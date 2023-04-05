Налоговое уведомление: как избежать ошибок

Уведомления в налоговую с 2023 года

Налоговое уведомление – это специализированный отчет, который налогоплательщики обязаны формировать и сдавать в ИФНС. Он формируется по тем налоговым платежам, по которым к дате уплаты еще не сдана налоговая отчетность.

В 2023 году это периодические платежи по НДФЛ, страховым взносам, авансовые платежи по имущественным налогам, а также по ЕСХН и налогу при УСН.

По налогам на добавленную стоимость, на прибыль и платежам при патентной системе налогообложения уведомления не сдаются.

Налоговое уведомление по НДФЛ необходимо заполнить и направить в ИФНС, если налогоплательщик перечисляет этот налог в качестве налогового агента или уплачивает его при применении общей системы налогообложения (ИП).

Сроки перечисления НДФЛ налоговым агентом наступают до представления отчетности, поэтому налоговый агент обязан представлять в ИФНС уведомление об исчисленных суммах.

Уведомление о начисленном НДФЛ, который перечисляет налоговый агент, подается ежемесячно, а в декабре – дважды.

После уплаты в бюджет страховых взносов компания формирует уведомление только в отношение бюджетных платежей, уплачиваемых в налоговую инспекцию.

При уплате страховых взносов на травматизм в Социальный фонд подавать уведомление об исчисленных суммах налога не надо. Уведомление подается за первый и второй месяцы каждого квартала.

В месяцах, когда вы сдаете РСВ с данными об исчисленных суммах за квартал, уведомление подавать не нужно. При этом уведомление для ЕНП по фиксированным страховым взносам, которые ИП платит за себя, не требуется.

Чтобы ИФНС учла платеж как страховые взносы до крайнего срока уплаты, то есть досрочно, ИП может подать заявление о зачете в счет предстоящих обязательств. Например, чтобы учесть страховые взносы в расходах текущего года при «упрощенке».

Если предприниматель или организация применяют УСН, они обязаны сдавать налоговое уведомление только в тех месяцах, когда наступают сроки уплаты авансовых платежей.

Уведомление с суммой налога по УСН за год не сдается: это связано с тем, что сроки сдачи декларации за год раньше срока уплаты итоговой годовой суммы налога организации не сдают уведомление к 25 марта, а ИП не должны подавать уведомление к 25 апреля.

По имущественным налогам – на имущество организаций, земельный и транспортный – действуют типовые правила подачи уведомлений: их необходимо направлять как по авансовым платежам (если они предусмотрены законодательно), так и по годовым суммам.

Единое налоговое уведомление: основные ошибки

При формировании документа по зачету сумм из единого налогового платежа возможны ошибки на титульном листе или в данных, по зачитываемым суммам.

На титульном листе необходимо проверять правильность заполненных сведений о налогоплательщике: ИНН и КПП, а также код налоговой инспекции, в которую подается уведомление.

В обязательном порядке необходимо направлять документ по актуальной форме.

На текущий момент используется шаблон, утвержденный приказом ФНС от 02.11.2022 №ЕД-7-8/1047@.

В разделе «Данные» неверные сведения могут быть в полях КПП (из налоговой декларации), ОКТМО, код отчетного (налогового) периода.

Детально необходимо контролировать суммы платежей, который будут зачитываться налоговой инспекцией на основании представленного уведомления.

Ключевой реквизит уведомления, от которого будет зависеть корректность зачета налоговой задолженности – код бюджетной классификации. В уведомлении не указывается КБК по ЕНП, он предназначен только для платежных поручений.

На текущий момент НК не предусматривает штрафы за то, что налогоплательщик ошибся в реквизитах уведомления о сумме исчисленных налогов и взносов.

Штраф по статьям 122, 123 и 126 НК за недостоверные данные в уведомлении не предусмотрен.

Но из-за ошибки ИФНС не получит верные сведения о начислениях и положительное сальдо ЕНС не зачтут в счет задолженности, а это может повлечь начисление пеней за просрочку налоговых платежей.

Ошибки в КБК

В случае обнаружения неверной информации в уведомлении необходимо составить и направить в налоговый орган новый документ. Изменению подлежат только те данные, в которых была обнаружена ошибка.

Подавать исправленные уведомления в ИФНС после представлении деклараций и расчетов не требуется, это связано с тем, что инспекторы извлекут всю информацию из отчетности.

Правила исправления ошибок зависят от вида допущенной ошибки. Если обнаружена ошибка в сумме, необходимо подать корректировочное уведомление.

Оно должно содержать о платеже, в котором была замечена ошибка, включая КПП, КБК, ОКТМО, период и точную цифру.

После подачи этого документа ФНС самостоятельно скорректирует вашу задолженность.

Однако, если данные указаны неверно, необходимо заполнить новое уведомление.

В нем сначала необходимо внести неверную информацию (в графе «Сумма» заполняется ноль), а затем ввести верные данные и сумму.

Налоговая служба внесет изменения автоматически, как только получит ваше уведомление.

Потребуется направить уведомление с корректными данными, если ранее налогоплательщик представил в налоговую инспекцию платежное поручение. Эта связано с тем, в налоговом праве отсутствует возможность уточнить платеж (понятия «уточненный платеж» не существует).

Для того чтобы успешно и быстро произвести зачет единого налогового платежа, необходимо заполнить уведомление с правильной информацией.

Следует отметить, что данный документ не следует подавать, если налогоплательщик подал налоговую декларацию после отправки ошибочного платежа.

В уведомлении можно исправить КПП, КБК, ОКТМО, период и сумму плательщика, но при этом необходимо четко указать, какой платеж нуждается в корректировке.

Заполнение налогового уведомления

Для того чтобы налоговая инспекция приняла налоговое уведомление без замечаний и выполнила зачет ваших бюджетных платежей в счет погашения задолженности, необходимо заполнить все ключевые реквизиты в форме документа.

На титульном листе документа прописывают:

ИНН и КПП организации (для предпринимателя – только ИНН);

код инспекции, в которую направляется уведомление;

сведения о подписантах (код 1 – если документ подписывает налогоплательщик, код 2 – если представитель по доверенности);

дату составления и подпись.

В разделе 2 документа необходимо заполнить сведения по всем КПП, которые есть у налогоплательщика, в разбивке по конкретным налогам, сборам и взносам.

В этой части уведомления указывают:

КПП из налоговой декларации;

ОКТМО;

код бюджетной классификации;

сумму платежа, который надо зачесть;

код отчетного или налогового периода;

отчетный год.

При заполнении поля «КБК» обозначают код конкретного налога (взноса), по которому необходимо произвести зачет.

Например, для зачета налога при УСН укажите 182 1 05 01011 01 1000 110. Для зачета пеней, начисленных по налогу при «упрощенке», заполните 182 1 05 01011 01 2100 110, а для штрафов этому налогу – 182 1 05 01011 01 3000 110.

По подоходному налогу код бюджетной классификации указывается в зависимости от вида дохода и ставки, по которой он облагается. Аналогично необходимо заполнить по имущественным налогам: прописывают действующие КДК конкретных налоговых платежей.

Раздел «Данные» заполняется с детализацией начислений по головному офису и всем территориальным подразделениям компании.

Поскольку уведомление не ограничено количеством листов, в один документ может быть включена информация по каждому филиалу или подразделению. Если одной страницы недостаточно для отражения всех начислений, в раздел «Данные» следует добавить дополнительные листы.

Сумма в налоговом уведомлении

Сумма – это один из базовых реквизитов, заполняемых в уведомлении, это часть единого налогового платежа, которую компания (предприниматель) планируют зачесть в счет погашения налоговой задолженности.

Например, компания перечислила в бюджет 20 апреля 2023 года 150 тыс. рублей. В эту сумму были включены НДФЛ и авансовый платеж по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения.

После платежа на ЕНС сформировалось положительное сальдо. Чтобы зачесть платеж в счет погашения перечисленных налогов, компании необходимо сформировать налоговое уведомление.

В документе будут указаны минимум две суммы: одна будет погашать задолженность по НДФЛ, вторая – по УСН.

При заполнении величины заказываемой задолженности в налоговом уведомлении суммы указывают с копейками.

Каждая сумма детализируется по КПП, ОКТМО, КБК и отчетным периодам.

Например, если уведомление подается по одному налогу, но разным КБК (текущий платеж и пени), то необходимо для каждого кода указать собственную сумму, которая должна быть зачтена налоговыми инспекторами.

Если при заполнении уведомления была допущена ошибка в сумме, то потребуется сформировать повторное уведомление.

В новом документе указываются реквизиты платежа, в котором была допущена ошибка: заполняются те же КПП, КБК, ОКТМО, период. Одновременно отображают верную сумму налога (сбора, авансового платежа), которую необходимо зачесть из единого платежа.

Налоговая инспекция обязана автоматически скорректировать данные сразу после получения исправленного налогового уведомления.

Как подать уведомление в налоговую

Способ подачи уведомления в инспекцию зависит от того, в какой форме компания представляет налоговую отчетность.

Если организация формирует и сдает декларации в бумажном виде, то уведомление можно подать в ИФНС на бумаге.

Если налогоплательщик в соответствии с требованиями закона отправляет отчеты в электронном виде, то уведомление также необходимо направить по телекоммуникационным каналам связи или иными цифровыми способами.

Уведомление представляется в ИФНС по юридическому адресу компании, для индивидуальных предпринимателей – по месту жительства бизнесмена.

Если у компании есть одно или несколько обособленных подразделений, то удобнее составить единый документ на все платежи организации. Однако в законодательстве отсутствуют ограничения на формирование и подачу уведомлений отдельно по каждому филиалу компании.

Уведомления по большинству налоговых платежей представляют в ИФНС до 25 числа месяца, в котором должен быть фискальный платеж.

При этом действует общее правило о переносе сроков: если последний день сдачи уведомления является выходным или праздничным днем, то документ необходимо направить в налоговую инспекцию в ближайший рабочий день.

Перенос действует как для выходных дней, установленных законодательно, так и дней, объявленных нерабочими в соответствии с указами Президента.

Например, уведомление об уплаченных страховых взносах за май 2023 года необходимо сдать в инспекцию до 26 июня включительно, так как 25 июня – это выходной день.

По НДФЛ установлены особенные сроки представления налоговых уведомлений.

За налог, уплаченный с января по ноябрь, необходимо отчитываться по общим правилам – до 25 числа следующего месяца.

При этом за декабрь потребуется формировать два уведомления: одно необходимо сдать в инспекцию до 25 декабря (типовой срок), а второе – в последний рабочий день года.

В 2023 году надо будет сдать налоговое уведомление до 25 числа (за налог, удержанный с 23 ноября по 22 декабря) и до 29 декабря (за НДФЛ, который удержали в период с 23 по 31 число).

До момента получения налоговыми инспекторами налогового уведомления задолженность перед бюджетом не считается исполненной. При это не имеет значения размер положительного сальдо на едином налоговом счете.

Если уведомление не представить до установленного срока уплаты налогов и сборов, ИФНС зачтет налоговую задолженность только после получения деклараций с суммой начислений.

При этом налогоплательщику придется заплатить пени за несвоевременную оплату задолженности.

Наказания не будет, если компания сдала налоговое уведомление позже установленного срока (после 25 числа), но до срока уплаты налога.

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