотрена.

В документе следует указать:

дату составления и номер документа;

основание для производства доплаты, например, реализация положений ч. 3 ст. 133 ТК;

Ф.И.О., должность сотрудника, которому устанавливается доплата, структурное подразделение в котором от трудится;

размер доплаты;

дату, с которой установлена доплата.

С приказом нужно ознакомить сотрудников, которым установлена доплата, и бухгалтера, который будет производить расчет.

По ссылке можно скачать образец приказа о доплате до МРОТ.

Доплата до МРОТ в бюджетном учреждении

Если учреждение финансируется из федерального бюджета, то для расчета доплаты следует использовать только общефедеральный МРОТ.

Действие региональных соглашений о минимальной заработной плате на такие учреждения не распространяется (ч. 3 ст. 133, ч. 2 ст. 133.1 ТК).

Пример

Работнику федерального бюджетного учреждения установлен оклад 9 500 рублей и ежемесячная премия в размере 1 500 руб. Таким образом, его заработная плата составляет 11 000 рублей.

Он работает на полной ставке. Сумма доплаты до МРОТ составит 16 242 – 11 000 = 5 242 рубля.

Учреждения, которые финансируются не за счет федерального бюджета, для сравнения используют минимальную зарплату в субъекте РФ. Федеральный МРОТ они применяют, если:

в регионе не установлена минимальная заплата;

учреждение в надлежащем порядке отказалось выполнять условия регионального соглашения.

В отношении учреждений в остальном действуют общие правила установления доплаты, о которых мы рассказали выше.

Доплата до МРОТ премией

Если оклад сотрудника ниже уровня МРОТ, можно предусмотреть для него выплату премии, которая покроет разницу.

Однако премия не будет считаться доплатой. Премия – это стимулирующая выплата. Ее размер включают в зарплату сотрудника для сравнения с МРОТ.

Если сумма зарплаты с учетом премии выше МРОТ, производить доплату сотруднику не нужно. Если полученная сумма менее МРОТ, то сотруднику необходимо будет доплатить.

Пример

Сотрудник трудится в компании, которая работает в регионе, где отсутствует региональный минимальный размер зарплаты и районный коэффициент. То есть зарплата не должна составлять менее 16 242 рублей.

Ему установлен оклад 14 000 рублей и ежемесячная премия 3 000 рублей. Его зарплата составит 17 000 рублей, что выше МРОТ.

Какую-либо еще доплату делать не нужно.

Доплата до МРОТ при неполном отработанном месяце

Если сотрудник отработал месяц не полностью, например, был в отпуске или на больничном, то его зарплату необходимо сравнить с МРОТ, рассчитанным пропорционально отработанному времени (письмо Минтруда от 05.06.2018 № 14-0/10/В-4085).

Пример

Сотрудник полностью отработал август, ему начислен оклад 10 000 рублей и месячная премия 1 000 рублей.

В сентябре он отработал 17 дней из 21 ввиду болезни, ему начислен оклад 7 727,27 рубля и пособие по болезни 2 132 рубля.

Доплата до МРОТ в августе составит 5 242 рубля (16 242 – (10 000 + 1 000).

Зарплата из МРОТ за сентябрь составит 13 148,31 рубля (16 242 / 21×17).

Доплата до МРОТ в сентябре – 5 421,04 рубля (13 148,31 – 7 727,27).

Доплата до МРОТ совместителю

Доплату до МРОТ внутренним и внешним совместителям рассчитывают в рамках трудового договора в том же порядке, что и основным работникам.

Зарплата совместителю выплачивается пропорционально отработанному времени. Поэтому она может быть меньше МРОТ, но минимальная выплата определяется как часть МРОТ, пропорциональная отработанному времени.

Пример

В организации с 8-часовым рабочим днем совместитель работает 4 часа в день.

Его заработная плата за месяц должна составлять не менее 50% регионального актуального МРОТ (12 400,50 рубля – в Москве, 9 500 рублей – в Московской области, 8 121 рубль – в расчете из федерального МРОТ).

Доплата до МРОТ, компенсационная или стимулирующая выплата

Доплату до МРОТ нельзя отнести ни к компенсационным, ни к стимулирующим выплатам. Она занимает особую позицию.

Такая доплата входит в систему оплаты труда, применяемую у работодателя, и является составной частью заработной платы сотрудника.

Ее следует включать в расчет среднего заработка.

Доплату можно отнести к другим видам выплат по заработной плате (пп. «о» п. 2 положения об особенностях исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922). Например, отпускные следует считать с учетом доплаты до МРОТ.

Как оформить перечисление зарплаты другому человеку, читайте в разборе.