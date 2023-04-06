12 радикальных способов избежать сокращения

Перечислим их – и напомним, что эта статья не инструкция для применения, а повод улыбнуться.

1. Забеременеть

Как это работает

Согласно статье 261 ТК, работодатель не может сократить беременную женщину, даже если очень хочет. Для этого ему придется буквально самоликвидироваться.

Что может пойти не так

Поиск работы после сокращения займет от двух до шести месяцев, а ребенок – это долгосрочно и ресурсоемко.

Отвоеванной зарплаты (ведь вас не сократят) может не хватить на комфортную жизнь для вас двоих.

Что может получиться

Знающие люди утверждают, что ребенок – это счастье. А еще отличная мотивация, чтобы искать и в итоге найти призвание или работодателя, которому вы будете нужны как воздух (с соответствующими условиями и зарплатой).

2. Усыновить ребенка

Как это работает

Согласно статье 261 ТК, работодатель не вправе сокращать женщину с ребенком – в том числе усыновленным – в возрасте до 3 лет.

Что может пойти не так

Процесс усыновления может затянуться так сильно, что вас успеют дважды сократить. Да и знающие люди утверждают: воспитывать приемных детей сложнее, чем родных.

Что может получиться

Вы сделаете доброе дело, и, возможно, в вашей жизни появится новый близкий человек.

3. Развестись с мужем

Как это работает

Если у вас есть дети до 14 лет, то в результате развода вы станете одинокой матерью, которую, согласно статье 261 ТК, работодатель сократить не сможет.

Что может пойти не так

Вам потребуется доказать, что бывший муж уклоняется от воспитания детей, или даже отправить его куда-нибудь «безвестно отсутствовать».

А еще мужу может понравиться временно вынужденная холостая жизнь.

Что может получиться

Угроза сокращения даст повод попрощаться с человеком, брак с которым уже до этого был вам в тягость.

4. Сломать ногу

Как это работает

Согласно статье 81 ТК, работодатель не может уволить (или сократить) сотрудника в период нетрудоспособности.

С обычным больничным из-за простуды вы в лучшем случае выиграете неделю. То ли дело перелом ноги или пневмония, заработанная от часового купания в ледяной проруби...

Что может пойти не так

Сломать ногу окажется сложнее, чем представлялось, а пневмония – болезнь очень неприятная, порой несовместимая с жизнью.

Что может получиться

Пока будете лечиться, работодатель найдет других претендентов на сокращение. Или вы внезапно найдете новую и более интересную работу.

5. Потерять память

Как это работает

В процедуре сокращения важны детали. Так, работодатель не может сократить вас, не вручив предварительно уведомление о сокращении.

«Отсутствующие» воспоминания о получении документа могут стать поводом для обращения в суд.

Что может пойти не так

Потерю памяти непросто доказать, а суд может встать на сторону работодателя, если еще до этой «потери» вы где-то оставили подпись, которая подтверждает: вас таки предупредили.

Что может получиться

Блестяще сыграв потерю памяти, вы решите, что ваше призвание – сцена или большой экран, и уйдете от работодателя по собственному желанию.

6. Уговорить коллегу уйти

Как это работает

Также, согласно официальной процедуре сокращения, работодатель вправе сократить вас только в том случае, когда не может предложить другую вакансию в компании.

Если убедите коллегу, что его с нетерпением ждет «Газпром» или Челябинский трубопрокатный завод, – вакансия появится.

Что может пойти не так

Коллега окажется упрямым или неуверенным в себе.

Что может получиться

Вы поможете коллеге сделать шаг навстречу работе мечты.

7. Стать представителем коллектива

Как это работает

Согласно статье 39 ТК, за сотрудниками, которых выдвинули для заключения коллективного договора с работодателем, сохраняется место работы на весь период обсуждения условий документа. А это – до 3 месяцев.

Что может пойти не так

У вас не хватит авторитета, чтобы быть выбранным в качестве переговорщика. Или в вашей компании уже существует коллективный договор.

Что может получиться

Вы блестяще проведете переговоры и переубедите руководство сокращать людей. А потом поймете, что не тем в жизни занимаетесь, и отправитесь строить карьеру в политике.

8. Закрутить роман с начальником

Как это работает

Влюбленный начальник уберет вас из списка сотрудников на сокращение.

Что может пойти не так

После такого «избавления» с коллегами работать будет нелегко. (А еще начальник может оказаться в браке – и безоговорочно верным.)

Что может получиться

Вы найдете свою половину, заведете троих детей и будете счастливы вместе, пока не умрете в один день.

9. Начать вкалывать по-стахановски

Как это работает

Согласно статье 179 ТК, если у работодателя есть два кандидата «на выход», остаться должен тот, у кого есть так называемое преимущественное право.

Такое право дает более высокая квалификация или более высокая производительность труда.

Получить второе высшее вы за период сокращения не успеете, а вот перевыполнить план в пять раз – кто знает...

Что может пойти не так

Перевыполнить план не получится. Или же ваш конкурент вас обгонит.

Что может получиться

Вы заново влюбитесь в свою работу, и вас передумают сокращать не потому, что так закон велит, а потому, что вы молодец.

10. Подать жалобу в трудовую инспекцию

Как это работает

Если трудовая инспекция обнаруживает нарушения, компании грозит штраф до 200 тысяч рублей и другие неприятности.

До сокращений ли тут?..

Что может пойти не так

У вашей компании не окажется нарушений, на которые можно пожаловаться. Или они найдутся – но сотрудников работодатель всё равно сократит.

Что может получиться

Вы сделаете благое дело и по заслугам накажете руководителей, нарушающих закон.

Вам обеспечен плюсик в карму и благодарность от коллег, которым перестанут (после вашего сокращения) платить зарплату в конверте.

11. Стать человеком года в какой-нибудь премии

Как это работает

Работодателю будет неловко сокращать человека года по версии GQ или женщину года по версии Glamour.

Что может пойти не так

Стать человеком года окажется сложнее, чем найти хорошую новую работу.

Что может получиться

Будучи «человеком года», вы осознаете, что не очень-то вам нужна эта работа, – и запустите собственный бизнес-проект или онлайн-курсы.

12. Уволиться

Как это работает

Если вы уже уволились, вас не могут сократить.

Что может пойти не так

Вы потеряете выходное пособие и запас времени на поиски новой работы.

Что может получиться

Причиной увольнения станет то, что какой-нибудь «главный хедхантер России» позвал вас в компанию мечты.

Или лучший друг по работе – тоже попавший под сокращение – решил создать бизнес, о котором давно мечтал, и пригласил вас директором по развитию.